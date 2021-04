El espacio presenta los siguientes shows en esta Semana Santa. Las entradas se consiguen en Alpogo.com.

Agendá tus recitales favoritos en Club Paraguay (Marcelo T. de Alvear 651)



El jueves 1 a las 22: Limbo Pop



Durante los años 2014 y 2015 Limbo dio sus primeros pasos como un evento de música electrónica, intentando una suerte de mixtura de estilos y subgéneros musicales dentro del ambiente. Mezclando lo nuevo y lo viejo , con DJs invitados de la vieja escuela junto con novatos. Inspirado en “La divina comedia” donde Limbo es el primer círculo del infierno: “Donde todos los pecadores caen”. También se incorporan en los eventos a performers representando papeles acordes al concepto, bailarines, acróbatas, drag queens, actores, etc. Entrada gratuita.



El viernes 2 a las 20: Fiesta Bresh



La Bresh fue creada por un grupo de amigos y amigas en 2016 en la ciudad de Buenos Aires con la misión de armar un nuevo tipo salida nocturna con los valores de las nuevas generaciones, para promover un ambiente de libertad colectiva.

La palabra "Bresh" suena con frecuencia en la movida nocturna, y se asocia directamente con mucho color, glitter y música que va más allá del reggaeton y la cumbia que suele escucharse en los boliches. Entradas por Alpogo.com (mesa para 2 personas $1720).



Sábado 3 a las 20: Santa Kitsh



Santa Kitsch nació hace casi una década como un sub producto de Dorian Gray en una coproducción con quienes hacían Glow, las primeras fiestas friendlys masivas de nuestra ciudad. Su nombre trataba de llevar un espíritu latino con la palabra "Santa" y una relación al arte Kitsch (vocablo alemán utilizado para reivindicar el arte popular) que en sus inicios la idea era un producto relajado. Con bastante arte, música random y sin etiquetas, siempre la bajada fue "relájate no todo viene etiquetado". Entradas por Alpogo.com (mesas para 2 personas $605).