Conexiones: científicos cordobeses en el mar — estreno del documental del SRT‑UNC

Los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba (SRT-UNC) celebran el exitoso estreno de su más reciente producción documental, “Conexiones: científicos cordobeses en el mar”.

El documental narra la experiencia de los investigadores del Instituto de Diversidad y Ecología Animal (CONICET-UNC), entre ellos la Dra. Carla De Aranzamendi y el Dr. Marcos Tatián, quienes formaron parte de la misión Talud Continental IV. Este proyecto de investigación no solo reveló más de 40 posibles nuevas especies marinas en las profundidades del Atlántico Sur, sino que se consolidó como un evento de divulgación científica masiva sin precedentes, generando millones de visualizaciones y una ola de asombro y apoyo popular en redes sociales.

La misión también evidenció la capacidad del ecosistema científico local para liderar investigaciones de frontera a nivel global. Una producción con sello cordobés, “Conexiones” destaca el profundo orgullo que implica que la investigación marina de élite se geste y se desarrolle desde la cooperación de distintos equipos que componen el GEMPA (Grupo de Estudios del Mar Profundo de Argentina), incluida Córdoba, una provincia sin costa. La producción pone de manifiesto cómo la ciencia pública, con el apoyo de instituciones como el CONICET y las universidades nacionales, es un motor esencial para la soberanía del conocimiento y el desarrollo nacional.

El equipo de los SRT-UNC responsable de la realización estuvo integrado por:

• Idea y producción: Francisco Leytes y Lucas Schiaroli

• Cámaras: Diego de la Canal, Esteban Bono

• Edición: Lucas Schiaroli

• Arte: Mariano Zukatzky

• Narración: Martín Rodríguez Sabagh

El documental, con una narrativa híbrida que fusiona la emoción de las entrevistas en el laboratorio con las impresionantes imágenes en ultra alta definición del fondo marino, es un testimonio de la conexión entre la curiosidad científica, el rigor académico y el apoyo de la sociedad. Puede verse este viernes a las 20:30 por Canal 10 y en el YouTube de Canal 10 Córdoba: https://youtu.be/Reb2AuPa1so.