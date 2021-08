El músico continúa recuperándose luego de recibir un disparo en el abdomen. Está internado en el sanatorio Otamendi de Buenos Aires.

Marina Charpentier, la madre de Chano aseguró que su hijo "está hablando" y que se encuentra "muy sensible".

El ex cantante de Tan Biónica está internado desde hace más de una semana, luego de sufrir un brote psicótico y ser baleado por la policía bonaerense, en un confuso episodio en su domicilio.



La madre dijo a Télam: "Ambos (estamos) mejor, gracias, salió el sol". "Le llegó la energía de un montón de personas y mucho amor". A raíz de la herida de bala sufrida, el cantante sufrió la pérdida del bazo, un riñón y parte del páncreas.



Por otra parte, el actor y conductor Gastón Pauls, en su programa Seres Libres que se emite por Crónica TV, contó que poco antes del hecho, la madre de Chano lo llamo "para pedirle ayuda" para su hijo "quien estaba en una situación crítica desde hacía unos días".



"Le mandé un mensaje a Chano con mucho respeto porque sé que en el consumo siempre hay dolor, paranoia, soledad, desesperación, ceguera. Chano me respondió el mensaje y quedamos en hablar el día domingo", expresó. "Lamentablemente ese llamado no llegó y después ocurrió lo que ocurrió", agregó Pauls, en referencia al disparo que recibió de parte del policía Facundo Nahuel Amendolara.



Por su parte, el periodista Guillermo Lobo, publicó en su perfil de Twitter, la siguiente información sobre el estado de salud del artista: “Chano (12.15hs): Sigue su recuperación. Tolera líquidos y alimentos. Ubicado en tiempo y espacio. Sin episodios de excitación en las últimas 24 hs”.

El hermano del artista, Gonzalo “Bambi” Moreno Charpentier, también publicó un mensaje de agradecimiento en las redes sociales:



Fuentes Télam / La Nación