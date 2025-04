Este año llega una nueva edición del Festival de cine social y comunitario Invicines



Se trata de un “festival de cine social, comunitario y participativo. Su propósito es mostrar un cine que no tiene pantalla habitual, promover espacios de aprendizaje audiovisual y dialogar con realizadores/as y referentes sociales. Tiene presencia no sólo en la semana de festival sino en actividades itinerantes a lo largo del año en Córdoba y el resto del país”, describe su organización.



"El festival no es competitivo, consideramos que el mayor reconocimiento es el aplauso y las palabras de los/as/es espectadores/as. De todos modos, se entregan algunos reconocimientos especiales", se detalla en su difusión.

Convocatoria abierta

Hasta el 29 de junio hay tiempo para enviar un cortometraje para ser parte del 11° Invicines, Festival de cine social y comunitario.



Los cortos deberán tener una duración máxima de 15 minutos, haber sido realizado entre el 2022 y la actualidad y como siempre, la temática es libre y la participación gratuita.

Más información aquí.