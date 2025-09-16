Este jueves 18 de septiembre, desde las 17 horas, se celebrará una edición especial del programa “Córdoba Cerca tuyo” con bandas en vivo, DJs y la conducción de Matías Barzola.



En el escenario estarán DJ Cande Lirio, DJ Cabrito, 4 al Hilo, la banda de cumbia pop Jolgorio.



El cierre será con un gran show en vivo de Q’Lokura que transformará el espacio en una verdadera fiesta popular. Además, habrá juegos, propuestas interactivas y muchas sorpresas para grandes y chicos.



Se trata de una invitación abierta y gratuita, organizada por el Gobierno de la Provincia de Córdoba junto a la Municipalidad de la ciudad.

Más servicios y propuestas

En el lugar se instalarán numerosos stands de información de diferentes áreas del estado provincial como el Centro de Atención al Ciudadano, el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo y el Ministerio de Justicia y Trabajo con asesoramiento sobre trámites de Registro Civil.



El Ministerio de Salud dispondrá de una unidad móvil para vacunación, testeos y consejería en el marco del Programa de la Embarazada y su Bebé.



Se harán presentes la Agencia Córdoba Deportes, su par de Cultura, Turismo y Córdoba Joven con juegos, sorteos, actividades recreativas y entretenimientos para disfrutar durante la jornada primaveral.

El Banco de Córdoba sumará obsequios y también asesoramiento sobre préstamos, productos y trámites virtuales.

Por su parte, la Universidad Provincial de Córdoba brindará información sobre su oferta académica: carreras de grado y posgrado, visitas guiadas, talleres y la programación del Teatro Ciudad de las Artes.