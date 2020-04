El 27 de abril de 1927 nació el humorista Mauricio Borensztein, más conocido como Tato Bores. Comenzó con “Caras y Caretas” en 1957 y sus monólogos sobre humor político se hicieron famosos. Además de humorista, fue actor de cine y teatro, y falleció el 11 de enero de 1996.

Tato Bores y el impuesto al impuesto

Hoy es 27 de Abril y en la ciudad de Córdoba hay una calle que lleva ese nombre. ¿Qué se conmemora?

La fecha corresponde al 27 de abril de 1852, cuando en la ciudad de Córdoba, la Revolución Unitaria encabezada por el coronel Pizarro derrocó al Gobernador Manuel López, quien había estado en el Gobierno desde 1835.

Las tropas revolucionarias llegaron hasta el cuartel y la Casa de Gobierno (ubicada en ese entonces en el Cabildo) por la calle "Alameda", que luego pasó a llamarse 27 de Abril, en recuerdo a esta revolución.

Cumple 69 años. El 27 de abril de 1951 nació Ace Frehley, guitarrista y compositor de la banda Kiss.

LA DESASTROSA AUDICIÓN DE ACE FREHLEY CON KISS - EL NACIMIENTO DE SPACE ACE JUNTO CON KISS.

1981: en los Estados Unidos, la empresa Xerox PARC introduce el ratón (mouse)

Historia del mouse

El 27 de abril de 1810, Ludwig van Beethoven compuso “Para Elisa”, una de sus piezas más famosas. Fue publicada por primera vez en 1867.

PARA ELISA - L. V. BEETHOVEN - SU HISTORIA Y MÚSICA

El Día Mundial del Diseño se celebra el 27 de abril por iniciativa del Consejo Internacional de Asociaciones de Diseño Gráfico (Icograda) y la Organización de Naciones Unidas. Esta asociación fue fundada en el año 1963 en la ciudad de Londres (Reino Unido).

Fundada en Londres el 27 de abril de 1963, Icograda es la unión voluntaria de las asociaciones relacionadas con el diseño gráfico, la gestión del diseño, la promoción del diseño y la enseñanza del diseño. En 1991, como iniciativa de este Consejo se tomó el día de su fundación como el día Mundial del Diseñador Gráfico. Como novedad partir de 2012, cambia de nombre y se celebra como el Día Mundial del Diseño de la Comunicación.

Diseño Gráfico, algo más que dibujar

1821: en la zona de León (Argentina), al norte de San Salvador de Jujuy, un grupo de gauchos jujeños al mando del coronel José Ignacio Gorriti derrotan al ejército español (Día Grande de Jujuy).

DIA GRANDE DE JUJUY

El 27 de abril de 1999 falleció Tusam, mentalista e hipnotizador argentino. Su primera aparición en TV fue en 1966, cuando batió un récord de permanencia bajo el agua, sin respirar. Se destacaba en el hipnotismo colectivo, y falleció el 27 de abril de 1999 después de un ataque cardíaco.

Las mejores pruebas de Tusam

Cumple 53 años: Karina Eliana Rabolini nació el 27 de abril de 1967, Elortondo, Provincia de Santa Fe, es una empresaria y exmodelo argentina.

Desde diciembre de 2015 y luego de la derrota en las elecciones presidenciales por parte de su marido, se encuentra nuevamente distanciada de él, habiendo también dejado su cargo en lo del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

En la actualidad comercializa perfumes, productos de belleza y anteojos bajo una marca que lleva su nombre

Karina Rabolini Entrevista Parte 1

2014: en la Ciudad del Vaticano, son canonizados los papas Juan XXIII y Juan Pablo II por el Papa Francisco.

Abril 2014: Cuatro Papas en San Pedro por la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII

Rosanna Inés Falasca nació en Humboldt, provincia de Santa Fe el 27 de abril de 1953 y falleció en Don Torcuato, provincia de Buenos Aires el 20 de febrero de 1983, fue una cantante de tangos argentina.

En 1970 y 1971 realizó giras por diferentes provincias argentinas y también en el exterior (Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, Venezuela). Y cantó en Estados Unidos, donde rechazó una serie de contratos que la obligaban a vivir en aquel país. En 1971 grabó para el sello “Diapasón” acompañada por las orquestas de Luis Stazo y de Lito Escarso, y en 1975 es contratada por la empresa “EMI-Odeón”, junto con la orquesta de Raúl Garello.

Actuó en tres películas, ¡Arriba juventud! (1971), Siempre fuimos compañeros (1973) y Te necesito tanto amor (1976).

Falleció el 20 de febrero de 1983. Un numeroso público, entre anónimos y conocidos, la despidió frente al panteón de actores del cementerio porteño de la Chacarita. Finalmente, en abril de 1995 sus restos fueron trasladados a un mausoleo levantado en el cementerio de Humboldt, provincia de Santa Fe, su pueblo natal.

Rosanna Falasca - Uno - Botica de Tango 1982 ロッサナFalasca - One - Boticaデ·タンゴ

Cumple 61 años: Sheena Easton, de nombre real Sheena Shirley Orr nació en Bellshill, North Lanarkshire, Escocia el 27 de abril de 1959, es una cantante y actriz escocesa. . Su larga carrera incluye una canción para la saga de James Bond ("For Your Eyes Only") y colaboraciones con importantes figuras anglosajonas e hispanas: Kenny Rogers, Prince, Al Jarreau, Barry Manilow, Dyango y Luis Miguel.

Una canción en vivo de su presentación en Chile año 2019

Sheena Easton - Telephone (Live in Chile 2019)

Ruth Handler nacida el 4 de noviembre de 1916 y fallecida el 27 de abril de 2002, fue presidenta de la empresa de juguetes Mattel, Inc., y es recordada, principalmente, por su papel en el marketing de la muñeca Barbie.

LA HISTORIA DE BARBIE

Que tengas buen día...y quedate en casa.