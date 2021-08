Concierto de Joyriders, la banda tributo de Roxette

La banda internacional tributo a Roxette llega por primera vez a Quality Espacio para presentar un concierto en honor a los 30 años del disco Joyride, del dúo sueco. El recital es el sábado 14 de agosto a las 21.



‘Hello, you fool I love you’ es la frase que resonará en la eterna voz de Marie Frederikson, dándole vida a uno de los éxitos más rotundos del grupo sueco que se consolidaba como fenómeno global con Joyride, el tercer álbum que los trajo por primera vez a Argentina y a Córdoba a comienzos de los 90´s



En esta ocasión la agrupación cordobesa liderada por Valeria Brito y Adrián Ruiz preparan un show de calidad internacional a la altura de su debut en Quality Espacio que promete brindarle al público una experiencia completa antes de emprender una gira internacional que los llevará por el viejo continente. En el concierto también aprovecharán para deleitar a la audiencia con clásicos de toda la discografía de Roxette como “It must have been love”, “The Look” y muchos más.

Sobre Joyriders



Joyriders es una banda tributo al dúo Roxette que nace en la ciudad de Córdoba en septiembre de 2014. Está integrada por Valeria Brito (voz) y Adrián Ruiz (voz y guitarra rítmica) como el dúo principal.



Valeria inició su carrera musical a los 21 años, viajó por el mundo con diferentes bandas como Atento Torri en Miami, Fondo Blanco en Chile, La Real Sociedad, Bajo Cero y Medusas en México, Blue Light en Barcelona.



Por su lado, Adrián dio sus primeros pasos a muy temprana edad, a los 8 años comenzó a tocar y componer sus propias canciones. Integró bandas como Bitlife y actualmente Sol en Diez y Joyriders, como cantante, compositor y guitarra rítmica, presentando disco propio en el Quality de la ciudad de Córdoba Capital.



Esta banda tributo a Roxette ofrece la oportunidad de cerrar los ojos, fidelizar el oído con versiones correctamente ejecutadas, con una obsesiva similitud a aquellos hits que hicieron conocidos al dúo de Suecia. Su primer show fue en septiembre de 2014, y desde entonces ha ido creciendo en popularidad, llevándola a distinguirse entre sus pares y ganando prestigio a nivel local, nacional e internacional, a tal punto que el mismo Per Gessle (Cantate y Compositor de Roxette), ha llegado a darles el “OK” desde la cuenta oficial de Roxette en Facebook y logrando que la banda sea acogida por todos sus fans, siendo considerada la Mejor Banda Tributo de Roxette en el Mundo.



El concierto se presenta en Quality Espacio (Cruz Roja 200). Entradas anticipadas desde $670 a $1345

(cargo de servicio incluido) haciendo click aquí. Se respetarán todos los protocolos sanitarios y de distanciamiento.