Se acerca un nuevo mes y Netflix lo sabe...

En septiembre la plataforma on demand actualiza su menú de contenidos. Se destacan un documental sobre la vertiginosa vida del expiloto de automovilismo Michael Schumacher. También, un documental sobre Misterios del Titanic, dirigido por James Cameron.

Y la espera para los seguidores de La casa de papel, se termina: Se estrena la primera parte de la quinta temporada de una de las ficciones más exitosas de Netflix.



Aquí te presentamos un listado de todo lo que llega:



Series

Cómo ser un buen cowboy (1/9/2021)

Los 100: Temporada 7 (1/9/2021)

Hotel Del Luna: Temporada 1 (2/9/2021)

Q-Force (2/9/2021)

La casa de papel (3/9/2021)

The Circle: EE. UU. - Temporada 3 (8/9/2021)

Lucifer: Temporada 6 (10/9/2021)

Jack Whitehall: Travels with My Father - Temporada 5 (14/9/2021)

Los alquileres vacacionales más increíbles del mundo: Temporada 2 (14/9/2021)

Brooklyn Nine-Nine: Temporada 7 (14/9/2021)

Nailed It!: Temporada 6 (15/9/2021)

Jugando con fuego: Latino (15/9/2021)



Final Space: Temporada 3 (16/9/2021 )

El juego del calamar (17/9/2021)

Sex Education: Temporada 3 (17/9/2021)

Castle and Castle: Temporada 2 (17/9/2021)

Chicago Party Aunt (17/9/2021)

Keeping Up with the Kardashians: Temporada 6 (17/9/2021)

Amor en el espectro: Temporada 2 (21/9/2021)

Jaguar (22/9/2021)

Dear White People: Volumen 4 (22/9/2021)

Misa de medianoche (24/9/2021)

Reas: Nueva Orleans (24/9/2021)

¿Cuánto pesa la sangre?: Temporada 2 (24/9/2021)

El caso Hartung (29/9/2021)

Amor 101: Temporada 2 (30/9/2021)

Corrupción en Bangkok (Próximamente)



Películas en Netflix

Más allá de la fiesta (2/9/2021)

¿Cuánto vale la vida? (3/9/2021)

Slender Man (6/9/2021 )

Vinterviken (8/9/2021)

Kate (10/9/2021)

Presas (10/9/2021)

Amores perros (10/9/2021)

Nosotros (10/9/2021)

El justiciero 2 (12/9/2021)

Cuentos al caer la noche (15/9/2021)

BAC Nord: Brigada Anticriminal (17/9/2021)

Bajo el hechizo del amor (17/9/2021)

El padre que mueve montañas (17/9/2021)



Cementerio maldito (20/9/2021)



Confesiones de una chica invisible (22/9/2021)

Intrusión (22/9/2021)

El olvido que seremos (22/9/2021)

El estornino (24/9/2021)

Nadie sale con vida (29/9/2021)

Fuimos canciones (29/9/2021)

I love you as a friend (29/9/2021)

Documentales y especiales

Punto de inflexión: El 11S y la guerra contra el terrorismo (1/9/2021)

Misterios del Titanic (1/9/2021)

Fantasma (30/9/2021)

Cuenta regresiva: Misión espacial Inspiration 4 (Primera parte 6/9/2021)

Al descubierto: Punto de break (7/9/2021)

Las mujeres y el asesino (9/9/2021)

Schumacher (15/9/2021)

Siempre quise ser cowboy (16/9/2021)

Invasión de Clichés de Hollywood (28/9/2021)

Hermanos de sangre: Malcolm X y Muhammad Ali (9/9/2021)

Niños y familia

Tibucán (3/9/2021)

Club de buceo (3/9/2021)



Kid Cosmic: Temporada 2 (7/9/2021)



Octonautas: Misión en la Tierra (7/9/2021)

PJ Masks: Héroes en pijamas: Temporada 3 (8/9/2021)

Misión en la nieve: Una película interactiva de You vs. Wild (14/9/2021)



A StoryBots Space Adventure (14/9/2021)

He-Man y los Amos del Universo (16/9/2021)

Tut Tut Cory Bólidos: Chrissy al volante (21/9/2021)

My Little Pony: Nueva generación (24/9/2021)

Ada Magnífica, científica (28/9/2021)

Bob Esponja: Temporada 4 (30/9/2021)

Patrulla de cachorros: Temporada 1 (30/9/2021)

Bob Esponja: Temporada 8 y 9 (30/9/2021)

Patrulla de cachorros: Temporada 5 y 6 (30/9/2021)

Animé

Kuroko no Basket: Temporada 3 (1/9/2021)

Yowamushi Pedal (10/9/2021)



Yowamushi Pedal Grande Road (10/9/2021)

Baki Hanma (Próximamente)