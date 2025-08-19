La Secretaría de Fortalecimiento Vecinal y Deportes, a través de la Subsecretaría de Cultura, invita al público a disfrutar del Concierto 60° Aniversario de la Academia Municipal de Música Alfredo Luis Nihoul, con la participación de la Banda Inicial y la Banda Juvenil Municipal.



El festejo será este miércoles 20 de agosto a las 20:00 en el Teatro Comedia (Rivadavia 254).



Ambos elencos se originaron en la Academia y son elencos formativos que abordan un repertorio amplio, adaptado a las condiciones de aprendizaje y desarrollo de habilidades instrumentales.



Su repertorio incluye música clásica y popular, con especial atención a la música latinoamericana, así como piezas de películas y jazz. Su dirección está a cargo de Raul Venturini.





Por su parte, la Academia Municipal de Música Alfredo Luis Nihoul comenzó sus actividades en 1965, por iniciativa del Maestro Alfredo Luis Nihoul, quien fue su primer director. La escuela promueve el acceso gratuito a la música para niñas, niños y jóvenes de la ciudad, fomentando tanto la formación musical como la difusión del patrimonio y la creación de nuevos públicos.



Actualmente, la academia cuenta con cerca de 200 estudiantes de distintos barrios.



Bajo el lema “Aprender a tocar tocando”, los estudiantes ponen en práctica lo aprendido a través de conciertos didácticos en escuelas, presentaciones en espacios públicos, audiciones internas y conciertos de fin de curso. Además de la Banda Juvenil, los elencos formativos incluyen el Coro Municipal de Jóvenes y el Coro de Niños de la Ciudad.



La entrada es gratuita hasta agotar la capacidad de sala y se pueden retirar desde una hora antes en boletería.