Conocé los estrenos de MUBI en agosto

El servicio global de streaming con curaduría, MUBI, presenta su programación de agosto que celebra los directores latinoamericanos, como Lina from Lima, de María Paz González; el documental The Part of the World That Belongs to Me, de Marcos Pimentel y Menarca, de Lillah Halla.

MUBI continúa acercando lo mejor del cine de todas partes del mundo, con el estreno Purple Sea (Berlinale '20), película de ensayo de la artista siria Amel Alzakout, que relata su viaje a Europa con contrabandistas a través del mar Mediterráneo.

Para los fanáticos de thrillers policíacos, en agosto llega Killer Joe a la plataforma. Esta obra del gran director de género, William Friedkin - que combina a la perfección humor y violencia - cuenta con una de las mejores actuaciones de Matthew McConaughey.

También se podrá explorar la obra de Guillaume Brac, con el especial Luz de verano: Las películas de Guillaume Brac, que trae el doble estreno de All Hands on Deck y Treasure Island.

En agosto también continúan llegando a la plataforma obras de las consagradas directoras Agnés Varda (Along the Coast) y Marta Mészáros (Diary for My Children).

MUBI brinda una promoción para la suscripción: Tres meses a $100. Hay tiempo hasta el 31 de julio.



Mirá toda la programación de agosto:



All Hands on Deck – 4 de agosto

En un impulso, Félix decide sorprender a Alma, una mujer que acaba de conocer, en el lugar donde está de vacaciones, y se lleva a una amigo en la aventura. ¡Esta exuberante película de viaje de verano de Guillaume Brac (Berlinale '20) es una joya encantadora que nos acompañará en nuestras vacaciones este agosto!

The Cloud in Her Room – 11 de agosto

Cuando Muzi regresa a Hangzhou para el Año Nuevo chino, encuentra la ciudad cubierta de niebla. Al no poder conectarse con quienes la rodean, se consuela en la soledad y en los espacios desiertos por la noche. Ganadora del Tiger Award en Rotterdam 2020, esta primera película de Zheng Lu Xinyuan captura una generación global alienada en constante cambio.



Menarca – 16 de agosto

En un pueblo brasileño infestado de pirañas, Nanã y Mel atraviesan la pubertad y sueñan con formas de protegerse contra una violencia aparentemente inevitable. Una reinterpretación del "mito de la vagina dentada", Menarca (Cannes '20) es un manifiesto feminista que equilibra notablemente el realismo mágico y las parábolas sociales.



Lina from Lima – 23 de agosto

Lina es una mujer peruana que trabaja como empleada doméstica para una acaudalada familia chilena. En Navidad, se prepara para el viaje anual a su casa, pero este año se da cuenta de que nadie la está esperando. Un replanteamiento de la comedia musical nacida de un proyecto documental, Lina de Lima es un retrato alegre de una mujer migrante que saca a relucir crudas realidades.

Purple Sea – 25 de agosto

La artista siria Amel Alzakout documentó su viaje a Europa con contrabandistas a través del mar Mediterráneo para unirse a su pareja, Khaled Abdulwahed. El resultado es una visión visceral, cruda e inmersiva que flota entre el terror y la belleza, Purple Sea (Berlinale '20) es una película de ensayo radical y un testimonio profundo de estar atrapado en el espacio liminal entre la vida sin estado y la supervivencia.



Playing Men – 1 de agosto

El director, Matjaz Ivanisin, crea un ensayo documental en 16 mm que habla de manera lúdica de las relaciones entre los hombres mediterráneos y sus juegos.

Pino – 30 de agosto

Después de trabajar ampliamente con Luca Guadagnino, el editor Walter Fasano hace su debut en solitario con Pino, un bello documental que sigue los orígenes y la personalidad de Pino Pascali, diseñador y artista que murió a los 30 años, utilizando una mezcla fotografías en blanco y negro e imágenes de archivo.



Luz de verano: Las Películas de Guillaume Brac

En agosto, descubrí el cine cálido y acogedor de Guillaume Brac a través del especial "Luz de Verano". Pasee por las calles de París en una cálida noche de verano y conozca a Félix y Alma en All Hands on Deck. Esta exuberante película de viajes que formó parte de la selección oficial de la Berlinale en 2020, es el plato fuerte del especial, que también mostrará La isla del tesoro.

Treasure Island – 4 de agosto / All Hands on Deck – 5 de agosto



The Diving Bell and the Butterfly – 12 de agosto

El director y artista Julian Schnabel crean una fascinante adaptación del libro autobiográfico de Jean-Dominique Bauby, dando como resultado una reflexión conmovedora y una experiencia visual verdaderamente cinematográfica.



Killer Joe – 13 de agosto

El gran director de género, William Friedkin, regresó después de varios años de inactividad para dirigir Killer Joe, un thriller policiaco violento pero sumamente divertido, protagonizado por Matthew McConaughey en una de sus mejores actuaciones.

Santiago, Italia – 26 de agosto

Escrito y dirigido por el intuitivo Nanni Moretti, este documental lleno de momentos tensos y emotivos, cuenta el punto durante la dictadura chilena cuando la embajada de Italia en Santiago dio asilo y acogida a los solicitantes.

Silver Linings Playbook – 28 de agosto

Comedia romántica que nos lleva por un camino zigzagueante acompañando al personaje principal, protagonizado por Bradley Cooper, a recuperar su vida después de que una serie de acontecimientos lo hicieran perderlo casi todo. Ya de vuelta en casa de sus padres, interpretados por Robert De Niro y Jacki Weaver, conoce a una mujer, representada por Jennifer Lawrence, que cambiará su perspectiva de las cosas.

A Ciambra – 31 de agosto

Pio, un joven romaní que vive en el sur de Italia, en la comunidad gitana de A Ciambra, es el centro de este retrato dirigido con maestría por Jonas Carpignano, el debe decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para mantener unida a su familia y pagar la deuda de su hermano. Una historia de ficción cruda y peculiar.