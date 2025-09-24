Cine Arte Córdoba/Espacio INCAA presenta la gran película italiana «La grande ambizione» y continúa en cartel «La luz que imaginamos».

Esta es la cartelera:

Sábado 27/09 y domingo 28/09: 17:00 La grande ambizione; 19:10 La grande ambizione; 21:15 La luz que imaginamos.

Las funciones de sábado y domingo modifican levemente su horario por la duración de La grande ambizione.

Entradas: 4.000 pesos (general) y 3.000 pesos para estudiantes y jubilados.

«La grande ambizione»

Título original: Berlinguer. La grande ambizione — Italia, año 2024, duración 123 minutos. Dirección: Andrea Segre. Guion: Marco Pettenello, Andrea Segre. Reparto: Elio Germano, Paolo Pierobon, Roberto Citran.

Narra la vida del popular líder político Enrico Berlinguer, secretario general del Partido Comunista Italiano, durante los años más cruciales de su carrera política, entre 1973 y 1978. La historia se centra en el momento en que Berlinguer estuvo a punto de llevar al Partido Comunista Italiano al poder en 1978 mediante una alianza con la Democracia Cristiana. El secuestro y asesinato de Aldo Moro, líder de los democristianos, frustró un momento que habría cambiado la historia del país y el equilibrio geopolítico en todo el mundo.

«La luz que imaginamos»

India, año 2024, duración 118 minutos. Dirección y guion: Payal Kapadia. Reparto: Kani, Divya Prabha, Hridhu Haroon.

En Mumbai, la rutina de la enfermera Prabha se ve alterada cuando recibe un regalo inesperado de su marido, que trabaja en Alemania. Su compañera de piso, Anu, más joven, intenta en vano encontrar un lugar en la ciudad para intimar con su novio. Un viaje a una ciudad costera les permite encontrar un espacio en el que sus deseos se manifiestan.

Bella y melancólica, la película tiene como protagonistas a tres mujeres de diferentes edades, con el trasfondo de un cuarto personaje tan importante como ellas: Mumbai.