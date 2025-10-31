Durante tres únicas funciones tendremos la oportunidad de ver esta obra protagonizada por el elenco transerrano Las Carmelitas, presentando: “Conflagración. Una tragedia travesti”.

Sábados 1 y 8 y domingo 2 de noviembre a las 21 h en Teatro María Castaña, Tucumán 260. Reservas: 351 811 7130 a 17.000 pesos. En sala: 20.000 pesos.

Dos travestis hermanadas por la supervivencia se despiden al borde del afecto y la ira. Una elige quemar todo lo vivido; la otra, amarrarse al pasado. Esta conflagración convoca un ritual trágico de memoria y renacimiento.

Conflagración. Una tragedia travesti es una creación de Guillermo De Santis.

Coautoría: Gemma Lucía Rizzo, Carmín Lupe y David Piccotto.

Actúan: Gemma Lucía Rizzo, Carmín Lupe.

Diseño escenográfico y realización: Ariel Merlo, María José Albó.

Diseño lumínico: Cecilia Astini.

Diseño sonoro: Jorge Fernández.

Diseño de vestuario y realización: Mimí Luz Argüello Lobo.

Escribe y reescribe: Guillermo De Santis.

Operación técnica: Manuel Sáenz - Anika Rigger.

Dirección: David Piccotto.

Conflagración: una tragedia travesti irrumpe en la escena cordobesa: cuando una travesti sube al escenario, no solo actúa; resiste. No solo representa; reescribe su historia con cada gesto, con cada palabra robada al lenguaje que la negó. Cada movimiento es una reivindicación, cada silencio un acto de desafío.

Una creación en conjunto:

El grupo teatral transerrano Las Carmelitas, junto al dramaturgo Guillermo De Santis y el director David Piccotto, estrena esta pieza teatral que dialoga con la tragedia clásica desde cuerpos e identidades disidentes. Enfrentamiento, destino y catarsis confluyen en una pieza que busca perturbar y emocionar al espectador.

Crear un espectáculo nunca es un camino lineal; empieza mucho antes de los ensayos. Esta idea nació de encuentros casuales entre Las Carmelitas (Gemma Lucía Rizzo y Carmín Lupe) y David Piccotto. Lo que comenzó con comidas compartidas y amistades en común terminó derivando en una alianza artística que hoy se concreta en esta obra que presentan en Córdoba en estas tres únicas funciones.

Para perturbar…

Escribir y poner en escena una tragedia hoy implica adentrarse en los pliegues del alma y del cuerpo de las intérpretes, del director, de todo el equipo creativo y, sobre todo, de los espectadores. Se trata de tocar esos puntos en reposo y moverlos a través de la emoción, con un desplazamiento que nunca es cómodo ni pacífico. Perturbar la expectación es, desde sus orígenes, el fin de la tragedia.

Ficción y realidad…

Este movimiento se pone de relieve en la puesta: actrices atravesadas por llantos y risas, entre golpes, caídas de escenografía, cantos y recitados, desatan un caos cargado de emociones y poesía que habitan en la frontera difusa entre ficción y verdad.

El texto propone un vaivén constante entre ira y afecto, apego y separación. En el centro, dos compañeras que compartieron gran parte de su vida enfrentan una ruptura: una ha llegado al límite, al techo de lo soportable, y decide marcharse. Ese exilio voluntario aparece como aventura, desafío e intento vital.

Trágica y poética

En Conflagración: Una tragedia travesti se representa el vínculo intenso y contradictorio entre dos compañeras travestis que han compartido gran parte de su vida juntas. La trama avanza en un vaivén entre el amor y la furia, la complicidad y la distancia, hasta que una de ellas decide romper con ese lazo al sentir que ha llegado a un límite insostenible. La estructura en escenas, coros y un poema final refuerza el carácter trágico y poético de la obra, donde la separación se vuelve tanto un acto de dolor como de libertad, exponiendo las tensiones entre apego, identidad y deseo de transformación.