La Agencia Córdoba Cultura propone nuevas actividades culturales para los próximos días.

En una semana musical de los elencos de la provincia, se destaca el concierto del Coro Polifónico de Córdoba que interpreta el Réquiem de Verdi, bajo la dirección del maestro Camilo Santostefano, el miércoles 22 a las 20, en el Teatro del Libertador San Martín. Actuarán los solistas Lucía González, Gioia Falco, Alejandro Wagner y Julián Montico.



También se recomienda la propuesta para niñas y niños “Conciertos para soñar”, donde las distintas escuelas de formación artística como la Orquesta Académica, el Seminario de Canto, el Seminario Jolie Libois y Seminario de Danza, brindan un repertorio agradable y fáciles de escuchar por los más pequeños. En una coproducción conjunta, la cita es el viernes 24 en el Teatro Real y el sábado 25 en el Teatro del Libertador San Martín.



Además, el viernes 24 a las 21, la Orquesta Sinfónica de Córdoba brinda un concierto gratuito junto al maestro francés Michael Cousteau como director invitado y el solista de piano, el alemán Viktor Soos, en el Teatro del Libertador San Martín. Concierto en el marco del lanzamiento del proyecto del Instituto Cultural Franco-Alemán Córdoba.

Mirá toda la programación:

Lunes 20

A las 19. Cine en Biblioteca Córdoba: Ashura (de Keiichi Sato, Japón, 2012)Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375Inicia el ciclo “Noviembre, lo que el viento no dejó” (3 pelis que nos quedamos con ganas). Una serie de desastres naturales azotan Tokio en mitad del siglo XV. Es entonces cuando Asura cae en el mundo. Entrada libre y gratuita

Martes 21

A las 18:30. Cine: Cambio, cambio (de Lautaro García Candela, Argentina, 2023)

Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto

Película ambientada en el mundo de los arbolitos, esos personajes que, plantados a lo largo de la peatonal Florida, ofrecen a los turistas de Buenos Aires comprar sus dólares al mejor precio. Allí transcurre la vida de un joven que lo mueve la ambición de reunir el dinero que le permita mejorar su vida en el menor tiempo posible, y que no dudará en asumir los riesgos necesarios para lograrlo. Repite miércoles 22 a las 21. Entrada general $500, estudiantes y jubilados $300

A las 19. Cine: Reina animal (de Moroco Colman, Argentina, 2023) Cine Arte Córdoba – 27 de Abril 275

Durante la pandemia, Reina vende carne robada por su primo de casa en casa, en las desoladas calles de la zona roja de Córdoba. Luego de sufrir un violento asalto, Reina buscará conseguir un trabajo estable que le permita sobrevivir. Primer largometraje de ficción de Argentina con producción sustentable, gracias al protocolo de rodajes sustentables que brinda APAC - Asociación de Productores Audiovisuales de Córdoba; con el objetivo de reducir el impacto ambiental y calcular la Huella de Carbono, aportando valor y responsabilidad a nuestras producciones. Repite miércoles 22 a las 19. Entrada general $1.000.- Jubilados y estudiantes $800 disponible en boletería.

A las 20. Cine por la Diversidad: Amy (La chica detrás del nombre) (de JAsif Kapadia, Reino Unido, 2015) Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Documental sobre la famosa cantante británica Amy Winehouse, que cuenta con imágenes inéditas de archivo y entrevistas con la malograda estrella, que murió en julio del 2011 a los 27 años de edad por parada cardíaca consecuencia de sus excesos con las drogas y el alcohol, adicciones agravadas por su bulimia. Amy Winehouse, ganadora de 6 Premios Grammys, se vio desde muy joven afectada por el divorcio de sus padres. Tenía un talento natural para el jazz y el soul y una voz prodigiosa que pronto la hizo una estrella mundial a pesar de lanzar sólo dos discos, pero la fama, la prensa sensacionalista, los intereses de la industria -y de su entorno- y su turbulento amor con el que fue su pareja Blake Fielder-Civil la condujeron finalmente a su trágico destino en su piso de Camden, Londres. Entrada libre y gratuita.

A las 20.30. Cine: As bestas (de Rodrigo Sorogoyen, España-Francia, 2023) Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto

Antoine y Olga son una pareja francesa que se instaló en una aldea del interior de Galicia. Allí llevan una vida tranquila y en contacto con la naturaleza. Sin embargo, un conflicto con sus vecinos, los hermanos Anta, hará que la tensión crezca en la aldea hasta alcanzar un punto de no retorno. Repite miércoles 22 y jueves 23 a las 18, sábado 25 a las 19. Entrada general $500, estudiantes y jubilados $300

A las 21. Cine: Puan (de María Alché, Benjamín Naishtat, Argentina, 2023). Cine Arte Córdoba – 27 de Abril 275



Marcelo (Marcelo Subiotto), un hombre de unos 50 años, ha dedicado su vida a la enseñanza de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras. Cuando su jefe de Cátedra, mentor y compañero de aventuras del pensamiento muere inesperadamente, Marcelo asume que heredará la titularidad de la Cátedra que ha quedado vacante. Lo que no imagina es que Rafael Sujarchuk (Leonardo Sbaraglia), un brillante y seductor colega, regresará desde Alemania para disputar el puesto vacante. Son dos profesores extremadamente opuestos en sus estilos y pedagogías. Los torpes esfuerzos de Marcelo por demostrar que es el mejor candidato desencadenarán un divertido duelo, mientras su vida y su mundo entran en un espiral de caos.



Repite miércoles 22 a las 21, jueves 23 y viernes 24 a las 17 y sábado 25 y domingo 26 a las 21. Entrada general $1.000.- Jubilados y estudiantes $800 disponible en boletería.



A las 21. Concierto solidario: Música para abrazar. Iglesia de la compañía de Jesús - Caseros 52



El Coro del Seminario de Canto del Teatro del Libertador, la Orquesta Municipal de Cuerdas de Córdoba, el Coro Municipal de Córdoba y la Cantoría de la Merced realizan un concierto solidario a beneficio de hospitales y hogares públicos. El programa reúne Dreamweaver, de Ola Gjeilo; The seven o antiphons, de Andris Sejans; Christmas cantata: Slow to come and quicly gone, de Laura Jeabsone; Carol of the magi, de John Rutter; La Navidad de Juanito Laguna, de Gustavo Leguizamón; y Noche anunciada, de Ariel Ramírez y Félix Luna. El director artístico es el maestro Santiago Ruiz. Entrada libre y gratuita

Miércoles 22

A las 18.30. Charla sobre el Réquiem de Verdi. Teatro del Libertador San Martín - Vélez Sarsfield 365.

Charla previa al concierto, a cargo del maestro Camilo Santostefano, en la sala Luis de Tejeda. Santostefano es licenciado en Artes Musicales orientación Dirección Coral (UNA), Profesor de Música orientación Guitarra (Conservatorio de Morón) y realizó estudios de Posgrado en la Maestría en Interpretación de Música Latinoamericana del Siglo XX (UNCUYO). Premio Konex 2019 mención al mérito en Dirección Coral 2009-2018. Es el director artístico del Coro Polifónico de Córdoba. El ingreso con el ticket de la función.

A las 19. Inauguración de exposición de artistas plásticos de Cruz del Eje. Paseo del Buen Pastor - Capilla - Hipólito Yrigoyen 325

Inaugura la muestra de artistas plásticos de la ciudad de Cruz del Eje con la temática: democracia, paisajes e historia cruz del eje. En el evento habrá músicos de cruz del eje, bailarines y para terminar, una degustación regional de aceite oliva y aceitunas en diferentes variedades.

A las 19:30. Cine Club del CCC: Baraka (de Ron Fricke, Estados Unidos, 1992). Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Continúa el Ciclo “Ron Fricke” con este documental. Aclamado documental sobre la naturaleza del planeta Tierra. Rodada en 24 países diferentes, trata de captar la esencia de la naturaleza y la cultura de la humanidad y sus costumbres, al tiempo que señala las formas en las que el ser humano se relaciona con su medio ambiente. La aparente fragilidad de la vida humana contrastada con la grandeza de sus obras, subrayando la desigual relación entre hombre y naturaleza. Baraka no tiene argumento lineal, ni personajes, ni diálogos, pero, en medio de estos enormes contrastes, la espiritualidad de la humanidad surge como el elemento más importante que la distingue de otras especies. Un mundo más allá de las palabras.



Entrada libre y gratuita hasta agotar capacidad de sala.

A las 20. Cine en el Palacio: El Ilusionista (de Sylvain Chomet,Francia, 2010). Museo Evita Palacio Ferreyra



Cierra el año en el Parque del Museo con la proyección de la película animada El Ilusionista. Con más de 30 proyecciones anuales y 2500 espectadores, Cine en el Palacio se sumó un año más a la propuesta audiovisual de la Agencia Córdoba Cultura. El cierre viene cargado de magia y nos lleva a principios de los 60. Europa ha caído rendida ante el rock y la televisión. Allí donde la imaginación y la inocencia no tienen lugar, un anciano mago viaja con su conejo por todo el continente. Así conocerá a una joven completamente convencida de que sus trucos son reales, y a la que no querrá defraudar por nada del mundo. Esta es la segunda película del director de "Bienvenidos a Belleville", basada en un guion de Jacques Tati que nunca fue producido. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Réquiem de Verdi. Teatro del Libertador San Martín - Vélez Sarsfield 365.

El Coro Polifónico de Córdoba, bajo la dirección del maestro Camilo Santostefano, interpreta Réquiem, de Giuseppe Verdi, en versión para coro, solistas y ensamble instrumental. Actúan los solistas Lucía González, soprano; Gioia Falco, mezzosoprano; Alejandro Wagner, tenor; y Julián Montico, barítono. La entrada es gratuita, con retiro previo desde el martes 21.

Jueves 23

A las 9. Jornadas de Investigación del Centro de Estudios “Prof. Carlos Sagreti”

Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375El evento tiene como objetivo reunir investigadores en el área de historia y arqueología, para discutir las novedades más recientes producidas en sus respectivos campos de estudios. Entrada libre y gratuita

A las 19. Cine espacio INCAA: Cuenta regresiva (de Silvia Maturana, Pablo Navarro Espejo, Argentina, 2023)Cine Arte Córdoba – 27 de Abril 275Un extraño monumento en la Pampa de Achala, Córdoba, tiene un significado oculto. Sin embargo, siempre hay quien se asombra y comienza a hacerse preguntas. Las respuestas provocan pasiones que nos llevan al pasado y al futuro. Y al descubrimiento de que la historia aeroespacial argentina tiene su inicio en un fantástico paisaje. Un grupo de jóvenes de Traslasierra y un experimentado ingeniero recrean la hazaña histórica que colocó a nuestro país a la vanguardia del desarrollo científico.

Repite viernes 24 a las 19. Entrada general $400.- Jubilados y estudiantes $200 disponible en boletería.

A las 20. Música: Coro Polifónico Delfino Quirici. Parroquia Sagrados Corazones de Jesús y María - Río Cuarto



La poesía y la música convergen para dar forma a la manifestación estética más sublime de la creación humana: la música vocal. Un concierto centrado en una selección de poemas que han sido magistralmente convertidos en partituras por destacados compositores de nuestra época. Estas composiciones nos sumergirán en la vida misma, que no habla, abordando momentos desde el nacimiento hasta la muerte, a través de textos creados por renombrados poetas, tanto antiguos como contemporáneos. Estos poemas han sido hábilmente trasladados a la partitura por músicos de lenguajes modernos, quienes, con sus lápices, plasman las voces de 900 años de experiencias expresadas en maravillosos textos que abarcan desde el siglo XIV hasta nuestros días.

Entrada libre y gratuita.



A las 20:30. Música en el Real: Almalegría. Teatro Real - Sala - San Jerónimo 66



Proyecto musical de experimentación colectiva convocado por Carlos Aguirre basado en la exploración rítmica a través del diálogo con la danza y las diferentes manifestaciones musicales de Latinoamérica.



Entrada general $3.000 disponibles a través del sistema autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 21. Cortázar y el jazzTeatro del Libertador San Martín - Vélez Sarsfield 365.

Creada en 1981, la Small Jazz Band se caracteriza por interpretar jazz tradicional y está integrada por Francisco Castillo, en corneta y clarinete; Luis Alasino, en trombón y saxo alto; Alejandro Kras, en banjo; Roque Celis, en tuba; y Javier Machado, en batería y washboard. Entradas desde $3.300 disponibles a través del sistema autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 21. Cine: Como tener sexo (de Molly Manning Walker, Reino Unido, Argentina, 2023). Cine Arte Córdoba – 27 de Abril 275



Tres adolescentes británicas se van de vacaciones, beben, salen de fiesta y se enrollan en lo que debería ser el mejor verano de sus vidas. Mientras bailan por las soleadas calles de Malia, se enfrentan a las complejidades del sexo, el consentimiento y el autodescubrimiento. Capturado con imágenes luminosas y una banda sonora perfecta, el debut en la dirección de Manning Walker pinta un retrato doloroso y real de la juventud adulta y de cómo deberían -o no deberían- desarrollarse las primeras experiencias sexuales.



Repite viernes 24 a las 21 y sábado 25 y domingo 26 a las 17 y 19. Entrada general $400.- Jubilados y estudiantes $200 disponible en boletería.



A las 21. Cine: Yagá (de Romina Sosa, Argentina, 2021) + Adentro mío estoy bailando (de Leandro Koch y Paloma Schachmann, Argentina-Austria, 2023)

Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río CuartoCon la presencia de las realizadoras se proyectan dos films argentinos. Por un lado Yagá, un relato de iniciación, sobre la recuperación de la mujer salvaje. Inspirada en un viejo cuento ruso. Luego se proyecta Adentro mío estoy bailando. El camarógrafo argentino Leandro se gana la vida filmando bodas judías. En uno de sus trabajos, se enamora de Paloma, clarinetista de la banda Klezmer. Para seducirla, finge estar rodando un documental sobre música folclórica tradicional yiddish.



Repiten viernes 24 a las 19 y sábado 25 a las 21. Entrada general $500, estudiantes y jubilados $300.

Viernes 24

A las 14:30. Conciertos para soñar. Teatro Real - Sala - San Jerónimo 66



Conciertos a cargo de las distintas escuelas de formación artística que dependen de la Agencia Córdoba Cultura como la Orquesta Académica, el Seminario de Canto, el Seminario Jolie Libois y Seminario de Danza, con la intención de generar el hábito de escuchar música de todos los tiempos en niñas y niños, intentando desarrollar este gusto o disposición por la música de alto valor instrumental.



La conducción estará a cargo de un personaje muy simpático: el profesor Lampeduzo, interpretado por Jorge Gorostiza.



Entrada general $1.000 disponibles en boletería.

A las 17:30. La calesita de la historia. Teatro del Libertador San Martín - Av. Vélez Sarsfield 365



Un recorrido original para conocer la historia del Teatro Libertador General San Martín. Todos los viernes de noviembre y diciembre, el Teatro del Libertador General San Martín propone una actividad para conocer su historia y descubrir el coliseo mayor de Córdoba de una manera especial, como nunca antes lo has visto. Entradas disponibles a través del sistema autoentrada.com

A las 19. Presentación del Café Literario “Con los Pies en el Cielo”. Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375



El Café Literario es un colectivo cultural que ha sido declarado de interés cultural por la Municipalidad de Deán Funes, y por la Legislatura Provincial. Rondas de lectura de poetas invitados, amenizado con música y coordinado por la escritora Marta Díaz. Contará con la presencia y participación de Ignacio Aru y Byron Ramírez (Poetas de Puerto Rico). La trayectoria del café data ya de 9 años trabajando por la cultura de Deán Funes y la provincia de Córdoba.



Entrada libre y gratuita.

A las 20. La Catrina. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Propuesta de títeres para adultos, es una representación de la muerte, interpretada por Luis Miceli, del teatro Estable de Títeres y Raúl Sánchez, de la Comedia Cordobesa. La muerte viva o recuerdos de Doña Francisca que relatará sus remembranzas, de infancia, adolescencia y adulta. En sus recuerdos la muerte tiene su presencia, ya que la busca y no la encuentra. Pone en evidencia la importancia de la vida, por eso una muerte viva como dice el Sabalero (cantante uruguayo) jamás será una muerte mansa.



Entrada general $1.000 disponibles a través del sistema autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 21. Michael Cousteau y Viktor Soos junto a la Orquesta Sinfónica. Teatro del Libertador San Martín - Vélez Sarsfield 365.



La Orquesta Sinfónica de Córdoba interpreta un repertorio que anuncia The end , de Oscar Strasnoy; Concierto para piano Nº 5 , "Emperador", de Ludwig van Beethoven; El aprendiz de hechicero, de Paul Dukas; y El cazador maldito, de César Franck. El maestro francés Michael Cousteau es el director invitado y el alemán Viktor Soos, solista de piano. El concierto es en el marco del Lanzamiento del Proyecto del Instituto Cultural Franco-Alemán Córdoba. La entrada es gratuita, a retirar desde el miércoles 22.

A las 21. Viernes de Música presenta: Gastón Levy & The Rescatistas. Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto

Integrado por un apasionado grupo de músicos y letristas, cuyas canciones son un viaje emocional de auténtica y conmovedora música que busca captar la esencia de la existencia a través de las melodías y las palabras. Inspirado por una amplia gama de influencias musicales, Gastón Levy & The Rescatistas han forjado un sonido propio que combina elementos del rock, el folk y el pop. Su distintiva voz y emotivas letras lo han convertido en un artista emergente en la escena musical. Gastón Levy & The Rescatistas continúan escribiendo su historia musical, con cada canción como un nuevo capítulo en su viaje artístico. Su música es un testimonio de la vida, la lucha y el amor, y prometen seguir inspirando a través de su arte. Entrada general $1.500 disponibles en boletería.

Sábado 25

A las 12. Conciertos para soñar. Teatro del Libertador San Martín -Av. Vélez Sarsfield 365



Conciertos a cargo de las distintas escuelas de formación artística que dependen de la Agencia Córdoba Cultura como la Orquesta Académica, el Seminario de Canto, el Seminario Jolie Libois y Seminario de Danza, con la intención de generar el hábito de escuchar música de todos los tiempos en niñas y niños, intentando desarrollar este gusto o disposición por la música de alto valor instrumental. La conducción estará a cargo de un personaje muy simpático: el profesor Lampeduzo, interpretado por Jorge Gorostiza. Entrada general $1.000 disponible en boletería.

A las 17. Elenco Estable de Títeres: PhiliaTeatro Real - Sala Azucena Carmona - San Jerónimo 66

Philia, una niña que juega y lleva a sus aventuras de sueño y deseo por los caminos de la experimentación, la observación, la imaginación, lo asertivo y lo que no lo es, pudiendo probar, no sólo una vez, si volar es humano o sólo pertenece al mundo de los insectos, de los pájaros o de algún diente de león que danza al son del viento. Saltar, mirar, tocar e investigar sin parar, queriendo devorar el mundo de lo real para luego transformar el anhelo en realidad y descubrir que, a veces, esperar no es tan difícil.



Repone el domingo 26 a las 17. Entrada general $1.000 disponibles a través del sistema autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 19. Música en el Paseo: Encuentro de coros. Paseo del Buen Pastor - Capilla - Hipólito Yrigoyen 325



En el marco del ciclo Música en el Paseo, se presenta el grupo Vocal Amontonad@s de la ciudad de Villa Allende y el coro del SUOEM ambos bajo la dirección del Maestro Marcelo Rivera. Entrada libre y gratuita

A las 20. Coros en el Centro. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Ciclo de conciertos gratuitos del Coro del Seminario de Canto, dirigidos por el maestro Matías Saccone. Este ciclo se realiza desde 2015, distintas formaciones corales desfilan por el escenario del CCC cubriendo un amplio abanico de la vida coral cordobesa, sin duda una de las más importantes del país. Entrada libre y gratuita hasta agotar capacidad de sala.

A las 21. Música en el Real: Los de Alberdi. Teatro Real - Sala Carlos Giménez - San Jerónimo 66



Una gala donde los integrantes del grupo hacen un recorrido musical por sus 50 años en la música. “Recuerdos, Mis Arapos, Luna Cautiva, Zamba de Alberdi, Luna de Tartagal”, entre otras, son las canciones que interpretarán los artistas, haciendo un recorrido por los comienzos, con un homenaje a los fundadores y actualidad, que invitará a los espectadores a bailar y viajar por nuestra querida Córdoba como a otros rincones de nuestro país y cultura argentina.

Integrado por Miguel Ángel Navarro, Luis Vicente Malagueño, Jorge González, acompañados por acordes de guitarras, bajo, batería y coros. Con la conducción de Raúl Monti y Natalia Balverdi, y la participación especial de la Academia de Baile “Renacer Argentino” dirigida artísticamente por Susana Baba, ilustrarán y pintarán de colores, tan especial celebración, que aspira a quedar por siempre en el corazón de los asistentes.

Entradas sectorizadas: platea $4000, primer nivel $3500, segundo nivel $3000, tercer nivel $2.000 disponibles a través del sistema autoentrada.com y en boletería del teatro.

Domingo 26

A las 11. Tejiendo Infancias. Teatro Real – Hall – San Jerónimo 66



Hasta las 13, el hall del Teatro Real se transforma en un espacio participativo para los más chicos con espectáculos musicales, actividades artísticas, lúdicas y creativas, donde los niños y niñas son protagonistas. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Música en el Real: Cantata del Agua. Teatro Real - Sala Carlos Giménez - San Jerónimo 66



Obra sinfónica Coral en formato de Cantata. El Coro de la Universidad Blas Pascal, Coral Interludio del CPC Argüello, Coro de María Coro Otro Cantar, Trío Borda Sosa Korn, Bicho Díaz, Cecilia Fandiño, Esteban Gutiérrez junto a los relatos realizados por Mario Luna se alternan con las canciones, a cargo de un coro de cien voces, y de solistas, acompañados de un conjunto instrumental de música popular: Teclados, Percusión, Vientos, Charango y guitarras. En el fondo del escenario se proyectarán imágenes que ilustran los poemas y canciones.

La Cantata, narra el curso del agua desde las Altas Cumbres hasta que cruza la ciudad de Córdoba. Dirección: Ariel Borda. Entrada general $1.000 disponible a través del sistema autoentrada.com y en boletería del teatro.