Cine Arte Córdoba invita a su sala este fin de semana. Aquí detallamos la cartelera:

Sábado 30/08: 17:00 Unidos por la música. 19:00 Días perfectos. 21:00 El escuerzo.

Domingo 31/08: 17:00 Unidos por la música. 19:00 Días perfectos. 21:00 El escuerzo.

Entradas: 4.000 pesos general y 3.000 pesos para estudiantes y jubilados.

“Unidos por la música”

Título original: En fanfare. Origen: Francia, año 2024. Dirección: Emmanuel Courcol. Guion: Emmanuel Courcol, Irène Muscari. Reparto: Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin, Sarah Suco. Música: Michel Petrossian.

Sinopsis: Thibaut es un director de orquesta de renombre internacional que viaja por el mundo. Cuando se entera de que es adoptado, descubre la existencia de un hermano, Jimmy, un empleado de un comedor escolar que toca el trombón en una banda de música en el norte de Francia. Al parecer todo los separa, excepto el amor por la música. Al detectar las excepcionales habilidades musicales de su hermano, Thibaut se propone reparar la injusticia del destino. Jimmy entonces comienza a soñar con otra vida.

“El escuerzo”

Argentina, año 2023, duración 91 minutos. Dirección: Augusto Sinay. Guion: Augusto Sinay. Reparto: Cristóbal López Baena, Lucía Castro, Javier Pereira, Valeria Beltramo, Ciro Cavo Beltramo, Eva Bianco.

Mejor película y Mejor guion en XX Fantaspoa (Brasil).

Mejor película en XII Feratum (México).

Mejor película en XI Galacticat (España).

Mejor película nacional en Festival Terror Córdoba (Argentina).

Argentina, 1866. En un territorio serrano devastado por la guerra, Venancio, un joven gaucho, mata a un escuerzo, una especie de sapo grande que se alimenta de otros animales. Cuando su madre vaticina que el sapo resucitará para vengarse, Venancio emprende un profundo viaje entre cuatreros, curas, chamanas y desertores para salvarse de la maldición.

“Días perfectos”

Título original: Perfect Days. Japón, año 2023, duración 124 minutos. Dirección: Wim Wenders. Guion: Takuma Takasaki, Wim Wenders. Reparto: Kôji Yakusho, Arisa Nakano, Tokio Emoto.

2023: Premios Oscar: Nominada a mejor película internacional.

2023: Premios César (Francia): Nominada a mejor film extranjero.

2023: Festival de Cannes: Mejor actor. 2 nominaciones.

2023: Critics' Choice Awards: Nominada a mejor película de habla no inglesa.

2023: Asociación de Críticos de Boston (BSFC): Nominada a mejor actor.

2023: 47.º Premios de la Academia Japonesa (películas de 2023): Nominada a mejor película, mejor dirección y mejor actor.

Hirayama parece totalmente satisfecho con su sencilla vida de limpiador de retretes en Tokio. Fuera de su estructurada rutina diaria, disfruta de su pasión por la música y los libros. Le encantan los árboles y les hace fotos. Una serie de encuentros inesperados revela, poco a poco, más de su pasado.