La Agencia Córdoba Cultura invita a disfrutar de nuevos eventos para la semana del 17 al 23 de marzo. Esta semana, la agenda cultural de Córdoba propone abordar la memoria y el arte, invitando a reflexionar y conectar con nuestra historia reciente y la expresión fotográfica contemporánea.



En el marco de la Semana de la Memoria, el Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba abre sus puertas a la exposición “Historia revelada: fotografías oficiales del golpe y el retorno a la democracia”, una muestra que nos invita a revivir momentos cruciales de nuestro pasado a través de imágenes y documentos históricos.



La Biblioteca Córdoba, por su parte, será el epicentro el martes 18 a las 14 de la “2° Feria del Libro por la Memoria” y el viernes 21 a las 18:30 se llevará adelante el “1° encuentro de literatura y memoria”, espacios de encuentro y reflexión en torno a los derechos humanos y la construcción de la memoria colectiva.



El sábado 22 a las 20:30 el Centro Cultural Córdoba proyectará en su ciclo de cine por la memoria “Verdades verdaderas. La vida de Estela”, un emotivo homenaje a Estela de Carlotto y su lucha incansable.



Por su parte, el Paseo del Buen Pastor inaugura la fotogalería con la muestra colectiva “Ochenta / Veinte”, una exposición que reúne el talento de dieciséis fotógrafas cordobesas que permite explorar diversas miradas sobre la identidad, el entorno natural y la memoria a través de la lente fotográfica.





Mirá toda las programación de la agenda cultural:

Lunes 17



Historia revelada: fotografías oficiales del golpe y el retorno a la democracia. Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

Durante la semana de la memoria hasta el 24 de marzo en el horario de 9 a 18 hs, el hall de ingreso del Archivo Histórico, exhibirá fotografías oficiales y documentos preservados referidos a la Dictadura y al retorno a la democracia. La muestra contará con dos espacios diferentes: Uno, donde se podrá recorrer la cronología de fotografías oficiales de diez días de actividades de Gobierno: 5 días antes del golpe y 5 días después del golpe de Estado (del 19 al 29 de marzo de 1976). Otro espacio mostrará fotografías de 1984: Democracia y Derechos Humanos, sobre la constitución de CONADEP Córdoba. Entrada libre y gratuita

A las 18:30. Cine: Algo viejo, algo nuevo, algo prestado (de Hernán Roselli, Argentina, 2024) Centro Cultural Leonardo Favio, Buenos Aires 55 – Río Cuarto



Los Felpeto administran desde hace varias décadas un negocio de apuestas clandestinas. La hija sospecha que el patriarca, ya fallecido, tenía otra familia y ella tiene un hermano. Lo encuentra por Facebook y empieza a flirtear con él para conocerlo. Repite el miércoles 19 a las 21. Presenta: Gastón Molayoli. Entrada general $2.000 estudiantes y jubilados $1.000.-

A las 20. Cine en Biblioteca Córdoba: “Las Muchachas de Uniforme” (de Leontin Sagan, Alemania, 1931) Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375



Marzo mes de la Mujer y la Biblioteca Córdoba ofrece un ciclo de cine donde se proyecta a directoras mujeres que se han dedicado a indagar en profundidades individuales y colectivos; de que significa ser, cuales son nuestros roles sociales, a como amar y también a exorcisar nuestros miedos a través del humor negro. Manuela es una adolescente que es enviada a un rígido internado después de la muerte de su madre. La directora del establecimiento es una convencida de que el hambre y la disciplina afirman el carácter de las niñas, pero Manuela tiene problemas ajustándose a la rígida disciplina de la directora. Así la niña es cuidada por la maestra Elizabeth Von Bernburg, que es la profesora más joven del internado y por la que todas las niñas (incluida Manuela) suspiran enamoradas… Basada en una obra de Christa Winsloe, fue la primera película que claramente trataba el tema del lesbianismo, y obtuvo un considerable éxito tanto en Europa como en Estados Unidos. Entrada Libre y Gratuita.

A las 20. Inauguración de muestra fotográfica Paseo del Buen Pastor – Fotogalería – Hipólito Yrigoyen 325

El espacio fotográfico del Paseo del Buen Pastor alberga la muestra colectiva “Ochenta / Veinte” con la curaduría de Judith Le Roux bajo la coordinación de Nicolás Talone. Esta muestra colectiva reúne el trabajo de doce artistas que han formado parte de la sección fotográfica de Tierra Media. Cada uno de estos artistas presenta una visión única, capturada a través de su lente, sobre temas que abarcan desde la identidad y el entorno natural hasta las relaciones humanas y la memoria colectiva. Cierra el 25 de mayo de 2025

A las 20:30. Cine de cabecera: Juan, como si nada hubiera sucedido (de Carlos Echeverría, Argentina, 1987) Centro Cultural Leonardo Favio, Buenos Aires 55 – Río Cuarto

Dos películas emblemáticas. Una (Roma, ciudad abierta) para la historia del cine. Otra (Juan, como si nada hubiera sucedido) para la historia de nuestro cine, el argentino. La primera inaugura el cine moderno. La segunda, la nuestra, inaugura una etapa del documental ligada a la reflexión en torno a la última dictadura militar en Argentina. Entrada libre y gratuita.

Martes 18

A las 10.Instalación: ¿A qué le dirías NUNCA MÁS? Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa – Poeta Lugones 411

Hasta el 24 de marzo se exhibe una instalación que mixtura poemas y un video con obras de Carlos Alonso, Rive Fischman y Dalmacio Rojas que hacen referencia a la Dictadura militar, es el disparador para invitar a los visitantes del museo a dejar en un pañuelo un mensaje para activar la Memoria Colectiva: ¿a qué le dirías NUNCA MÁS? del martes 18 al lunes 24 de marzo, de 10 a 19 hs. Entrada al público general $1.000.

A las 14. Segunda Feria del Libro por la Memoria. Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375

En el marco de la Semana de la Memoria, la feria se propone contar con la presencia de editoriales de Córdoba con títulos dedicados al tema de la memoria y relativos a los derechos humanos. En simultáneo se realizarán tres conversatorios, con las temáticas de biblioclastia, negacionismos, censuras, exilios, Espacios de memoria. A su vez la inauguración de la exposición del archivo personal de María Gualco. Estarán presentes César Vargas, Ana Iliovich, Natalia Magrim y Virginia Morales. Actividad realizada en conjunto con la Sede Juan Filloy de Biblioteca Nacional. Entrada libre y gratuita.



A las 17. Cine: La persecución (de Teddy Lussi-Modeste, Francia, 2024) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275 Un profesor es acusado injustamente de conducta sexual inapropiada por una adolescente de su clase. Tiene que afrontar las acusaciones a medida que la situación se complica hasta convertirse en una espiral fuera de control. Repite a las 21 y el miércoles 19 a las 17 y 21 hs. Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $3.000, disponible en boletería.

A las 21. Cine: La quimera (de Alice Rohrwacher, Italia, 2024) Centro Cultural Leonardo Favio, Buenos Aires 55 – Río Cuarto En la Italia de la década de 1980, Arthur, un arqueólogo británico, se ve envuelto en el peligroso mundo del tráfico de bienes de interés cultural que una banda de criminales sustrae de tumbas etruscas en la Toscana. Presenta: Gastón Molayoli.



Repite miércoles 19 a las 18:30 y jueves 20 a las 18. Entrada general $2.000 estudiantes y jubilados $1.000.

A las 19. Cine: ¡Caigan las rosas blancas! (de Albertina Carri, Argentina, 2025) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

Violeta, una joven directora de cine que hizo, alguna vez, junto a un grupo de amigas una película porno, lésbica y gozosa, es contratada para hacer una porno mainstream. Sus ideas sobre los sistemas de géneros -cinematográficos y sexuados- no le permiten llevar adelante la filmación. Parte con sus amigas actrices desde Buenos Aires hacia la cálida São Paulo. Nada la satisface, hasta lanzarse a nado al océano atlántico y encontrar una isla dónde nuevas y antiguas historias la reciben a través de una extraña comunidad organizada alrededor de un territorio que se despliega delicioso y extravagante.

Repite el miércoles 19 a las 19hs. Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $3.000, disponible en boletería.

A las 20:30. Cine por la Diversidad: Carol (de Todd Haynes, Reino Unido,2015) Centro Cultural Leonardo Favio – Galería del Cine – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Todos los martes de marzo, a las 20.30 horas, en el marco del Mes de la Mujer, el ciclo Cine por la Diversidad propone dos películas igualmente fundamentales: Carol, de Todd Haynes, y Una canta, la otra no, acompañada por el cortometraje Respuestas de mujeres: nuestro cuerpo, nuestro sexo, de Agnès Varda. En la Nueva York de la década de 1950, una joven trabajadora de una tienda de moda y una mujer elegante y sofisticada, que vive inmersa en un matrimonio en el que no encuentra la felicidad, entablan una amistad que dará paso a una creciente atracción mutua para desembocar en una relación lésbica de consecuencias complicadas para las vidas de ambas. Entrada libre y gratuita.

Miércoles 19

A las 9. Lanzamiento de la semana de la memoria. Paseo del Buen Pastor – Capilla – Hipólito Yrigoyen 325



La Secretaria de Derechos Humanos y Diversidad de la Provincia de Córdoba, llevarán a cabo la “Presentación de la agenda de la Semana de la Memoria 2025”.



A las 17:30. Intervenciones a través del diálogo: conversatorio entre María Cristina Boixadós, David Schäfer y Abel Alexander. Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi – Av. Hipólito Yrigoyen 622



Un ciclo de charlas que busca generar cruces discursivos en torno a los conceptos de género y memoria a partir de la fotografía en nuestro país, que permitan generar un espacio de reflexión crítica y abierta sobre su historicidad, su historicidad y sus prácticas actuales. Para el segundo encuentro programado bajo este ciclo, se propone un conversatorio sobre historia, género y memoria en torno a la fotografía en Córdoba y Argentina, entre María Cristina Boixadós, doctora en Historia (UNC), docente e investigadora dedicada a la historia de la fotografía en Córdoba; David Schäfer, fotógrafo, docente e investigador (Diplomado en la Escuela Nacional de Fotografía de Arles, Máster en Fotografía, Concepto y Creación de EFTI de Madrid y Licenciado en Cine y TV en la UNC); y Abel Alexander, investigador, coleccionista, conservador de fondos fotográficos e historiador de fotografía antigua, Entrada libre y gratuita.

A las 20. Cine Club del CCC en el Mes de la mujer: Siete ritmos (de Julia Rotondi, Argentina) Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



En el marco del Ciclo “Mujeres directoras” la película protagonizada por las siete mujeres de la familia de la directora, sigue el viaje de Ceci, una joven cineasta que visita a su familia para filmar y escuchar sus secretos y visiones en torno al deseo y el amor. Experiencias atravesadas por anhelos de mujeres de distintas generaciones. En el camino aparecen fotos y videos de archivo, cartas y poemas. También pistas sobre un recuerdo de la infancia, el puente silbador, un lugar en el mar donde mágicamente se acercan las ballenas. Entrada libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de sala.

A las 20. VI Festival Otoño Polifónico. Anfiteatro Municipal Parque Sarmiento – Río Cuarto



La Banda Sinfónica de la Provincia se presenta junto al compositor y guitarrista Obi Homer, y dirección del maestro Hadrian Avila Arzuza. Obi Homer es uno de los más destacados intérpretes de las diferentes regiones musicales de Argentina, condensadas en formato de música de jazz. Niña del sur, Amasando un candombe, Cercana lejanía, Taxi vamos pal norte, Gato con guantes y Blues, son algunas de sus creaciones para esta presentación. Entradas entre 10.000 y 25.000 pesos disponibles en autoentrada.com

Jueves 20

A las 17. Club de dibujo: Hora French. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

Experiencia de dibujo guiada por Alejandro Burdisio ¿Qué mejor que aprender de la mano de dibujantes experimentados? En esta ocasión nos encontramos con Burda, con más de 30 años de experiencia como ilustrador, llega al CCC para guiarnos y compartir una sesión de dibujo de 3 hrs, muy nutritiva e inspiradora donde vamos a recorrer y experimentar el Fantasy Art. Además de conocer y hablar sobre procesos creativos.

Capacidad máxima 40 personas. Entrada general $20.000 – socios Inkognito $10.000

A las 17. Cine: Daaaaaalí! (de Quentin Dupieux, Francia, 2024) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

Una joven periodista francesa (interpretada por Anaïs Demoustier) se encuentra en varias ocasiones con el icónico artista surrealista Salvador Dalí para un proyecto documental que nunca llegó a realizarse.

Repite a las 21 y viernes 21, sábado 22 y domingo 23 a las 17 y 21hs. Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $3.000, disponible en boletería.

A las 19. Presentación del libro de poesía “El Bar Flotante” Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375



El autor Vicente Muleiro, publicó como poeta nueve libros de poesía y danza. En este género obtuvo premios de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), la Universidad de Granada, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y la Fundación Antorchas. Ha publicado siete novelas y el título “Cuandovayas a decir que soy un tonto” fue finalista del premio Planeta. Estrenó cinco obras de teatro que fueron dirigidas por Arturo Bonín, Hugo Urquijo y Norman Briski. Escribió numerosos ensayos políticos entre ellos El Dictador –la vida secreta y pública de Jorge Rafael Videla- en coautoría con María Seoane y 1976/El golpe civil. Trabajó en los diarios Crónica y Clarín, en el semanario El Periodista y fue subdirector de Radio Nacional. Actualmente colabora en la revista Caras y Caretas y La Tecl@Ñ y conduce el programa Vía Libro. Presentación a cargo de Leandro Calle. Entrada libre y gratuita.

A las 19. Cine espacio INCAA: Álbum de familia (de Laura Casabé, Argentina, 2024) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Todas las personas que se cruzaron con Claudia Pía Baudracco fueron transformadas al punto de no poder olvidarla jamás. Desde que transicionó y empezó a ejercer el trabajo sexual en lo años ochenta, Claudia supo identificar los hilos que movían la violencia del Estado que vivía la comunidad travesti sobre sus propios cuerpos. Tuvo tantas vidas como nombres y batallas; fue arrojada a infiernos y ella saltó por su cuenta a otros; pero nunca abandonó la pelea contra la injusticia y por darle herramientas de lucha a sus compañeras. Fue fundadora de ATTTA (Asociación Travesti, Transexual y Transgénero Argentina) y recorrió el país organizando a sus compañeras, impulsando la ley que sacó de marginalidad legal a toda la comunidad trans: la Ley de Identidad de Género.

Repite el viernes 21 a las 19. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

A las 20. Ciclo de charlas sobre Da Vinci: Futuros Presentes: Del Sueño de Volar al Paleoarte Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Este ciclo de charlas explora la influencia de Leonardo da Vinci en la arquitectura, el arte cinético, el paleoarte y las instalaciones mecánicas contemporáneas. A través de conversaciones con destacados artistas, arquitectos e ingenieros, se establecerán puentes entre las ideas de Leonardo y sus repercusiones en la creatividad actual. Se contará con tecnología de apoyo como proyectores y notebooks para enriquecer las presentaciones.Explora los paralelismos entre los mecanismos de Leonardo y las instalaciones cinéticas de Santiago Viale. Se analizarán las similitudes en el uso de materiales como la madera y dispositivos mecánicos como ruedas dentadas y poleas. La charla abordará la búsqueda compartida de replicar fenómenos naturales mediante artefactos ingeniosos, destacando el diálogo poético entre arte y mecánica. Entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad de sala.

A las 20. Madre TierraTeatro del Libertador San Martín – Av. Vélez Sarsfield 365



El Coro de Cámara de la Provincia y la compañía de danza contemporánea, Cortejo Escena, ofrecen Madre Tierra. Cantos de gratitud y piedad. Se trata de un llamado a la preservación de la vida en su entorno natural, seriamente amenazada por los desastres ambientales. Juan Manuel Brarda está a cargo de la dirección musical, y Ezequiel Rodriguez, es el responsable de la puesta en escena y coreografía. El diseño escenográfico es de Augusto Bernhardt y el diseño de vestuario es de Ana Carolina Figueroa y Billy Petrone.

Repone el sábado 22 a las 20. Entradas desde $3.000 pesos disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20. Stand up Humor en clave de mujer: “Femeninas y divertidas: Un show sobre la lucha de nuestros derechos” Museo Histórico Provincial Marqués de Sobre Monte – Rosario de Sta. Fe 218



En el mes de la mujer, el Museo Histórico celebra el talento, la voz y la creatividad de las mujeres con un ciclo de stand up protagonizado por el grupo de artistas Humorosas. Bajo el título “Humor en clave de mujer”, todos los jueves del mes, el ciclo reunirá a algunas de las mejores comediantes locales que, con agudeza y picardía, ofrecerán monólogos que invitan a pensar, reír y conectar con el público. A través del humor, estas mujeres abordarán cuestiones sobre la igualdad de género, los desafíos diarios, lo absurdo de los roles tradicionales y la experiencia de ser mujer en el mundo contemporáneo. Artistas que se presentan en esta semana: Silvia “la tía” García y Noelia Luján. La entrada es libre y gratuita.

A las 20:30. Jueves de comedia: “Útero Bicorne” Teatro Real – Sala Azucena Carmona– San Jerónimo 66



Dramaturgia y dirección de Brenda Sorbera. Viaje íntimo e introspectivo de Eliana: una mujer descubre haber nacido con una malformación congénita llamada Útero Bicorne. “Este órgano que en su normalidad es como una pera, en ella, es como un sombrero de arlequín, como un corazón: está partido al medio”. Metáfora profunda sobre cómo el ideal social y científico de perfección del cuerpo femenino y el mandato sobre las formas hegemónicas de la maternidad producen heridas irreparables. Entrada general $4.000 pesos, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro

A las 20:30. Cine: Felipe (de Federico Schmukler, Argentina, 2023) Centro Cultural Leonardo Favio, Buenos Aires 55 – Río Cuarto Proyección con la presencia del director. Felipe transcurre en 2001: narra la historia de un adolescente de 13 años que ve cómo su entorno familiar se resquebraja ante las presiones económicas y políticas que enfrentan sus padres. Incomprendido, se enamora de Lucía, la vecina del lado, y por un instante deja de sentirse solo. Entrada general $2.000 estudiantes y jubilados $1.000.

Viernes 21

A las 17. Ignacio de Lucca x 2: charla y visita guiada. Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa – Poeta Lugones 411



Charla del artista misionero Ignacio de Lucca junto a la docente e investigadora María Cristina Rocca. El artista visual realizará una visita guiada por su muestra “Como un espejo del monte” que se expone hasta el 24 de marzo en la sala 2 del museo. Ignacio de Lucca, nacido en Misiones nos transporta, a través de su obra, a un diálogo íntimo entre el ser humano y la naturaleza. Desde niño, cultivó su pasión por la pintura en el taller de su madre, la reconocida artista Nélida Puerta. La pintura es su medio principal, explorando tanto el óleo como la acuarela, y complementando su obra con cerámica. Entre sus proyectos destacados se encuentra un mural pintado in situ y otro mural cerámico en la estación Leandro N. Alem del subterráneo de Buenos Aires. Además, su obra ha sido expuesta en ciudades como Nueva York, Madrid, Viena y México DF, obteniendo importantes premios y reconocimientos a lo largo de su carrera.

A las 18. Emotion experience: Silent Music. Museo Evita – Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511



El objetivo principal es trasladar la atención de la mente al cuerpo y desbloquear progresivamente patrones limitantes. Luego, acompañado de música, el espacio se abre a la danza libre. El uso de auriculares permite crear experiencias únicas en cualquier lugar, manteniendo la calidad del sonido. Además, esto genera un ambiente íntimo entre los participantes sin afectar el entorno. Cupo: 60 personas. Entrada general $35.000 pesos disponible en autoentrada.com

A las 18:30. Primer encuentro de literatura y memoria. Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375



Organizado por la Colección de Narrativa La Noche de Editorial Del Callejón, el conversatorio estará compuesto por la invitada especial Ana Azourmanian (BsAs) y coordinada por la escritora Yael Ferri (Cba), con la intervención de escritoras y escritores que deseen compartir sus puntos de vista, sus experiencias literarias o sus controversias en torno a la problemática. La invitación es abierta a todo público y principalmente a quienes trabajan desde la literatura, la construcción de un presente que reconoce sus anclajes en la historia reciente, sus cuestionamientos y/o marcas personales o sociales. Entrada libre y gratuita

A las 19. “Bochorno – terrible peso de un exceso de sentido- ” (de Cirulaxia Teatro) Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55



Elena Cerrada mujer, actriz, madura, un cuerpo cargado de historia. Se ofrece a ser mirada íntimamente. Se pregunta sobre el destino y todos los escenarios de batalla en los que participó o que ella misma ha provocado. Comparte momentos esenciales de su biografía con el público. Se siente confundida y a destiempo. Pide ser mirada suavemente. Nunca pudo sentirse a gusto con su cuerpo. Detuvo su danza. Su recuerdo escatológico más antiguo la inicia en el mundo de la escena. Su primera menstruación la atrapa en un dilema que aún no puede resolver. Todas las experiencias quirúrgicas que vivenció dejaron profundas huellas. Su actual menopausia la sofoca y enardece. Desea sacar su cuerpo de la línea de fuego y ponerlo a bailar. La crudeza del dolor, lo ridículo y delirante, de tanto dolor. Las heridas se transforman en potencia dramática. La obra es para mayores de 16 años. La entrada es gratuita.

A las 19. Cine a domicilio: Atlántida (de Inés Barrionuevo, Argentina, 2014) Sum Comunal – Mendoza esq. Lima – Villa Cerro Azul.



En el verano de 1987 en un pueblo de Córdoba, dos hermanas adolescentes, Elena y Lucía, están solas en casa. La menor está enyesada y molesta con fruición a su hermana mayor, que piensa en cómo salir de ese pueblo, para estudiar y para vivir de otra manera, más allá del chisme pequeño de club de pueblo, de la barra del pueblo, de las motitos y la pileta y de quién apretó con quién. También están los chicos que viven y trabajan en el campo, un médico joven, pero mucho mayor que Elena, una conexión entre Lucía y una amiga de su hermana, algunos conflictos por otros lados. Despertares sexuales, fastidios, identidades, búsquedas, encuentros, urgencias. Entrada libre y gratuita

A las 20. Ciclo de conciertos en el mes de la mujer: Contramano Tango 4. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Grupo musical creado por dos destacados músicos de la escena tanguera en los últimos años: Lisette Grosso en bandoneón y voz, y Mauricio Martínez en guitarra eléctrica y dirección musical. Contramano Tango 4 ofrece un repertorio instrumental e interpretaciones cantadas, adaptándose tanto a ámbitos de concierto como también bailables. Entrada general $8.000 pesos disponibles en autoentrada.com y desde una hora antes del evento en recepción del CCC

A las 20:30. Teatro independiente en el Real: Se viene, se viene… Bialet Masse es más que un pueblo. Teatro Real – Sala Azucena Carmona– San Jerónimo 66



Es un biodrama que cuenta la vida de Bialet Masse, ficcionada donde se cuenta tres momentos importantes de su obra, la creación del dique San Roque, su participación en el congreso nacional de educación, creación de la ley 1420 y el informe sobre el estado de la clase obrera en argentina. Tomamos el marco histórico y político de la época, sus contradicciones aportando conocimientos sobre su personalidad y desarrollo en el país. Edad recomendada: + de 16 años.

Repone el viernes 28, sábado 22 y 29 a las 20:30. Entrada general $8.000 pesos, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro

A las 21. Conmemoración Día de la Memoria – La Memoria en el País del no me acuerdo. Teatro Real – Sala Carlos Giménez– San Jerónimo 66



La Memoria, en el país del no me acuerdo. Un espectáculo que mezcla las narraciones de Mariano Saravia con la música de Juan Martín Medina, Rochi Gjurkan y Diego Cortez, más músicos invitados. Desde el arte, la reivindicación de la memoria, sin la cual no existen ni la verdad ni la justicia, en un tiempo de negacionismo, y en la víspera del 49° aniversario del último golpe.



Duración: 90 minutos. Edad recomendada: todo público. Entradas: $12.000 – Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 21. Viernes de Música presenta a Matías Palavecino “Mi vida de cantor” Centro Cultural Leonardo Favio, Buenos Aires 55 – Río Cuarto



Matías Palavecino es un artista folklórico, poeta y compositor con una trayectoria de 27 años, radicado en la ciudad de Río Cuarto. Su proyecto musical recorre el cancionero popular argentino. Ha participado en los principales festivales y escenarios provinciales y nacionales. También, sus composiciones folklóricas han sido interpretadas y grabadas por reconocidos artistas como El Chaqueño Palavecino, El Indio Lucio Rojas y Piko Frank. Su nuevo trabajo, titulado “Mi vida de cantor”, incluye obras de autoría propia. La propuesta musical que presenta Palavecino es una verdadera experiencia para el espectador, transportándolo a los montes del Chaco Salteño y a los patios santiagueños, donde suenan violines, guitarras y bombos legüeros, reflejando la esencia del Norte Argentino con su cultura montaraz. Entrada general $4.000 disponibles en autoentrada.com.

A las 21. VI Festival Otoño Polifónico. Anfiteatro Municipal Parque Sarmiento – Río Cuarto



El Coro Polifónico de Córdoba y el Coro Polifónico Delfino Quirici forman una gran masa coral para la interpretación de la célebre cantata escénica Carmina Burana, de Carl Orff, en una versión para solistas, dos pianos y ensamble de percusión. El maestro JongWhi Vakh está a cargo de la dirección musical. Se destaca la participación de las voces solistas de Anahí Cardoso (soprano), Federico Bildoza (bajo), Daniel Asrin (tenor). Acompañamiento en piano de Andrea Mellia y Vicente Ronza. Entradas entre 10.000 y 25.000 pesos disponibles en autoentrada.com

Sábado 22

A las 15. Ciclo de talleres: “De adentro hacia afuera”. Museo Evita – Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511



Ciclo de talleres de intervención de prendas de vestir, en el marco del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres. Las personas asistentes deberán traer una prenda de vestir a su gusto y elección para intervenir. Puede ser chaqueta, saco, camisa, remera, falda, pantalón, gorra, capa, etc. También deben traer sus propios materiales de preferencia (hilos de bordar, lentejuelas, agujas, etc). El Museo proporcionará un stock de materiales varios a modo de disparador creativo, hilos, lentejuelas, canutillos, cintas, perlas y retazos de telas varios. Las personas asistentes deberán reservar su cupo mediante un formulario de inscripción y deberán firmar la adhesión a que su prenda se exhiba.

El ciclo de talleres es totalmente gratuito. Cupo de 30 personas.

A las 16. Cine CEA: SONIC 3 Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

Primera fecha del año del ciclo de cine distendido para niñas y niños con CEA (Condición de Espectro Autista) que propone la Fundación Familias Cea Córdoba, Tgd Padres Tea Córdoba, en conjunto con la Agencia Córdoba Cultura y el Centro Cultural Córdoba. El ciclo propone una función mensual, en el horario de las 16 hs, con entrada libre y gratuita al público.

A las 16. El museo tiene memoria. Museo Evita – Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511

La propuesta educativa se lleva adelante en la sala donde se exhibe la serie Manos Anónimas de Carlos Alonso y serán invitados a observar las obras para que el grupo se formule las siguientes preguntas: QUÉ ha sucedido aquí, qué es esta representación, QUIÉN ha hecho esto, quiénes fueron las víctimas, CUÁNDO sucedieron estos hechos, DÓNDE se llevaron a cabo.

A las 19. Cine a domicilio: Paula (de Florencia Wehbe, Argentina, 2022) Centro Vecinal Cabana – Av. 5 de Octubre, Unquillo

En una sociedad en la que los estereotipos de belleza femeninos resultan inalcanzables, una adolescente de sólo 14 años deberá transitar un solitario camino en la búsqueda de la aceptación propia, en el que la anorexia promete peligrosas soluciones. Entrada libre y gratuita

A las 19. Cine: Tiempos circulares (de Andrés Dunayevich, Argentina, 2025) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Película cordobesa por el Día de la Memoria. La muerte de sus padres perpetrado durante la última dictadura cívico-militar en Argentina en 1976 lleva a dos pares de hermanos – Carli y Pablo de la Fuente y a Ramiro y Martín Fresneda- a realizar un recorrido por diferentes espacios a lo largo de su vida que les permitirá ir cerrando círculos. Estos espacios son: 1) el Taller Cortázar (1983/84) 2) la agrupación H.I.J.O.S (1995) y 3) Los Juicios por crímenes de Lesa Humanidad en Córdoba (2008-2016). En ese trayecto siempre vuelven a encontrarse y la magia sucede una vez más. La música, la guitarra y los tambores, el asado, los abrazos y las copas arriba. “Su venganza es ser felices”.

Repite el domingo 23 a las 19 hs. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Comedia Cordobesa: “San Vicente Super Star” Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66



La Comedia Cordobesa presenta San Vicente Super Star. Esta obra teatral de Miguel Iriarte con dirección de Julieta Daga cuenta la historia de un barrio emblemático de la ciudad de Córdoba. Los personajes divertidos aunque controversiales para la época, dirigen al público por un camino de nostalgia e identidad local. Lidia es la esposa de Mario, que trabaja en el matadero; ella lo engaña con Tono, la promesa del barrio que juega bien al fútbol. Los amigos, las vecinas, el cura, la madre de Mario que vende achuras y “le va con el cuento” y un sin fin de personajes muestran un San Vicente que Miguel Iriarte conoció como la palma de su mano. La alegría y la tristeza, el humor cordobés y la tragedia describen al cordobés. La luna nueva presagia otro carnaval y, en esa penumbra, un nuevo femicidio acontece: el de Lidia, uno más, Ni Una Menos. La edad recomendada para disfrutar de la obra es a partir de 13 años. Repite el domingo 23 a las 20. Entrada general $4.000 disponibles a través de Autoentrada y en boletería del teatro.

A las 20:30. Cine por la memoria: Verdades verdaderas. La vida de Estela (de Nicolás Gil Lavedra, Argentina, 2011) Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Semblanza de la vida de Estela de Carlotto, la presidenta de las “Abuelas de la Plaza de Mayo”. Estela era una señora de clase media que repartía su tiempo entre su familia y su trabajo como directora de escuela, y vivía completamente ajena a cualquier militancia política. Sin embargo, tras el secuestro y asesinato de su hija Laura entre 1977 y 1978 y la pérdida de su nieto Guido, retenido por los secuestradores, su vida cambió por completo. Entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad de sala.

Domingo 23

A las 11. Tejiendo infancias. Teatro Real – Sala Azucena Carmona– San Jerónimo 66



Hasta las 16, el hall del Teatro Real se transforma en un espacio participativo para los más chicos con espectáculos musicales, actividades artísticas, lúdicas y creativas, donde los niños y niñas son protagonistas. Entrada libre y gratuita. Repite domingo 30 a las 11. Entrada libre y gratuita.

A las 16. Comedia Infanto Juvenil presenta “Invisible”. Teatro Real – Sala Azucena Carmona– San Jerónimo 66

Versión libre del “El traje nuevo del emperador” Cuento de Hans Christian Andersen. Vicente y Prudencio, dos ordenanzas del Teatro tienen un día como cualquier otro. Pero por una extraña casualidad se encuentran en problemas cuando deben interpretar ellos mismos una obra de teatro para los espectadores que no han podido ver. Así, relatan la historia del Emperador vanidoso que es engañado por dos astutos estafadores. A través del humor, el juego teatral y la complicidad con el público, la obra explora la ilusión, la verdad y la apariencia, cerrando con un giro inesperado. Edad recomendada + de 7 años.

Repone domingo 30 a las 17. Entrada general $4.000 pesos, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro

A las 20. Mes de la Mujer: Mujer-Cuerpo-Danza. Teatro del Libertador San Martín – Av. Vélez Sarsfield 365

Una presentación de la bailarina, coreógrafa y maestra de danza, María Esther Triviño, artista de una larga y reconocida trayectoria. Se trata de una conferencia y performance que habla de su recorrido como profesional y humano desde sus primeros años hasta la actualidad. La estudiante de ballet, la bailarina profesional, la coreógrafa y maestra y, finalmente, directora del Seminario de Danzas Clásicas Nora Irinova. Participan integrantes del Seminario de Danzas Clásicas, del Ballet Oficial de la Provincia y el Ballet Municipal, Andrea Carle, Mario Fonseca, Carolina Rocchietti. La entrada es libre y gratuita, sin necesidad de retirar previamente las localidades.

Muestras en espacios y museos provinciales vigentes en cultura.cba.gov.ar

Los espacios expositivos están abiertos al público de martes a domingo de 10:00 a 19:00