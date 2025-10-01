Hasta el domingo, Cine Arte Córdoba/Espacio INCAA presenta una cartelera variada de cine nacional e internacional.

La grilla es así:

Miércoles 01/10: 17:00 La grande ambizione; 19:10 La grande ambizione; 21:15 La luz que imaginamos.

Jueves 02/10 y viernes 03/10: 17:00 La grande ambizione; 19:00 (Espacio INCAA) Algo viejo, algo nuevo, algo prestado; 21:00 La petite.

Sábado 04/10 y domingo 05/10: 17:00 La petite; 19:00 La petite; 21:00 La grande ambizione.

“Algo viejo, algo nuevo, algo prestado”

Argentina, año 2024, duración 100 minutos. Dirección: Hernán Rosselli. Guion: Hernán Rosselli. Reparto: Maribel Felpeto, Alejandra Cánepa, Juliana Simoes Risso, Leandro Menéndez, Hugo Felpeto, Javier Abril Rotger, Marcelo Barbosa.

2024: Festival de Cannes: nominada a Mejor película (Quincena de realizadores).

2024: Festival de Gijón: Mejor película (sección Retueyos).

Los Felpeto administran desde hace varias décadas un negocio de apuestas clandestinas. Desde que su padre murió, Maribel y su madre, Alejandra, quedaron a cargo de la compleja empresa familiar. Una noche, Maribel cree confirmar una sospecha de años: su padre tenía una familia paralela y un hijo no reconocido, un tal Facundo. Maribel agrega a Facundo en Facebook con una identidad falsa. Flirtean un poco y rápidamente comienzan a verse.

“La petite”

Francia, año 2023, duración 93 minutos. Dirección: Guillaume Nicloux. Guion: Fanny Chesnel, Guillaume Nicloux. Reparto: Fabrice Luchini, Maud Wyler, Lucas van den Eijnde.

Cuando su hijo y la pareja de éste fallecen en un accidente automovilístico, Joseph se enfrenta a la difícil decisión de cómo asumir su papel de abuelo del bebé que esperaban, gestado por una joven y determinada madre subrogada flamenca.

“La luz que imaginamos”

India, año 2024, duración 118 minutos. Dirección: Payal Kapadia. Guion: Payal Kapadia. Reparto: Kani, Divya Prabha, Hridhu Haroon.

En Mumbai, la rutina de la enfermera Prabha se ve alterada cuando recibe un regalo inesperado de su marido, que trabaja en Alemania. Su compañera de piso, Anu, más joven, intenta en vano encontrar un lugar en la ciudad para intimar con su novio. Un viaje a una ciudad costera les permite encontrar un espacio para que sus deseos se manifiesten.

Bella y melancólica, la película tiene como protagonistas a tres mujeres de diferentes edades, con el trasfondo de un cuarto personaje tan importante como ellas: Mumbai.

"La gran ambición"

Título original: Berlinguer. La grande ambizione — Italia, año 2024, duración 123 minutos. Dirección: Andrea Segre. Guion: Marco Pettenello, Andrea Segre. Reparto: Elio Germano, Paolo Pierobon, Roberto Citran.

Narra la vida del popular líder político Enrico Berlinguer, secretario general del Partido Comunista Italiano, durante los años más cruciales de su carrera política, entre 1973 y 1978. La historia se centra en el momento en que Berlinguer estuvo a punto de llevar al Partido Comunista Italiano al poder en 1978 mediante una alianza con la Democracia Cristiana. El secuestro y asesinato de Aldo Moro, líder de los democristianos, frustró un momento que habría cambiado la historia del país y el equilibrio geopolítico en todo el mundo.