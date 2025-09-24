Cine: 129 años de cine en Córdoba. Cine Arte Córdoba, 27 de abril 275 celebra los 129 años de cine en Córdoba, será el viernes 26 a las 12 hs del mediodía:

Con la presencia de autoridades, en el marco del 129 aniversario de la primera función de cine que se realizó en nuestra ciudad de Córdoba, la Agencia Córdoba Cultura a través del Polo Audiovisual y el Departamento de Cine invitan a un evento que contará con la proyección de los primeros cortos y películas que se filmaron en Córdoba y los cortometrajes de los hermanos Lumiere, George Melie y Alice Guy, habrá musicalización en vivo de estos filmes históricos.

Esta es la cartelera para esta semana:

Martes 23/09: 17hs La luz que imaginamos 19hs La luz que imaginamos 21hs El cuadro robado

Miércoles 24/09: 18hs La luz que imaginamos19.30hs La luz que imaginamos 21.30hs El cuadro robado

Jueves 25/09 y viernes 26/09 : 17hs La luz que imaginamos 19hs (Espacio INCAA) Presente continuo 21hs La grande ambizione

Sábado 27/09 y domingo 28/09 : 17hs La grande ambizione 19.10hs La grande ambizione 21.15hs La luz que imaginamos

Las funciones de sábado y domingo modifican levemente su horario por la duración de la película La grande ambizione.

Entradas: 4000 pesos general y 3000 pesos para estudiantes y jubilados. Mientras que el Espacio INCAA, jueves y viernes a las 19 h, tiene una entrada de 3.000 pesos general y 1.500 pesos para estudiantes y jubilados

En Espacio INCAA se estrena esta semana con presencia de su director en la sala:

“Presente continuo”

Argentina, año 2025, duración 80 minutos/ Dirección: Ulises Rosell/ Guion: Ulises Rosell/ Reparto: Lisandro Rosell, Valentina Bassi.

2025: Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires (BAFICI): Mención especial Competencia Oficial Argentina, premio del público a Mejor Largometraje

Esta película explora la percepción de Lisandro, un joven de 16 años que está dentro del espectro autista. Su madre, Valentina, actriz, lo ha criado entre backstages y camarines. ¿Existe para él alguna diferencia entre la realidad y la ficción?

“La grande ambizione”

Título original: Berlinguer. La grande ambizione- Italia, año 2024, duración 123 minutos/ Dirección: Andrea Segre/ Guion: Marco Pettenello, Andrea Segre/ Reparto: Elio Germano, Paolo Pierobon, Roberto Citran.

Narra la vida del popular líder político Enrico Berlinguer, secretario general del Partido Comunista Italiano, durante los años más cruciales de su carrera política, entre 1973 y 1978. La historia se centra en el momento en que Berlinguer estuvo a punto de llevar al Partido Comunista de Italia al poder en 1978 mediante una alianza con la Democracia Cristiana. El secuestro y asesinato de Aldo Moro, líder de los democristianos, frustró un momento que hubiese cambiado la historia del país y del equilibrio geopolítico en todo el mundo.

“La luz que imaginamos”

India, año 2024, duración 118 minutos. Dirección: Payal Kapadia. Guion: Payal Kapadia. Reparto: Kani, Divya Prabha, Hridhu Haroon.

En Mumbai, la rutina de la enfermera Prabha se ve alterada cuando recibe un regalo inesperado de su marido, que trabaja en Alemania. Su compañera de piso, Anu, más joven, intenta en vano encontrar un lugar en la ciudad para intimar con su novio. Un viaje a una ciudad costera les permite encontrar un espacio para que sus deseos se manifiesten.

Bella y melancólica, la película tiene como protagonistas a tres mujeres de diferentes edades, con el trasfondo de un cuarto personaje tan importante como ellas: Mumbai.

“El cuadro robado”

Francia, año 2024, duración 91 minutos. Dirección: Pascal Bonitzer. Guion: Pascal Bonitzer. Reparto: Alex Lutz, Léa Drucker, Nora Hamzawi. Música: Alexei Aigui. Fotografía: Pierre Milon.

André Masson, subastador de la famosa casa de subastas Scottie’s, recibe un día una carta según la cual se había descubierto en Mulhouse, en casa de un joven trabajador, un cuadro de Egon Schiele. Muy escéptico, acude allí y tiene que afrontar los hechos: la obra es auténtica, una obra maestra desaparecida desde 1939, saqueada por los nazis. André ve este descubrimiento como el pináculo de su carrera, pero también es el comienzo de una pelea que podría ponerla en peligro. Afortunadamente, contará con la ayuda de su exesposa y colega Bertina, y de su caprichosa becaria Aurore..