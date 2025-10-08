Cine Arte Córdoba/Espacio INCAA invita al cine este fin de semana con estos filmes:

Sábado 11/10 y domingo 12/10 a las 17:00 La Petite · 19:00 La Grande Ambizione · 21:10 Amores Perros

Entradas: 5.000 pesos general y 3.500 pesos para estudiantes y jubilados.

Amores Perros

México, 150 minutos, año 2000. Dirección: Alejandro González Iñárritu. Guion: Guillermo Arriaga. Reparto: Emilio Echevarría, Gael García Bernal, Goya Toledo. Música: Gustavo Santaolalla, Daniel Hidalgo. Fotografía: Rodrigo Prieto. Compañías: Altavista Films, Zeta Film. Grupo: Trilogía de la muerte.

2000: Nominada al Óscar: Mejor película de habla no inglesa.

2000: Nominada al Globo de Oro: Mejor película de habla no inglesa.

2000: Festival de Cannes: Semana de la Crítica - Gran Premio.

2001: Premios BAFTA: Mejor película en habla no inglesa.

En Ciudad de México, un fatal accidente automovilístico afecta trágicamente a tres personas. Octavio, un adolescente, decide escaparse con Susana, la esposa de su hermano; el Cofi, su perro, se convierte en el instrumento para conseguir el dinero necesario para la fuga. Al mismo tiempo, Daniel, un hombre maduro, deja a su esposa y a sus hijos para irse a vivir con Valeria, una hermosa modelo. El mismo día en que celebran su nueva vida, el destino hace que Valeria sea víctima de un trágico accidente.

La Petite

Francia, año 2023, duración 93 minutos. Dirección: Guillaume Nicloux. Guion: Fanny Chesnel, Guillaume Nicloux. Reparto: Fabrice Luchini, Maud Wyler, Lucas van den Eijnde.

Cuando su hijo y la pareja de éste fallecen en un accidente automovilístico, Joseph se enfrenta a la difícil decisión de cómo asumir su papel de abuelo del bebé que esperaban, gestado por una joven y determinada madre subrogada flamenca.

La Grande Ambizione

Título original: Berlinguer. La grande ambizione — Italia, año 2024, duración 123 minutos. Dirección: Andrea Segre. Guion: Marco Pettenello, Andrea Segre. Reparto: Elio Germano, Paolo Pierobon, Roberto Citran.

Narra la vida del popular líder político Enrico Berlinguer, secretario general del Partido Comunista Italiano, durante los años más cruciales de su carrera política, entre 1973 y 1978. La historia se centra en el momento en que Berlinguer estuvo a punto de llevar al Partido Comunista Italiano al poder en 1978 mediante una alianza con la Democracia Cristiana. El secuestro y asesinato de Aldo Moro, líder de los democristianos, frustró un momento que habría cambiado la historia del país y el equilibrio geopolítico en todo el mundo.