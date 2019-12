El líder de Ciro y Los Persas, Andrés Ciro Martínez, grabó un video donde canta un clásico de su antigua banda Los Piojos, para manifestar su posición frente a la modificación de la Ley 7722 de minería en Mendoza.

"Agua" fue la canción elegida por el músico, publicada en 1998 en el álbum Azul, donde el músico canta: "Agua, como te deseo / agua, te miro y te quiero / agua, corriendo en el tiempo /agua, bailando en manos del sol / Agua, sal de mi canilla / quiero que me hagas cosquillas / siempre, sonido sonriente dame, que es grande mi confusión / Era clara, era vida, de mis manos se escurría / me besaba, me envolvía / pero siempre agua seguía / amanecer, desnuda en tu ritual, y as te encuentro, serena siempre / era clara, era vida, de mis manos se escurría..."

Al finalizar dice: "El agua es vida, por eso estoy en contra de la reforma de la Ley 7722. ¡Vamos Mendoza!"

Este jueves pasado, tras las protestas de los vecinos en las calles, el gobernador Rodolfo Mendoza, decidió suspender la reglamentación.