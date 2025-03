La artista presentó un concierto explosivo en Plaza de la Música, acompañada por su banda y tres bailarines con los que interactuó en sensuales cuadros de danzas al ritmo del rap, hip hop, trap, salsa, bolero y baladas. Es que la cantante y compositora es tan versátil que no se guarda nada a la hora de exhibir en un concierto.

La artista se presentó en nuestra ciudad con la organización de En Vivo Producciones y DF Entertainment.

Hacia las 21.15 el escenario de Plaza de la Música encendió sus luces para que ingrese la diva musical del momento. Sensual, explosiva, con un voluptuoso cuerpo que no se guarda nada a la hora de bailar e interpretar cada tema sin parar a lo largo de todo el show. Con un conjunto de short y remera deportiva negra, can can red y unas imponentes botas altas y rojas, se movió con un gran despliegue escénico por todo el espectáculo. También hubo momentos de coreografías donde la acompañaban tres bailarines, que actuaban la temática de algunas de las canciones. Nathy Peluso se presentó junto a su banda integrada por Didi Gutman en teclados, Tito Bonacera en bajo, Francisco Alducín en batería y Juanma Montoya en guitarra.





“Hola mi gente bonita”, saludaba Peluso para dar inicio al espectacular concierto en Córdoba. En otro momento del show regaló rosas a su público, se emocionó, cantó desde el suelo, y no dejó de agradecer a todos sus seguidores por estar esa noche allí con ella, haciendo lo que más le hace felíz.



La cantante y compositora presentó en Córdoba su último lanzamiento llamado Grasa. Este álbum de estudio se publicó en mayo del 2024. Se trata de su segundo disco que contiene 16 temas, y cinco canciones fueron en colaboración con Ca7riel y Paco Amoroso, C. Tangana, Duki, Lua de Santana y Blood Orange.

Sobre el nombre elegido para el álbum, la artista dijo en entrevistas que para ella significa "algo rudo, algo fuerte", representando a las personas trabajadoras. Y en nuestro país, el término “grasa” es asociado a lo vulgar.

Todos los ritmos en un espectáculo vibrante



Su repertorio comenzó con Corleone, Aprender a amar, Business Woman, canción de su álbum Calambre (2020). Siguieron Legendario, Real, Delito, Ateo, Envidiosa y Mafiosa.



El bloque salsero llegó con Puro veneno, La presa y Erótika, lo que demuestra la versatilidad de la artista nacida en Luján.

Los primeros acordes de La grasa de las capitales, sirvieron como introducción a la faceta rapera de Nathy. Mientras interpretaba Todo roto la artista se acercó literalmente a su público que pudo abrazarla y tocarla, ¡la locura fue total!. Los fans pudieron sentir la fiebre musical de una cantante que lo entrega todo en el escenario con una energía única. Luego llegó la conocida y rítmica Nasty Girl, que realizó junto a Bizarrap en una de sus famosas sesiones.



Otros de los ritmos tuvo su presentación con la pregunta de la estrella “¿Acá a mi gente de Córdoba le gusta el hip hop?” y comenzó a sonar Sana Sana y luego Ideas radicales. Más tarde, en un tono más íntimo llegó el momento de El día que perdí mi juventud.





También formaron parte de la noche, canciones como Salvaje, Menina, y el bolero con Contigo en la distancia.



La cantante que vive desde los 9 años en España, hizo un tema dedicado a su casa natal, Buenos Aires, se vivió como un verdadero himno a su lugar de origen, con una amplitud vocal tremenda que maravilló a todos. Fue uno de los momentos más emotivos de la noche.



Al final del show, Peluso dijo para despedirse “Que sean muy felices, mi gente, y que siempre mueran de amor” y cantó Vivir así es morir de amor. Luego Remedio, el tema que cerró un concierto sin bises, con una duración de 90 minutos.

Nathy Peluso dejó muy en claro por qué es una artista multipremiada, con una energía explosiva, sensual, con dotes de actriz que se movió por el escenario destacando su talento musical, de bailarina y de ser una compositora que no le teme a nada, que no se encasilla en ningún género y que puede hacer vibrar y emocionar con letras y ritmos inigualables.