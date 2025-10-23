Cine Arte Córdoba/Espacio INCAA estrena la película argentina “Adulto” y la alemana “Espejo Nro. 3”; además sigue en cartel la comedia “Locamente”.

Días y horarios:

Jueves 23/10 y viernes 24/10 a las 17:00 Espejo Nro. 3; 19:00 (Espacio INCAA) Adulto; 21:00 Locamente

Sábado 25/10 y domingo 26/10: 17:00 Espejo Nro. 3; 19:00 Locamente; 21:00 Locamente

Entradas: 5.000 pesos general y 3.500 pesos estudiantes y jubilados, mientras que las entradas en el Espacio INCAA cuestan 3.000 general y 1.500 pesos para estudiantes y jubilados.

“Adulto”

Argentina, año 2024, duración 79 minutos / Dirección: Mariano González / Guion: Mariano González / Reparto: Juan Minujín, Alfonso González Lesca, Sofía Gala Castiglione, Valeria Lois

39° Festival de Mar del Plata (2024): Ganadora Mejor director argentino - Premio Martínez Suárez (Mariano González)

Antonio, un adolescente de 14 años, y su padre Raúl comparten sus días en una casa alquilada en un tranquilo barrio de Buenos Aires. Todo cambia repentinamente cuando Raúl sufre un accidente en moto y desaparece de manera abrupta. Antonio, desconcertado por su ausencia, queda al cuidado de su vecina y se ve forzado a asumir nuevas responsabilidades. Debe continuar yendo a la escuela y buscar formas de obtener dinero para subsistir y asistir a su padre, a quien encuentra hospitalizado. La dueña de la casa desaloja a Antonio, pero éste consigue refugiarse en la casa de un amigo. Con un presente plagado de incertidumbres, hay una verdad que Antonio descubre detrás del accidente y que intentará reparar.

“Espejo Nro. 3”

Alemania, año 2025, duración 86 minutos / Dirección: Christian Petzold / Reparto: Paula Beer, Barbara Auer, Matthias Brandt / Compañías: Coproducción Alemania-Francia; Schramm Film Körner & Weber, ZDF Studios, ARTE

Preestreno: Festival de Cannes 2025

2025: Festival de Valladolid - Seminci: Nominada a Mejor Película - Espiga de Oro.

Una joven estudiante de música sufre un accidente automovilístico en el que muere su novio. Milagrosamente sale ilesa del accidente y es acogida por una extraña familia. Tras pasar un tiempo con ellos, encuentra consuelo y apoyo para volver a encarrilar su vida. Pero se percata de que algo no funciona en esa familia y entonces empieza a preguntarse quiénes son realmente y qué oscuros secretos esconden.

“Locamente”

Italia, año 2025, duración 97 minutos / Dirección: Paolo Genovese / Guion: Isabella Aguilar, Lucía Calamaro, Paolo Costella, Paolo Genovese, Flaminia Gressi / Reparto: Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Claudio Santamaria, Vittoria Puccini / Música: Maurizio Filardo / Fotografía: Fabrizio Lucci / Compañías: Lotus Productions. Distribuidora: Rai Fiction

En su primera cita, Piero y Lara intentan impresionarse, pero dentro de sus cabezas reina el caos. Las múltiples personalidades que ocupan su mente —la romántica, la racional, la insegura y la pasional— pelean por el control de la situación. Discuten, seducen, sabotean y a veces pierden los nervios. ¿Quién ganará la batalla interior? ¿El corazón o el deseo? Las expectativas son altas y la noche promete.