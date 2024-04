El grupo presenta Tributo a Creedence Clearwater Revival, el jueves 18 a las 22, en el escenario principal del Teatro Ciudad de las Artes.

Banda Viajera regresa a Córdoba en una segunda gira para acercarnos al legendario grupo americano Creedence Clearwater Revival.



“Hemos querido traer este nuevo espectáculo a la ciudad desde hace algunos años, para divertirnos una vez más con la audiencia y cantar algunos de nuestros favoritos de todos los tiempos”, expresa el comunicado de difusión del show.

El show que se podrá ver en Córdoba ganó tres veces el Premio Mercedes Sosa a Mejor Banda Tributo.

Banda Viajera cuenta con los mismos instrumentos y amplificadores con los que tocaba Creedence, detalle no menor en el momento de lograr que las canciones de la icónica banda suenen como las originales.



El repertorio que interpretarán será un repaso por los grandes éxitos de los álbumes editados entre 1968 y 1972 (Willie and the Poor Boys, Green River, Bayou Country, Cosmos Factory, Pendulum, Mardi Gras).



Se podrá disfrutar de géneros como el country, el folk, el rock comercial y las baladas. También, del rock más crudo y oscuro que ha producido esta legendaria banda.



El cantante y guionista de éste show, Luciano Giri estará a cargo de la producción general. La misma cuenta con un gran despliegue técnico, luces y una excelente calidad de sonido.

Durante el espectáculo, cuatro músicos aparecerán en el escenario y recrearán el arreglo musical de Creedence. También contará con otros dos músicos en algunas canciones, incluido piano, batería, armónica y saxofón.



Las canciones que se pueden escuchar incluyen "Have You Ever Seen The Rain", "Suzie Q", "Born on the Bayou", "Down on the Corner", "Green River", "Traveling Band", "Proud Mary", "Bad Moon Rising", entre otras.

Los integrantes de la banda son: Luciano Giri, Luciano Benito, Pablo Khouri, Rodrigo Manzur y Efraín Lobo Cartagena.

Las entradas se consiguen en boleterías del Teatro Ciudad de las Artes (Av. Pablo Ricchieri 1955) y a través de Autoentrada.