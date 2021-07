La Agencia Córdoba Cultura invita con nuevas propuestas de entretenimientos para ver gratis y online. Música, teatro, cuentos, charlas y muestras de arte son algunos de los eventos que se podrán ver via streaming.



Lunes 5

A las 17. Obras de la Colección: El abrojal de Olimpia Payer

Olympia Payer (1893-1989) es considerada una de las mujeres precursoras de la pintura cordobesa. Algunos barrios de Córdoba, se desarrollaron por fuera de la traza original de la ciudad. El Abrojal fue un paraje humilde, de trabajadores y también de rufianes. Olimpia Payer, una de las primeras pintoras profesionales que tuvo la ciudad, pintó esta obra en 1945.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

A las 21. Bajo el lente de María Buteler

Imagen Latente es el nombre del proyecto de esta fotógrafa que se formó en los tiempos del rollo, el revelado y el copiado en papeles sensibles. Imagen latente es la expresión utilizada en la época de la fotografía analógica para nombrar esa visión que fue capturada a través de algún dispositivo en una emulsión, pero no fue revelada aún. Se sabe que está, pero no se ve. ¿Existe? ¿Sería algo así como una imagen invisible? Y si el negativo se velaba, ya no habría nada… Revelar; antes. Llevar los archivos digitales a la computadora; hoy. Digital o analógica la fotografía se basa en la sensibilidad a la luz. Sea a través de los halogenuros de plata o de los píxeles, le interesa la imagen que late. Y latir con la imagen.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

Martes 6

A las 17. Mini recital de Oxígeno Folklórico (Departamento Minas)

Oxígeno Folklórico es un grupo que tiene un objetivo claro: reafirmar y fomentar las costumbres y tradiciones. Las raíces de la idiosincrasia criolla pueden hallarse en sus letras y ritmos que, en algunos casos, van transmitiendo los devenires de la vida alejada de los cascos urbanos en las distintas provincias. Con ocho años de trayectoria, enfocado en el presente, mirando hacia el futuro y aprendiendo del pasado, para así llegar a un público de todas las edades plasmando en su trabajo los géneros más populares del país.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

A las 20. Lanzamiento del video Aquellos Cordobeses: 5 Sentidos y Marcelo Santos

Marcelo Santos y 5 sentidos realizaron una versión de la canción Aquellos cordobeses, originalmente compuesta por Juan Armando Freyre y con la autoría de Antonio Ricardo Sandoval. Con el apoyo de la Agencia Córdoba Cultura, la canción elegida quedó plasmada en un material audiovisual que acompañará el lanzamiento en homenaje a la Ciudad de Córdoba por el 448° aniversario de su fundación. Esta obra musical hace referencia a algunos de los personajes del siglo XX que se han convertido en referentes, destacados y reconocidos, de la ciudad por diversas razones tales como Ciriaco Ortiz, Julio Ceballos, Abaca, Cabeza Colorada, Jardín Florido y Ramonita Moreno, quien fue asesinada por su amante en mayo de 1934 y cuyo cuerpo fue hallado en un barranco donde se inició un culto popular que aún sigue encendido.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

A las 21. Músicos Produciendo: breve encuentro con Andrés Arias

Andrés Arias es músico, compositor y productor cordobés. Actualmente también produce a artistas como Lolita, Fiamma, Sincronave, y Rango. Su proyecto solista se denomina Macario Ruts, iniciado luego de un viaje a México en 2012 y emergido lentamente en medio de otros proyectos de rock progresivo y pesado. Un atrevimiento de canciones indie-folk con aspectos acústicos y electrónicos que se desarrolla casi por completo en estudios de grabación caseros y escenarios intimistas.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

Miércoles 7

A las 17. Poesía con Wanda Leiguarda

Es una artista multi-performática en permanente construcción. Escribe desde y para la escena y se relaciona con el arte desde la niñez hasta la actualidad. Articula estos conocimientos en pos de la creación de sus obras; desde la danza, la música, el canto, el teatro y la escritura. Es estudiante de artes escénicas e intérprete de teatro musical. Apasionada por las dinámicas del juego, la investigación y la sensibilidad humana también se declara creyente del arte como herramienta política y se mantiene fiel a este concepto a la hora de plasmar y compartir. En el año 2020 publicó su primer libro CRÍA: diecisiete poemas para leer con música clásica fiel a su esencia personal y una apuesta a su performance artística.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

A las 21. Desde el atelier de Ricardo Vargas

Ricardo Vargas estudió pintura en la Universidad Nacional de Córdoba y trabajó realizando humor gráfico, ilustraciones y cómics en forma independiente. Escribió libretos para radio, teatro y televisión, especialmente para el personaje Doña Jovita, creación del actor y músico José Luis Serrano. Retomó la pintura de caballete, participando en numerosos encuentros de pintores paisajistas y realizó investigaciones sobre las diversas corrientes de la historia del arte, en especial el informalismo, la abstracción y el expresionismo. Su trabajo incursiona en entre esas tendencias y la influencia de mi trabajo con el paisaje.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

Jueves 8

A las 17. Músicos Produciendo: breve encuentro con Julieta Ghibaudo

Se desarrolla artísticamente como cantante de tango y como integrante de espectáculos musicales (productoras Pasiones Company & Fox and Gould y Sangre Latina Company); también en numerosas formaciones de tango y MPA. Realizó presentaciones en Argentina, Latinoamérica, Norteamérica y Europa y fue convocada por destacados artistas para participar en diferentes proyectos, grabaciones, conciertos y festivales dentro y fuera del país. Actualmente es vocalista de la banda Mondoland junto a Germán Náger, Fernando Bobarini y Diego Clark.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

A las 21. Teatro en primera persona: "Lango" Fernando Gil

Desde hace 30 años se dedica al teatro. Aprendió técnicas circenses y ha recorrido innumerables escenarios. Fue ganador del concurso Humor al toque, del Festival Pensar con Humor. Realizó obras con numerosas presentaciones. En el 2019 estuvo en las puestas: La Mueca de Tato Pavlovsky, dirigida por Omar Fernández, y El burro de los siete chicos, creada y dirigida por Jorge Villegas. Actualmente se encuentra preparando, desde el Estudio Escénico La Potosí, el cuarto streaming: El otoño del patriarca de García Márquez. Los anteriores fueron: El almohadón de plumas de Horacio Quiroga, Pájaros en la Boca de Samanta Schweblin, Las invitadas de Silvina Ocampo.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

Viernes 9

A las 17. Concierto del Coro Polifónico de Córdoba

En el concierto aniversario por los 130 años del Teatro del Libertador San Martín, el Coro Polifónico de Córdoba interpreta una selección de fragmentos de óperas. El programa comienza con el célebre poema O Fortuna de la cantata escénica Carmina Burana, de Carl Orff. El próximo pasaje del programa es Regina Coeli… Inneggiamo de Cavalleria rusticana, uno de los momentos más conmovedores de la ópera de Pietro Mascagni, junto al Intermezzo instrumental de la misma obra. El concierto culmina con Va pensiero de la ópera Nabucco, segmento coral que dio una enorme popularidad al compositor Giuseppe Verdi, y ¡Les voici!, el vibrante pasaje coral de la ópera Carmen de Georges Bizet. La dirección musical está a cargo de la maestra Cecilia Croce, mientras Andrea Mellia es la pianista acompañante.



A las 21. Cultura en el Patio: Argent Sound Club

El dúo integrado por la pianista Nora Guini y el violinista Geremías Juri presenta un concierto homenaje a Astor Piazzolla por los 100 años de su nacimiento. Interpretará Las cuatro estaciones porteñas, acompañado por la danza contemporánea de las bailarinas Ana Carranza y Rocío María Paz Juri. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

Sábado 10

A las 17. Visita al taller de Lucas Pinto dos Santos

Lucas Pinto dos Santos es Técnico Orfebre por la Cámara de Joyeros y Afines de Córdoba. Su trabajo se concentra en la manipulación de la plata, un material clásico, y desde allí busca expandirse hacia temas y materiales no convencionales produciendo piezas estéticas que se debaten entre la joyería tradicional, el arte contemporáneo y la propia joyería contemporánea.

IG: @lucaspintodossantos / FB: pintosdossantos

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

A las 21. Mini recital de Los de Alberdi

Con 47 años de trayectoria en los escenarios, ocho discos editados con canciones clásicas del cancionero popular cordobés y argentino, supieron cosechar múltiples premios y distinciones en mérito a su gran trayectoria y aporte a la cultura de Córdoba. Los de Alberdi nacieron artísticamente en Córdoba el 31 de julio de 1973, bajo la tutela de su padrino artístico El Chango Rodríguez. A sólo seis meses de su creación, fueron consagrados como la Revelación del Festival Nacional de Folclore Cosquín logrando el primero y segundo lugares en el festival de la canción con los temas: Recordándote Hernán y Zamba Otoñal. Esas canciones fueron incluidas en su primer larga duración, titulado Cajita del Recuerdo, grabado en abril de 1974.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

Domingo 11

A las 17. Teatro: "Todos hacemos caca por Tina Cochina"

Este es un show cargado de cuentos en el que grandes y chicos disfrutarán de una narración diferente con altas dosis de humor, juegos y canciones. "Todos hacemos caca" es una divertida sesión de cuentos, canciones y juegos, compuesta exclusivamente de historias escatológicas para disfrutar y aprender en familia. Un espectáculo narrativo de la mano de Tina Cochina, con cuentos que divierten y hablan de las cosas que “todos hacemos naturalmente” con una cuota extra de comicidad. Porque lo escatológico puede también ser pedagógico. Edad recomendada de 3 a 10 años. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

A las 21. Visita al taller de Cerámica de Patricia Perissinotti

Patricia Perissinotti es ceramista desde hace 40 años, vive en la ciudad de Córdoba, estudió el Profesorado de Escultura en la escuela de Artes Figueroa Alcorta y es autodidacta en la cerámica. Participó de la Feria del Paseo de las Artes a lo largo de 15 años desde el día de su inauguración. Expuso en la Feria Internacional de Artesanías del predio FERIAR, obteniendo numerosos premios. En esta etapa de su trabajo integra varias técnicas de producción, como la alfarería en torno, colada con moldes y modelado. La figura humana femenina es su temática actual, tanto en la construcción de imágenes de pequeño formato de mujeres en posiciones de yoga y otras actitudes como la incorporación de estos personajes en objetos utilitarios, objetos cotidianos que se humanizan, dialogando así con los alimentos y los usuarios .

IG: @patriciaperissinotti

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura