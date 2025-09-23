Colores de la Primavera en el Valle: taller de collage textil y feria artesanal en Los Reartes

La comunidad de Los Reartes se prepara para recibir el 1° Encuentro de Arte Textil, un evento creativo y participativo llamado “Colores de la Primavera en el Valle”. La iniciativa, coordinada por Ana Mazzoni, invita a artistas y entusiastas del arte a participar de una experiencia textil-plástica que tendrá lugar del 3 al 5 de octubre en el SUM Atahualpa Yupanqui, a partir de las 10.00.



El encuentro se centrará en la técnica del collage textil para dar vida a obras que exploren el tema de la “Primavera Serrana”. Los participantes podrán inscribirse en una de las dos categorías disponibles: mediano formato (50x50 cm) y pequeño formato (20x20 cm).



La inscripción tiene un costo de $10.000, y el pago se realiza mediante transferencia bancaria a la Comuna de Los Reartes. Ver los detalles de la cuenta aquí.



Es necesario adjuntar el comprobante de pago al formulario de inscripción, disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/TnofvmoTeRyK6R6B9.

Además de la propuesta artística, el evento contará con una Feria Artesanal paralela, en la que se exhibirán y venderán creaciones en cerámica, textiles, madera, joyería y otras disciplinas, a cargo de los participantes e invitados.

El encuentro busca ser un espacio para crear, compartir y celebrar los colores de la primavera, fomentando la expresión artística en la comunidad.