Coldplay y los BTS venían anunciando su colaboración desde hace algunos días en redes sociales y la expectativa sirvió de antesala para lo que se convirtió en un viral: My Universe.

La canción que pertenece al último disco de la banda que lidera Chris Martin, fue dirigido por Dave Meyers, quien también estuvo a cargo del clip Higher Power (primer corte de difusión del disco).

En un mundo de extraterrestres, en el que la música está prohibida, estas dos agrupaciones cantan juntas desafiando lo no permitido.

El disco de Coldplay estará disponible desde el próximo 15 de octubre bajo el título Music Of The Spheres. My Universe superó rápidamente los 100 millones de streams desde su lanzamiento y lidera las ventas y los charts de todo el mundo.