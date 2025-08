Cine Arte Córdoba repone “Tesis sobre una domesticación” debido al éxito de público. La película basada en una novela de Camila Sosa Villada. se exhibe en el horario de la película INCAA de la semana y seguirá en cartel sábado y domingo.

Además continúa en cartel “Cuando cae el otoño” del director François Ozon y estrena “Tres amigas”.

Esta es la grilla:

Martes 05/08 y miércoles 06/0817hs Cuando cae el otoño 19hs Cuando cae el otoño 21hs Cuando cae el otoño

Jueves 07/08 y viernes 08/08: 17hs Cuando cae el otoño 19hs (Espacio INCAA) Tesis sobre una domesticación 21hs Tres amigas

Sábado 09/08 y domingo 10/08: 17hs Tres amigas 19hs Cuando cae el otoño 21hs Tesis sobre una domesticación

Tesis sobre una domesticación va en Espacio INCAA jueves y viernes 19hs, con entradas a 3.000 pesos general y 1.500 estudiantes y jubilados. Sábado y domingo funciones regulares a las 21hs con precios de 4.000 pesos general y 3.000 pesos estudiantes y jubilados.

Veamos detalles de las películas programadas.

“Tres amigas”

Francia, año 2024, 118 minutos de duración/ Dirección: Emmanuel Mouret/ Guion: Carmen Leroi, Emmanuel Mouret/ Reparto: Camille Cottin, Sara Forestier, India Hair.

2024: Festival de Venecia: Nominada a León de Oro - Mejor película.

2024: Festival de Gijón: Nominada a Mejor película (sección Albar).

Joan ya no está enamorada de Victor y sufre por no estar siendo honesta con él. Alice, su mejor amiga, la tranquiliza asegurándole que ella misma no siente pasión por su pareja Eric y sin embargo su relación va viento en popa. Ella ignora que él tiene una aventura con Rebecca, su amiga común... Cuando Joan decide finalmente dejar a Victor y este desaparece, las vidas y las historias de las tres amigas dan un vuelco.

“Tesis sobre una domesticación”

Argentina, 113 minutos, año 2024. Dirección: Javier Van De Couter/ Guion: Laura Huberman, Camila Sosa Villada, Javier Van De Couter. Novela: Camila Sosa Villada/ Reparto: Camila Sosa Villada, Alfonso Herrera, Carlos Cano, Susana Varela / Música: Catriel Nievas/ Fotografía: Luciano Badaracco/ Compañías: Coproducción Argentina-México; Aurora Cine, Oh My Gomez! Films, La Corriente del Golfo. Productor: Gael García Bernal.

2025: Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires (BAFICI): Mención especial - competencia americana.

2024: Premios Ariel (México): Nominada a Mejor guión adaptado.

2024: Festival de Cine de Chicago – Premio Q-Hugo de Oro a la Mejor Película LGBTQ

2024: Festival de Morelia – Selección Oficial

Una travesti ocupa el espacio que se ganó. Es actriz, es prestigiosa, gana dinero, se casa y se lanza a adoptar un hijo. Éxito laboral y personal, el sueño parece completo: la utopía familiar. La protagonista se desliza por esta tesis construyendo una nueva narrativa travesti que incluye el derecho al goce, la ambición, el glamour, la contradicción. Pero, ¿cuál es el costo de sostener esta nueva e inesperada realidad?

“Cuando cae el otoño”

Francia, año 2024, duración 102 minutos./ Dirección: François Ozon/ Guion: François Ozon, Philippe Piazzo/ Reparto: Hélène Vincent, Josiane Balasko, Ludivine Sagnier, Pierre Lottin/ Música: Evgueni Galperine, Sacha Galperine.

2024: Premios César (Francia): Nominada a Mejor actriz principal.

2024: Festival de San Sebastián: 2 premios. 3 nominaciones

Michelle (Hélène Vincent) es una abuela enérgica que pasa su jubilación en un pueblecito en la campiña francesa, donde también reside Marie-Claude (Josiane Balasko), su mejor amiga. Emocionada con la visita de su hija Valérie y nieto Lucas, con la idea de dejarle al pequeño durante la semana de vacaciones escolares, Michelle les cocina unas setas silvestres que resultan ser tóxicas. Todo lo que acontece después parece fruto del infortunio, pero la sombra de la duda crece cuando conoce al hijo de Marie-Claude, que acaba de salir de prisión.