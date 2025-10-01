Hasta el domingo, Cine Arte Córdoba/Espacio INCAA presenta una con interesantes filmes internacionales.

La grilla es la siguiente:

Sábado 04/10 y domingo 05/10: 17:00 La petite; 19:00 La petite; 21:00 La grande ambizione.

«La petite»

Francia, año 2023, duración 93 minutos. Dirección: Guillaume Nicloux. Guion: Fanny Chesnel, Guillaume Nicloux. Reparto: Fabrice Luchini, Maud Wyler, Lucas van den Eijnde.

Cuando su hijo y la pareja de éste fallecen en un accidente automovilístico, Joseph se enfrenta a la difícil decisión de cómo asumir su papel de abuelo del bebé que esperaban, gestado por una joven y determinada madre subrogada flamenca.

«La grande ambizione»

Título original: Berlinguer. La grande ambizione — Italia, año 2024, duración 123 minutos. Dirección: Andrea Segre. Guion: Marco Pettenello, Andrea Segre. Reparto: Elio Germano, Paolo Pierobon, Roberto Citran.

Narra la vida del popular líder político Enrico Berlinguer, secretario general del Partido Comunista Italiano, durante los años más cruciales de su carrera política, entre 1973 y 1978. La historia se centra en el momento en que Berlinguer estuvo a punto de llevar al Partido Comunista Italiano al poder en 1978 mediante una alianza con la Democracia Cristiana. El secuestro y asesinato de Aldo Moro, líder de los democristianos, frustró un momento que habría cambiado la historia del país y el equilibrio geopolítico en todo el mundo.