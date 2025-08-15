La Orquesta Académica del Teatro del Libertador y la Orquesta Sinfónica de la UNC brindarán un concierto el jueves 21, a las 20:00.

Tendrá lugar en la Sala de las Américas, de la Ciudad Universitaria, con entrada libre y gratuita, sin necesidad de retirar las ubicaciones anticipadamente.

El programa transparenta la versatilidad tímbrica y la variedad de diseños melódicos de la orquesta: Capricho español, de Nikolái Rimski-Kórsakov, y la Suite de Cascanueces, de Piotr Tchaikovsky.

La dirección general está a cargo del maestro Hadrian Avila Arzuza.