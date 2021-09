HBO Max presenta una variedad de telenovelas disponibles en la plataforma: el género más apasionante de la televisión que lleva años triunfando entre la audiencia. Son historias repletas de pasión, amor, engaño, traición y misterios.

El origen de las telenovelas se remonta a los años 50’s y refiere al género de la literatura producido para la pantalla que narra historias ficticias basadas en hechos reales (o no) y que posee un alto contenido melodramático. Las pasiones que generan se deben a su espíritu de continuidad y el carácter de ficción, con el que enamora capítulo a capítulo a la audiencia. En la actualidad, se pueden encontrar diversas historias representadas en cualquier parte del mundo. HBO Max, con el fin de seguir ofreciendo contenido de calidad, accesible y para toda la familia, propone una selección con diez telenovelas para no despegarse del sillón.

Dr. Milagro (Ya disponible)

El joven, Ali Vefa (Taner Ölmez), sufre de un trastorno autista y es abandonado de niño por su padre. Logra convertirse en médico y comienza a trabajar en un hospital de Estambul, superando los prejuicios de pacientes y colegas. Allí, encontrará una familia capaz de apreciar el valor de sus capacidades especiales.

The Choice (Ya disponible)

La vida de Irfan, un idealista profesor de economía, da un vuelco al ser despedido injustamente y descubrir que Deniz, su hijo de 7 años, está enfermo. Al ver que se le cierran todas las puertas, su esposa Eda acude a Egemen, un amigo de la infancia para pedirle ayuda, e Irfan termina arrastrado a una oscura aventura en la que enfrentará innumerables desafíos.

My home, my destiny (Ya disponible)

La primera temporada de la serie sigue a Zeynep (Demet Özdemir), una mujer de orígenes humildes que es criada por una familia adinerada, recibe la mejor educación, se convierte en una hermosa muchacha que está comprometida con el hombre de sus sueños. Pero su vida da un vuelco cuando se ve dividida entre la familia en la que nació y la que el destino puso en su camino.



Pobre novio (Ya disponible)

Santiago García (Etienne Bobenrieth) es abandonado por su novia el mismo día de su casamiento. La icónica imagen de la novia arrancando en moto con su cola al viento por las calles de la capital, se vuelve rápidamente viral y tiene conmocionada a la ciudad. Convertido en trending topic, el #pobrenovio es el tema más comentado a nivel nacional transformando a Santiago García en una celebridad de un momento a otro. Hoy es el soltero más codiciado de la ciudad, estatus que hace que un empresario le ofrezca el negocio de su vida: rifarlo como marido para aquellas mujeres que quieran casarse con él.

My little girl (Muy pronto)

Cuenta la historia de Öykü, una niña de ocho años muy inteligente que sufre una rara enfermedad, la búsqueda que la lleva a su padre, Demir, y la lucha de él por salvar a su pequeña hija. ¿Podrán convertirse en una familia de verdad?



Buscando a Frida (Muy pronto)

Basada en la telenovela chilena “¿Dónde está Elisa?, la historia sigue a los Pons, una familia de clase alta que se enfrenta a la desaparición de su hija, Frida. Allí se destapan mentiras, resentimientos e historias del pasado. En medio de la búsqueda, conflictos internos van destrozando a la familia, mientras todos se convierten en sospechosos.



Love is in the air (Muy pronto)

Eda es una joven hermosa e inteligente que trabaja en una florería. Su sueño es graduarse y mudarse a Italia, pero Serkan Bolat, el heredero de la Bolat Holding Company, suspende su beca y ella tiene que abandonar sus estudios. Una serie de eventos hacen que los medios erróneamente crean que ellos dos están en pareja y finalmente deciden llegar a un acuerdo: Eda fingirá ser su prometida hasta el casamiento de su ex y él le devolverá la beca.

The agency (Muy pronto)

Una joven recién graduada viene de una ciudad pequeña con un título en cine y el sueño de trabajar en la industria cinematográfica en Estambul. Después de meses de rechazos, recurre a su pasado y acaba en Ego, la agencia de talentos más famosa de Turquía. Pero su trabajo de ensueño se convierte en una pesadilla por la competencia y el drama constante.



Endless love (Muy pronto)

Kemal es uno de los tres hijos de una modesta familia que vive al día y tiene todas sus esperanzas depositadas sobre él. Sin embargo, Kemal no tiene grandes objetivos, sólo aspira a ganarse la vida y sobrevivir. Nihan, es una glamorosa joven de una familia adinerada que tiene que lidiar con expectativas familiares. El mundo de Kemal se da vuelta cuando Nihan aparece en su vida, ¿podrán encontrar el amor verdadero?



Woman (Muy pronto)

Cuenta la historia de supervivencia de Bahar, una joven, que luego de la pérdida de su familia, conoce a Sarp de quien se enamora perdidamente. Luego de unos años pierde a su marido y se aferra a lo único que le queda: sus hijos Nisan y Doruk.