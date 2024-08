Interesantes títulos este fin de semana en Cine Arte Córdoba.

Presenta el eco-thriller del creador japonés: Ryusuke Hamaguchi, “El mal no existe”. El director ganó el Oscar a mejor película extranjera en 2021, por “Drive my car”.

Entradas: $ 2.000 general; $ 1.500 estudiantes y jubilados.

Esta es la cartelera para sábado 10 y domingo 11 de agosto.

Sábado 10 y domingo 11:

A las 17hs. “La inmensidad”

A las 19 y a las 21 Hs. “El mal no existe”.

Detalles de las películas_

“El mal no existe” (estreno)

Japón, 2023, dirigida por Ryusuke Hamaguchi

Protagonizan: Hitochi Omika, Ryo Nishikawa, Ryuji Kosaka y elenco.

Temas: Naturaleza, drama, vida rutal.

Sinopsis: Takumi y su hija, Hana, viven en un pueblo cercano a Tokyo. Su vida se verá profundamente afectada cuando descubren que cerca de su casa se va a construir un glamoroso camping para que los habitantes de la ciudad hagan escapadas cómodas a la naturaleza. Cuando dos representantes de una empresa de Tokio llegan al pueblo para celebrar una reunión, queda claro que el proyecto tendrá un impacto negativo en el suministro de agua local y provocará problemas. Las intenciones de la agencia ponen en peligro tanto el equilibrio ecológico de la meseta como su forma de vida, con consecuencias que afectan profundamente la vida de Takumi. (FILMAFFINITY)

Para conocer mejor al director:

Ryusuke Hamaguchi es un cineasta japonés que impresionó a la crítica internacional con sus películas "Happy Hour" (2015, con una duración de más de 5 horas) y "Asako I & II" (2018), su primera obra en competir por la Palma de Oro en el Festival de Cannes. En 2021, lanzó las películas "Wheel of Fortune and Fantasy" y la galardonada "Drive My Car", que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera.

Ryusuke nació el 16 de diciembre de 1978 en Kawasaki, Japón. Tuvo una infancia itinerante debido a los frecuentes cambios de residencia por el trabajo de su padre. Desde pequeño, los videojuegos y el manga despertaron su pasión por el cine, y se sintió especialmente atraído por el actor y director John Cassavetes. Estudió en la Universidad de Tokio, donde se unió al Grupo de Estudios Cinematográficos y comenzó a filmar películas en 8 mm en el Laboratorio de Estética y Artes de la Facultad de Letras.

Después de graduarse, trabajó como asistente de dirección en películas y televisión antes de matricularse en un programa de maestría en la Universidad de las Artes de Tokio. Su obra de posgrado, "Passion" (2008), fue seleccionada para el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y el 9º Concurso Filmex de Tokio. En 2011, junto al cineasta Ko Sakai, presentó "The Sound of Waves", un documental con entrevistas a sobrevivientes del terremoto y tsunami de Japón de 2011, que fue seleccionado para la sección oficial del Yamagata International Documentary Film Festival en 2013.

Y continúa en cartel la película:

“La inmensidad”

Dirigida por Emanuele Crialese

Italia, 2022. Con: Luana Giulliani, Vincente Amato y Penélope Cruz.

Sinopsis:

Roma, años 70. Clara y Felice acaban de mudarse a un piso nuevo. Su matrimonio está acabado: ya no se aman, pero son incapaces de separarse. Lo único que los mantiene unidos son sus hijos, en los que Clara vuelca su deseo de libertad. Adriana, la mayor, acaba de cumplir 12 años y presencia muy de cerca los estados de ánimo de Clara y las tensiones cada vez mayores entre sus padres. Adriana rechaza su nombre y su identidad, quiere convencer a todo el mundo de que es un chico, y su obstinación hace que el ya frágil equilibrio familiar alcance un punto de ruptura. Mientras los niños esperan una señal que los guíe, todo cambia a su alrededor y en su interior.

