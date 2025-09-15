La Plaza de San Pedro, epicentro de la fe católica, se transformó el sábado pasado en un vibrante escenario que fusionó música, arte y tecnología. El evento internacional "Grace for the World" marcó la clausura del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, enviando un potente mensaje de unidad y esperanza.





El show, que se describió no solo como un evento artístico, sino como un "proyecto cultural", reunió a miles de personas y contó con la participación de un elenco de estrellas de talla mundial. Artistas como Andrea Bocelli, Pharrell Williams, John Legend, Karol G y el trío italiano Il Volo se alternaron en el escenario, brindando un espectáculo muy atractivo. El coro de la Diócesis de Roma y el coro gospel Voices of Fire también se sumaron a la velada, enriqueciendo la experiencia musical.

Un espectáculo visual sin precedentes



Más allá de la música, uno de los momentos más impactantes de la noche fue el espectáculo visual creado por Nova Sky Stories. Más de 3.000 drones y luces se elevaron sobre la cúpula de San Pedro, recreando con tecnología moderna los frescos de la Capilla Sixtina. Esta fusión de lo sagrado y lo tecnológico ofreció un "abrazo simbólico" al mundo, celebrando la fuerza de la fraternidad y el compromiso colectivo por la protección de la creación.

El evento, que se enmarcó en el Año Jubilar 2025, fue una experiencia única que trascendió las fronteras, no solo geográficas, sino también culturales y religiosas.



Para aquellos que no pudieron asistir, el concierto se transmitió en tiempo real a través de plataformas como Disney+, Hulu y ABC News, permitiendo que un público global fuera parte de esta celebración histórica.

Mirá el evento “Grace for the World”:

(Fuentes: ABC News / Vatican News)