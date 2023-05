En la segunda semana de mayo, se presentan numerosos eventos culturales para todos los gustos.



La Agencia Córdoba Cultura, exhibe una grilla de programación que incluye espectáculos de cine por la Diversidad, cine debate Mujeres Directoras, teatro, música y talleres, entre muchas actividades más.

Agendá tus favoritos:

Martes 9

A las 18. Ciclo Cine en el Palacio: $9.99 (de Tatia Rosenthal, Israel, 2008) Museo Evita – Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511

Ver: La vida animada: películas de animación para adultos en el Palacio Ferreyra



Esta propuesta, que comenzó en el año 2022 con 35 proyecciones de diferentes géneros y directores, vuelve con el ciclo “La vida animada” (Parte II). Todos los martes de mayo contará con proyecciones de películas animadas para adultos, ejecutadas con distintas técnicas de animación.



Este martes se proyecta “9.99”: ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué existimos? La respuesta a esta compleja pregunta ahora se encuentra a tu alcance. La hallarás en un pequeño pero fabuloso libro, que te explicará clara y fácilmente la razón de tu existencia. El libro, impreso en el mejor papel, contiene exquisitas y reveladoras imágenes, y puede ser tuyo por menos de $9.99.

El film fue preseleccionado al Oscar 2009 a la Mejor película de animación. Entrada libre y gratuita, por orden de llegada, hasta agotar capacidad de sala.

A las 20. Cine por la Diversidad: Doctor Sueño (de Mike Flanagan, EE.UU, 2019). Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto – Entrada libre y gratuita.

A las 20. Taller: Divertirse con la cámara. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Dictado por Gonzalo Dreizik este taller de formación experimentación y exploración lúdica, aborda técnicas para generar contenido digital y acciones a tener en cuenta para relacionarse con el ojo de la cámara. El taller consta de 4 módulos de 2hs cada uno. Destinado al público en general. Costo mensual. Cupos limitados. Inscripciones: dreizikgonzalo@gmail.com

Miércoles 10

A las 19:30. Inauguración de muestras. Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi – Av. Hipólito Yrigoyen 622



El espacio fotográfico inaugura nuevas exposiciones: Las Calles de Rafael Calviño presenta también la serie de Retratos de Escritores Argentinos perteneciente a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. O NO de Manuel Pascual y Jimena Aldana. Obras de collage y revistas digitales e impresas Lager de Alberto Silva. Serie donde se ponen en diálogo imágenes del centro de detención de la D2 en Córdoba y de BIRKENAU, Oswiecim en Polonia. El Archivo Histórico colabora con el museo brindando imágenes del Fondo documental del Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Hidráulica – Sección Construcciones, sobre Sistematización del Arroyo La Cañada. Tramo II. Pavimentación, desagües y revestimiento de barandas. Diciembre 1946. Se podrá visitar hasta el 30 de septiembre.

A las 19:30. Cine: Mank (de David Fincher, EE.UU, 2020) Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



En el marco del Ciclo de Cine “Con ánimo de amar” Biopic sobre Herman Mankiewicz, guionista de ‘Ciudadano Kane’, que repasa el proceso de rodaje de la obra maestra de Orson Welles, dirigida y estrenada en 1941. La película toma como base un guion escrito por Jack Fincher, padre de David Fincher, antes de morir en 2003. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Cine debate Mujeres directoras: Lady bird (de Greta Gerwig,EE.UU, 2017) Museo Amadeo Sabattini – Mariano Moreno 270 Villa María



Christine (Saoirse Ronan), que se hace llamar “Lady Bird”, es una adolescente de Sacramento en su último año de instituto. La joven, con inclinaciones artísticas y que sueña con vivir en la costa Este, trata de ese modo encontrar su propio camino y definirse fuera de la sombra protectora de su madre (Laurie Metcalf). Entrada libre y gratuita

A las 20. Ciclo a puro teatro: «Conventillo de la Villa de la Concepción II», de Las Hijas de Susú. Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto –



Obra llevada a cabo por la Unidad de Gestión del Programa Educativo para Adultos Mayores (PEAM): “Acuarela de Gestos”, dirigida por la Profesora Katia Ysaacson. Entrada libre y gratuita

Jueves 11

A las 16:30. Ciclo de charlas “Mujeres desarmando canciones ”Museo del Cuarteto – Av. Colón esq. Rivera Indarte



En el marco de celebrarse el Día del Autor y Compositor, el Museo del Cuarteto lleva adelante esta actividad donde se hablará sobre el rol de la mujer en la composición y autoría de canciones en la historia del cuarteto. En la charla se expondrán las vivencias de 3 mujeres que representan a distintas generaciones cuarteteras y, además, el público podrá participar con preguntas dirigidas a estas protagonistas de nuestra música regional. En esta oportunidad disertarán: Nury Taborda, profesora de literatura y compositora de temas que grabaron Las Chichi, Mantonegro, Las Lobas y Orly, entre otros; Noelia, histórica referente del cuarteto femenino. Grabó varios discos y actualmente sigue actuando por toda la provincia y Argentina; Niki Senmartin, proyecto musical con canciones y con versiones de otros autores, una de sus composiciones “Tomátelo con soda” fue grabada por Ulises Bueno y Diego Quiroga, periodista especializado en la música de Córdoba. Entrada gratuita con cupos limitados.

A las 18:30. Charla a pie de obra: Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi – Av. Hipólito Yrigoyen 622



El artista Rafael Calviño realiza una charla sobre la obra que exhibe en el espacio fotográfico. Entrada libre y gratuita

A las 20. Mujeres en el Real. Teatro Real – Sala Carlos Giménez– San Jerónimo 66



En el marco del ciclo que destaca el rol de la mujer en la música de Córdoba, la Orquesta Provincial de Música Ciudadana participa en el ciclo Mujeres al Real, con la actuación destacada de la intérprete Mery Murúa. Eminente intérprete del repertorio popular argentino, Mery Murúa es cantante estable de la orquesta. La dirección general está a cargo de Damián Torres. Entrada general $500 pesos disponibles a través del sistema autoentrada.com y en boletería del teatro

A las 21. Cine: Camuflaje (de Jonathan Perel, Argentina, 2022) Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



El escritor Félix Bruzzone encarna a un corredor obsesionado con Campo de Mayo, la unidad militar más grande de Argentina. Es también el lugar donde desapareció su madre en 1976 y el principal centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura.

Repite viernes a las 19:30 y sábado 13 a las 19. Entrada general $400. Estudiantes y Jubilados $200.

Viernes 12

A las 10:30. 1° Encuentro de Prácticas Sustentables en los Museos. Museo de Ciencias Naturales – Poeta Lugones 395



El 1° Encuentro de Prácticas Sustentables en los Museos se realiza en el marco del Día Internacional de los Museos. Este año el ICOM propone como tema “Museos, sostenibilidad y bienestar” y argumenta que “los museos contribuyen de manera fundamental al bienestar y al desarrollo sostenible de nuestras comunidades”. Este encuentro con modalidad virtual está destinado a trabajadores de museos y personas interesadas en la temática. Se trabajará sobre el rol del museo en el entorno actual de cambio climático, el papel que desempeñan estas instituciones en la configuración y creación de futuros sostenibles. Se hará hincapié en las prácticas de sustentabilidad que se pueden implementar en los espacios museísticos a fin de mitigar el impacto ambiental.



Inscripción en el mail: laboratoriomcnc@gmail.com . Evento gratuito.

A las 20 y 21. Astral, música a ciegas. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Dos funciones con una experiencia musical, sensorial e inmersiva que presenta los mejores discos de la historia en total oscuridad y sonido envolvente de alta definición (evento para mayores de 16 años). En la oportunidad se podrá disfrutar del disco The Dark Side of the Moon de Pink Floyd y a las 21, OK Computer de Radiohead. Es una experiencia libre de teléfonos celulares, por lo cual su uso no está permitido durante la escucha. Entrada general $1.500 disponible en autoentrada.com y a partir de una hora antes del espectáculo en boletería del CCC.

A las 20. La Catrina. Paseo del Buen Pastor – Hipólito Yrigoyen 325



La Comedia Cordobesa y el elenco estable de Títeres del Teatro Real ponen en escena La Catrina, representación de la muerte por el pueblo Mejicano. Con un agregado: La muerte viva o recuerdos de Doña Francisca. Doña Francisca nos relatará sus recuerdos, de infancia, adolescencia y ya adulta. En sus recuerdos la muerte tiene su presencia, ya que la busca y no la encuentra. La muerte pone en evidencia la importancia de la vida, por eso una muerte viva como dice el Sabalero (cantante uruguayo) jamás será una muerte mansa. Para público adolescente y adulto. Entrada general $500 disponible a través del sistema autoentrada.com o retirar por boletería del teatro hasta media hora antes de la función.

A las 20. Inauguración de muestras. Casa de la Cultura – Rivadavia esq. Gral. Paz, Río Cuarto



Inauguran tres nuevas muestras: “Sagrados misterios”, exposición de pinturas y esculturas de Andrea Amaya. Por otro lado, “Sonaban ligeras en la brisa” Lo liviano. Manual sobre cómo acumular lo que vislumbra desaparecer de la artista Ileana Gonella. Por último, en la Sala del Tesoro, se expondrá una pintura del artista Giorgio Lucchesi, perteneciente al patrimonio del Museo Municipal de Río Cuarto.



Las muestras podrán visitarse hasta el 31 de mayo. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Música en el Real: Los Patriboys. Teatro Real – Sala Carlos Giménez– San Jerónimo 66



Acompañado de música y bailes folclóricos, el show consta de cuatro bloques musicales separados por intermedios o sketches ejecutados por actores que interpretan breves papeles, sugiriendo la temática del siguiente segmento de la banda. Desde música folclórica tradicional pasando por el bolero y acordes de música popular, se incluyen bailes típicos. Entradas $1.500 pesos disponibles a través del sistema autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 21. Ciclo matices: Demián Ornstein Trío. Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Demián Ornstein Grupo es el resultado de años de búsqueda de un lenguaje musical propio por parte del guitarrista y compositor Demián Ornstein. Sus composiciones y arreglos instrumentales tienen una fuerte raíz de música folklórica abordada desde una perspectiva musical moderna atravesada por el lenguaje del jazz y la música contemporánea. Las armonías complejas, la improvisación y la expresividad son algunos de los ejes principales de la propuesta musical, cuyo repertorio está integrado tanto por clásicos del folklore como composiciones originales de Demián Ornstein. En esta ocasión se presentará en formato trío junto a Julia Subatín en contrabajo y Juan Clemente en batería. Entrada general $2.000

Sábado 13

A las 11. Taller de Dibujo y pintura. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Destinado a un público adulto, durante el mes de mayo y junio se realiza este taller que tiene como objetivo adquirir destrezas y habilidades motrices en el manejo de nuevas técnicas e incorporar materiales propios del lenguaje del dibujo y de la pintura experimental.

Dictado por la Profesora Maria Esther Fulginiti. Cuota mensual. Informe e inscripciones: 3548-606691.

A las 17. Teatro independiente: El Viaje de Catalina (de Muttis Contenidos). Teatro Real – Sala Carlos Giménez– San Jerónimo 66



Catalina es una niña muy audaz y decidida que está por emprender una gran aventura en bote hacia la ciudad de Roma, zarpando desde un río que está cerca de su casa…el Río Suquía. Deberá atravesar lagunas, pantanos, mares, océanos, y enfrentar a piratas, monstruos y bestias… En esta increíble aventura se sumará su tía más amada. Juntas descubrirán que los malos hábitos de las personas dejan consecuencias en nuestro planeta y sus recursos. Este viaje le mostrará a Catalina que el ambiente está en peligro, es hora de cambiar para generar el menor impacto posible en nuestros recursos y una vida con hábitos que sean sustentables y sostenibles. ¿Quiénes son los piratas? Al final… “todos los caminos conducen a Roma”.



Repite domingo 14 a las 17. Entrada general $1.500 pesos disponibles a través del sistema autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20 y 21. Astral, música a ciegas. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Una experiencia musical, sensorial e inmersiva que presenta los mejores discos de la historia en total oscuridad y sonido envolvente de alta definición (evento para mayores de 16 años). En la oportunidad se podrá disfrutar del disco A Night at the Opera de Queen y a las 21, Currents de Tame Impala. Es una experiencia libre de teléfonos celulares, por lo cual su uso no está permitido durante la escucha. Entrada general $1.500 disponible en autoentrada.com y a partir de una hora antes del espectáculo en boletería del CCC.

A las 21. Nito Mestre: 50 años de vida – Sinfónico. “Mi vida en canciones” Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365



Luego de marcar un hito histórico con Sui Géneris, en la emblemática sociedad con Charly García, el cantautor Nito Mestre continuó su carrera explorando la composición y la escritura, a lo largo de once discos grabados.

Entradas en venta desde $3.000 pesos en la boletería del teatro, de martes a sábados de 9 a 20, domingos de función 17 a 20.

Domingo 14

A las 17. Música en el Paseo. Paseo del Buen Pastor – Espacios Verdes – Hipólito Yrigoyen 325



En el marco del Ciclo Música en el Paseo, se presenta el “Coral de los patios” y “Coral Surcanta” dirigido por Daniel Chato Díaz y el “Coro de Egresados y Amigos del ESCMB” bajo la dirección de Enrique Roiter. Durante los meses de Mayo a Diciembre, diversas agrupaciones corales participarán de esta actividad que se realiza un fin de semana al mes en la Capilla. Para participar deberán enviar su propuesta al mail produccionbuenpastor@gmail.com.

A las 19. Crear y hacer. Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365



El área de Danza Contemporánea organiza “Crear y hacer. Música y danza en clave de improvisación”, con Diego Clark, multiinstrumentista y compositor-, junto Germán Massimino (popping), Laura Fonseca (Contemporánea), Brenda Vera (Ballet), Lucas Martín Moreno (Folclore) y Adriana Laplaca (Tango).



Entradas en venta desde $500 pesos en la boletería del teatro, de martes a sábados de 9 a 20, domingos de función 17 a 20.