Duran Duran rinde tributo a David Bowie con su cover de "Five Years", que ya está disponible en plataformas digitales.



La banda británica ofrece este viernes 8 a las 23 horas, un show en vivo via streaming "A Bowie Celebration: Just For One Day!".



El líder de Duran Duran, Simon Le Bon, revela: "Mi vida como adolescente giraba en torno a David Bowie. Él es la razón por la que comencé a escribir canciones. Una parte de mí todavía no puede creer en su muerte, pero tal vez sea porque hay una parte de mí donde todavía está vivo y siempre estará… Cuando compramos el disco en vinilo de Ziggy Stardust, nuestra primera prueba de su perfección fue la canción “Five Years”. No puedo explicar lo honrado que me siento que Duran Duran tenga la oportunidad de interpretar a este ícono y colocar nuestro nombre junto a Bowie para esta conmemoración de su música ".



Escucha Five Years de Duran Duran aquí.



La canción es parte del evento tributo de streaming mundial, que se realiza en conmemoración del que hubiera sido el cumpleaños 74 de Bowie y el quinto aniversario de su fallecimiento. Duran Duran presentará “Five Years” en vivo en lo que será una experiencia virtual cinematográfica espectacular e innovadora. Una parte de lo recaudado se destinará a Save The Children, una organización benéfica importante para David Bowie.



Para más información, tickets, paquetes VIP y mercadería exclusiva, ver aquí: http://rollinglivestudios.com/bowie.



El lanzamiento de la canción es solo una de las 40 iniciativas emocionantes que se están llevando a cabo para celebrar la rica y colorida carrera de cuatro décadas de la banda, bajo el lema "Duran Duran 40".



Sobre "A Bowie Celebration: Just For One Day!"



El espectáculo estará disponible para que los poseedores de boletos de todo el mundo lo disfruten en vivo y durante 24 horas después de su transmisión inicial. Con un impresionante line up de artistas, el concierto ofrecerá más de tres horas de música.



Producido por Mike Garson en colaboración con Stacey Sher y Kerry Brown junto a Rolling Live Studios, A Bowie Celebration: Just For One Day! contará con actuaciones de artistas como: el líder de Culture Club, Boy George, el líder de la banda Pretty Reckless Taylor Momsen, el galardonado comediante y estrella de After Life Ricky Gervais, el supergrupo Ground Control con Dave Navarro (Jane's Addiction), Corey Taylor (Slipknot, Stone Sour), Taylor Hawkins (Foo Fighters) y Chris Chaney (Jane's Addiction), Gary Barlow (Take That), Trent Reznor (Nine Inch Nails), William Corgan (The Smashing Pumpkins), el actor ganador del Oscar Gary Oldman, Gavin Rossdale (Bush), Perry Farrell (Jane's Addiction), Joe Elliott (Def Leppard), la cantante ganadora del Grammy Macy Gray, Ian Astbury (The Cult), Lzzy Hale (Halestorm), Gail Ann Dorsey (David Bowie, Lenny Kravitz), Bernard Fowler (The Rolling Stones), Corey Glover (Living Color), la ganadora del Tony Awards Lena Hall, Judith Hill (ganadora del Grammy por 20 Feet From Stardom), Charlie Sexton (David Bowie, Bob Dylan), Adam Lambert, YUNGBLUD, la tres veces nominada al Grammy Andra Day, el actor y músico Michael C. Hall, Ian Hunter. La cantautora y virtuosa guitarrista Anna Calvi, el galardonado Atticus Ross, la vocalista de Kind Heaven Orchestra Etty Lau Farrel y la vocalista de How to Destroy Angels Mariqueen Maandig Reznor