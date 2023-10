Se proyecta en Cine Arte Córdoba la exitosa película “El hombre más fuerte del mundo” (Argentina/2023), con la presencia de su director, Fernando Arditi de martes a viernes a las 21.

Entrada general $ 800, jubilados y estudiantes $ 700 disponibles en boletería.

Ficha técnica y sinopsis:

Dirección, guion y edición: Fernando Arditi ("Una vida de perros"; "Una película de gente que mira películas"). Con las participaciones de Darío Villarroel, Mirta Villarroel, Luis Ramírez y Matías Bernatene.

Fotografía: Mariano Vega. Sonido: Miguelius Fernández. Música: Augusto Giannoni.

Duración: 75 minutos. Apta para mayores de 13 años. En el Cine Arte Córdoba, 27 de abril 275

El hombre más fuerte del mundo del título tiene nombre y apellido: Darío Villarroel. Nacido en la localidad jujeña de Palpalá, se ganó el rótulo luego de haber levantado cuatro veces su propio peso. Su altura (1,24 metros) no fue impedimento para que pudiera presentarse en varios concursos, pero no en los Juegos Paralímpicos: la organización alegó que el reglamento obliga a que los competidores de levantamiento de pesas cubran con su mano toda la barra, algo que por sus características físicas Darío no puede hacer. Ni siquiera los estudios científicos que demostraron su capacidad de agarre pudieron retrotraer esa decisión.

La película de Arditi -estrenada en la Competencia Argentina del BAFICI 2023- acompaña a Villarroel durante su intento de reconvertirse en fisicoculturista, un norte que lo obliga a entrenamientos tan rigurosos como una alimentación que incluye decenas de claras de huevo y agua destilada, entre otras cosas. El director muestra estas situaciones apelando a encuadres prolijos, deteniéndose en detalles a priori minúsculos pero que adquieren sentido a la hora de describir –y descubrir– su particular universo.

Guiada por la voz en off de Villarroel, su familia y algunos allegados, la película indaga en sus orígenes y los mil obstáculos que debió superar para llegar hasta donde está. El resultado es un documental dueño de una serenidad casi zen, una historia épica narrada sin un atisbo de eso. Todo aquí es simpleza y tranquilidad, dos características similares a las de su protagonista.

