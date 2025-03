En la sala de 27 de abril 275, Cine Arte Córdoba/Epacio INCAA invita a una semana especial con programación nacional, internacional, presencia de creadores y homenajes especiales.

Veamos la grilla:

Martes 01/04: 17hs Grand Tour 19.15hs Daaaaaalí! 21hs Las herramientas de la soledad (con presencia del director)

Miércoles 02/04: 17hs Grand Tour 19.15hs Daaaaaalí! 21hs Las herramientas de la soledad

Jueves 03/04: 17hs Acaba con ellos 19hs (Espacio INCAA) Las voces del silencio 21hs Acaba con ellos

Viernes 04/04: 17hs Acaba con ellos 19hs (Espacio INCAA) Las voces del silencio 21hs Azucena, en el ocaso un destino (cortometraje) 21.45hs Acaba con ellos

Sábado 05/04: 17hs Acaba con ellos 19hs Grand Tour 21.15hs Acaba con ellos

Domingo 06/04: 17hs Acaba con ellos 19hs Grand Tour 21.15hs Acaba con ellos

Espacio INCAA Jueves y viernes horario de las 19hs. Entradas : 3000 general 1500 pesos para estudiantes y jubilados.

Otras funciones: entradas: 4000 pesos general, 3000 pesos para estudiantes y jubilados.

La película “Azucena, en el ocaso un destino ” es con entrada libre y gratuita, con presencia de su director Jorge Salvador para presentar y dialogar.

La función del martes 01/04 tendrá la presencia del director Gaspar Gómez para presentar y dialogar sobre su película “Las herramientas de la soledad”.

“Acaba con ellos”

Irlanda, 2024, Dirección Christopher Andrews

Reparto: Christopher Abbott, Barry Keoghan, Colm Meaney

Festival de Toronto 2024

Una familia de pastores irlandeses se enfrenta a varios frentes: luchas internas, hostilidad dentro de la familia y rivalidad con otro granjero. El paternalismo, la herencia y el trauma generacional se suceden a través del prisma cultural de Irlanda.

Cuando la rivalidad entre los granjeros Michael (Christopher Abbott) y Jack (Barry Keoghan) se intensifica repentinamente, se desencadenan una serie de eventos cada vez más fuertes.

“Las voces del silencio”

Argentina, 2024, 88 minutos de duración. Dirección: Gabriela Naso

En la guerra de Malvinas, los soldados argentinos no sólo padecen hambre y frío, sino también torturas físicas y psicológicas por parte de sus superiores. Tras la rendición argentina, la dictadura militar que gobierna el país despliega un plan para acallar las voces de las víctimas y garantizar la impunidad de los perpetradores. Pero un grupo de soldados se resiste al silencio y cuenta lo ocurrido en las islas. Para demostrar que los hechos denunciados son crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, no prescriben, los ex soldados deben romper con el relato de la “gesta heroica” y enfrentar las trabas del sistema judicial argentino.

“Las herramientas de la soledad ”

Argentina, año 2024, 67 minutos de duración/ Director - Guionista: Gaspar Gómez/ Reparto:Veronica Manzone

Es un viaje hacia adentro. El personaje es una novelista en sesión de terapia que le narra a su psicólogo la trama de su nuevo libro. En el relato ella intenta esconderse, evitar decir y evadirse hasta que inevitablemente deja al descubierto qué es lo que realmente le pasa.

El largometraje independiente protagonizado por la actriz Verónica Manzone, logra un gran efecto generando mucha emoción en la platea, algo que se ha visto reflejado tras numerosas funciones en Mendoza en las que tanto la actriz como el director han estado dialogando con el público.

Este drama psicológico es una producción de Gómez y Buda casa productora y tiene la particularidad de estar realizado de un modo experimental en el que solo estuvieron en el set la actriz y el director, sin apoyo de técnicos de rodaje.

Azucena, en el ocaso un destino

Función homenaje a Azucena Carmona con presencia del director

Córdoba, Argentina duración 22min.Dirección e idea original: Jorge Salvador, Guión: Lucía Bonomi y Jorge Salvador; Asesoramiento científico: Prof. Dra. Lucía Bonomi y Lic. Silvia Conci; Asistentes de dirección: Alfredo Genre y Santiago Seminara; Fotografía: Hugo Álvarez; Asistente de fotografía y foto fija: Darío Almagro; Cámara y operador de Steadycam: Mariano Lavezzary.

Producción: Instituto Privado de Neurología; Producción ejecutiva: Gustavo Villa; Asistente de Producción: Pablo Argüello Behmer; Sonido: Pedro Peludero; Asistente de Sonido: Damián Parizotto; Música: Raúl Lavandénz; Edición: Sebastián Secchi , Santiago Seminara y Guillermo Peralta.

Intérpretes: Azucena Carmona; Héctor Grillo, Martín González, Mónica Leunda; Extras: Carlos Bazán, Hugo Casco Méndez, Matías Machado y Gastón.

1er. Premio W.A.M.H.F. (Wold Association Medical and Healt Films) III VIDEOMED Córdoba- República Argentina, 2001)

1er. Premio Al Mejor Film Educativo para la Salud; VI Festival Internacional VIDEOMED, San Miguel de Tucumán, Rep. Argentina, 2002)

Premio de la Asociación de la Televisión Educativa Iberoamericana (Badajoz, España, 2002)

De qué trata:

Azucena, viuda en el ocaso de su vida, se siente desfallecer por el peso de los años. Su inapetencia, su falta de energía, su tendencia a aislarse, unidos al desapego de su hijo y la difícil relación con su nuera, completan su sufrimiento. El diálogo con su médico y el afecto de un nieto que la necesita, le hacen comprender lo valioso de su vida para quienes la rodean.

“Grand Tour”

Portugal, 124 minutos de duración, año 2024. Dirección: Miguel Gomes.

Reparto: Crista Alfaiate, Gonçalo Waddington, Jani Zhao

2024: Festival de Cannes: Mejor dirección. 2 nominaciones

2024: Festival de Valladolid - Seminci: Mejor montaje. 2 nominaciones

2025: Premios Platino del Cine Iberoamericano: Nominada a Mejor película Iberoamericana

Rangún, Birmania, 1917. Edward, funcionario del Imperio Británico, huye de su prometida Molly el día que ésta llega para casarse. Durante su viaje, sin embargo, el pánico da paso a la melancolía. Contemplando el vacío de su existencia, el cobarde Edward se pregunta qué habrá sido de Molly... Decidida a casarse y divertida por la jugada de Edward, Molly le sigue la pista a través de Asia. (Fuente: Filmaffinity)

Daaaaalí!

Francia, 2023, 74 minutos de duración. Dirección: Quentin Dupieux. Reparto: Anaïs Demoustier, Gilles Lellouche, Édouard Baer/ Música: Thomas Bangalter.

Una joven periodista francesa (interpretada por Anaïs Demoustier) se encuentra en varias ocasiones con el icónico artista surrealista Salvador Dalí para un proyecto documental que nunca llegó a realizarse.