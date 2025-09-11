Esta es la grilla de esta semana de Cine Arte Córdoba / Espacio INCAA, en su sala de 27 de abril 275.

Sábado 13/09 y domingo 14/09: 17:00 El cuadro robado · 19:00 El cuadro robado · 21:00 Tesis sobre una domesticación

Veamos detalles de las películas en cartel:

El cuadro robado

Francia, año 2024, duración 94 minutos. Dirección: Pascal Bonitzer. Guion: Pascal Bonitzer. Reparto: Alex Lutz, Léa Drucker, Nora Hamzawi.

André Masson, subastador de la famosa casa de subastas Scottie's, recibe un día una carta según la cual se había descubierto en Mulhouse, en casa de un joven trabajador, un cuadro de Egon Schiele. Muy escéptico, acude allí y tiene que afrontar los hechos: la obra es auténtica, una obra maestra desaparecida desde 1939, saqueada por los nazis. André ve este descubrimiento como el pináculo de su carrera, pero también es el comienzo de una pelea que podría ponerla en peligro. Afortunadamente contará con la ayuda de su exesposa y colega Bertina y de su caprichosa becaria Aurore...

Tesis sobre una domesticación

Argentina, año 2024, 113 minutos. Dirección: Javier Van De Couter. Guion: Laura Huberman, Camila Sosa Villada, Javier Van De Couter. Novela: Camila Sosa Villada. Reparto: Camila Sosa Villada, Alfonso Herrera, Carlos Cano, Susana Varela. Música: Catriel Nievas. Fotografía: Luciano Badaracco. Compañías: coproducción Argentina-México; Aurora Cine, Oh My Gomez! Films, La Corriente del Golfo. Productor: Gael García Bernal.

2025: Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires (BAFICI): Mención especial - competencia americana.

2024: Premios Ariel (México): nominada a Mejor guion adaptado.

2024: Festival de Cine de Chicago – Premio Q-Hugo de Oro a la Mejor Película LGBTQ.

2024: Festival de Morelia – Selección Oficial.

Una travesti ocupa el espacio que se ganó. Es actriz, es prestigiosa, gana dinero, se casa y se lanza a adoptar un hijo. Éxito laboral y personal: el sueño parece completo, la utopía familiar. La protagonista se desliza por esta tesis construyendo una nueva narrativa travesti que incluye el derecho al goce, la ambición, el glamour y la contradicción. Pero, ¿cuál es el costo de sostener esta nueva e inesperada realidad?