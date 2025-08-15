Gran encuentro
Concierto gratuito: Orquesta Académica y Sinfónica de la UNC
Será el próximo jueves 21 a las 20 h, con acceso gratuito a la Sala de las Américas. No es necesario retirar anticipadamente la ubicación.
La Orquesta Académica del Teatro del Libertador y la Orquesta Sinfónica de la UNC brindarán un concierto el jueves 21, a las 20:00.
Tendrá lugar en la Sala de las Américas, de la Ciudad Universitaria, con entrada libre y gratuita, sin necesidad de retirar las ubicaciones anticipadamente.
El programa transparenta la versatilidad tímbrica y la variedad de diseños melódicos de la orquesta: Capricho español, de Nikolái Rimski-Kórsakov, y la Suite de Cascanueces, de Piotr Tchaikovsky.
La dirección general está a cargo del maestro Hadrian Avila Arzuza.