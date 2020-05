La tecnología ofrece herramientas que hemos comenzado a usar para comunicarnos fluídamente. Los músicos se esmeran para llegar a su público con su arte en esta época en que no podemos reunirnos con estos fines.

Hoy compartimos esta interpretación de The Lord Bless You and Keep You (John Rutter) grabada a distancia por Coral Resonancia de Collegium, agrupación dirigida por el maestro Hugo César de la Vega.

Con la participación especial de Gabriela Sarría en Piano, Mauro César Castiglione en violín 1 y 2, Héctor Muñoz en viola 1 y 2 y Valentin Gorno Rivas en Cello 1 y 2.

La edición de Sonido es de Héctor Muñoz y la edición de Imagen de Leopoldo Obligado.