El sábado pasado se entregaron los premios Martin Fierro Federal que reconoce las producciones de radio y televisión de todo el país. El premio es entregado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas, y la gala se presentó por primera vez en Tucumán.



El programa radial “Me extraña, araña” obtuvo el premio como mejor programa infantil. El envío se puede escuchar los sábados de 14 a 15 horas en Radio Universidad 580 AM , en SRT Media. Es conducido por Susana “Coqui” Dutto, quien brindó una entrevista en Canal 10. “Hace 17 años que estamos en el aire, empezamos con Pate Palero en el año 2007, en Radio Nacional. Estuvimos dos años ahí realizando el programa y después Radio Universidad nos recibe, nos acoge en su casa y desde entonces estamos allí. Pate me acompañó hasta hace cinco años y después ya seguí sola en la propuesta".



Coqui Dutto es cantautora y también la directora del Teatro Real de Córdoba. Como artista ha grabado muchos discos dedicados a las infancias: “La infancia es mi desvelo, creo que aportar a una infancia plena, feliz, donde tengan contacto con la naturaleza, con el arte, que puedan imaginar mundos fantásticos, mundos distintos, nos permite soñar con un futuro distinto, pero también sobre todo nos permite ofrecer lo mejor que tenemos a la infancia, que tengan una vida y un desarrollo pleno. Quien ha tenido una infancia feliz, difícilmente sea una persona que no se realice en su vida”





Sobre cómo surgió el nombre “Me extraña, araña”, la artista comparte: "Cuando comenzamos a pensar con Pate, qué nombre le pondríamos, surgieron varias posibilidades. Este lo trajo ella, jugábamos con la frase me extraña, araña. Nos parecía lindo como código, esto tiene que ver con el juego, con la infancia. Nosotros queremos que los chicos y las chicas se sientan reflejados en el espacio, que no sea solamente venimos a contarte o a mostrarte la música, los cuentos, literatura, las propuestas que nos parecen interesantes, sino también que implique un ida y vuelta.

Mirá la entrevista a Coqui Dutto:

Cómo pueden hacer los niños para participar del programa: “Bueno, los chicos y las chicas se apropian. Los que escuchan, tenemos que decir que es con mucha complicidad de los adultos, de las abuelas, de los abuelos, de las mamás, papás, de tías, de maestras, que escuchan el programa y dicen, ¡ay qué lindo, esto les va a gustar! Y entonces los invitan por primera vez a escuchar la radio, porque la radio no es un medio que esté presente en la vida de los niños y las niñas”.