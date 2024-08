La Agencia Córdoba Cultura brinda una gran programación de eventos para este fin de semana.



En la cartelera teatral, los elencos estables del Teatro Real cuentan con diversas funciones en su escenario, durante el fin de semana. El sábado 31 a las 19, la Comedia Cordobesa continúa con la puesta en escena de Útero bicorne, una obra dirigida por Brenda Sorbera. Mientras que el domingo 1 a las 17, la Comedia Infanto Juvenil: presenta “Cenicienta Desencadenada” una obra bajo la autoría y dirección de Cristian Palacios se presenta la historia mil veces contada de Cenicienta y el zapato.

Mirá los eventos culturales para el fin de semana en Córdoba:

Viernes 30

A las 11. Cine Móvil: El Patalarga. SUM Municipal – San Francisco del ChañarSe proyecta el film animado del cine argentino, dirigido por Mercedes Moreira. Esta producción infantil transcurre en un típico pueblo del interior, donde conviven tres amigos del colegio que en común tienen la voluntad de no dormir la siesta, algo que sus padres prohíben bajo la amenaza del temible Patalarga. Para los padres, el Patalarga no es más que un invento para que los niños no molesten a la hora de la siesta. Sin embargo, Teto, Maru y Ramon descubrirán que el Patalarga en realidad sí existe. Contrariamente a su apariencia, el Patalarga es una bellísima persona y entablan un dulce vínculo de afecto. Entrada libre y gratuita

A las 16. Cine Móvil: Metegol. Salón Municipal – Cerro Colorado



Se proyecta la película de animación en 3D, coproducida por España y Argentina, dirigida por Juan José Campanella en el año 2013. Amadeo es un chico tímido y virtuoso que deberá enfrentarse a un habilidoso rival sobre el campo de fútbol, conocido con el apodo de El Crack. Para ello, contará con la inestimable ayuda de unos jugadores de metegol liderados por el Wing, un carismático extremo derecho. Las aventuras de Amadeo y los jugadores tendrán como telón de fondo no solo el fútbol, sino también el amor, la amistad y la pasión. Entrada libre y gratuita

A las 17. Presentación de libro “Ellas poetas y narradores”. Museo Evita Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511Presentación de 10 autoras de la Colección Ellas, poetas y narradoras de Ediciones del Callejón-2024. Diez maneras de ser y estar en el mundo. Se invita a leer con esa apertura total del alma y el cuerpo. Para poder escuchar lo callado. Descubrir ironías. Desovillar sentidos. Y provocar un diálogo con cada autora. Habrá un intercambio de sensibilidades y universos. Para todo eso cabe esta premisa que siempre me acompaña: Dejarnos decir por el lenguaje, transitar zonas no transitadas. Desovillar historias y armar con esos hilos la trama de nuestras propias vidas. Entrada libre y gratuita

A las 20. Orquesta Sinfónica de Córdoba: Concierto de Prokofiev. Teatro del Libertador San Martín – Av. Vélez Sarsfield 365



Con la dirección artística del maestro JongWhi Vakh y el solista invitado Alberto Bohbouth en el piano, la Orquesta Sinfónica ofrecerá el Concierto para piano N.3, de Sergei Prokófiev. Este concierto es una seña de identidad del compositor ruso, que magistralmente combina una rítmica quebradiza, intensidad, lirismo y colorido, en el marco del ciclo de la Fundación Pro Arte Córdoba. Entradas desde $9.000 disponibles a través del sitio Autoentrada y en boletería del teatro.

A las 20. Retrato de Mujer con Arpa. Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55



Es una obra de la Compañía Teatral “Lucy la Nuit”, conformada por María del Rosario Abad, Fernanda Álvarez y Melania Sequeira, bajo la dirección de Carlos Gil Zamora, (España). El objetivo de la obra es dar a conocer la vida y la obra de Esmeralda Cervantes, arpista, compositora, política feminista del siglo XIX. Está dirigida para jóvenes a partir de 15 años y adultos. Entrada a la gorra.

A las 20. Memorias del estallido en Córdoba: Queremos conocer tu testimonio. Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55



En el año 2002, en la Ciudad de Córdoba, hubo cerca de 20 asambleas populares en distintos barrios ¿Participaste en alguna de ellas? Cómo parte de la exposición “El futuro detrás” estamos relevando testimonios de integrantes de estas asambleas para un Archivo de historia oral que será parte del acervo del Museo Histórico Nacional. El equipo estará realizando las entrevistas en el museo durante el viernes 30 de agosto y, posteriormente por zoom. Si te interesa compartir tu experiencia escribinos a: archivoelfuturodetras@gmail.com

A las 20:30. Ciclo Música en el Polo: Recodo trío. Campus Universidad Nacional Villa María, Arturo Jauretche 1555, Villa María



Recodo Trío es una agrupación de músicos profesionales con una sólida trayectoria en el ámbito del tango. A pesar de ser un proyecto relativamente nuevo, el trío se destaca por su enfoque fresco y contemporáneo dentro del género. Su repertorio incluye tanto música instrumental como obras cantadas, todas ellas con arreglos nuevos y composiciones originales que aportan una perspectiva renovada a la música ciudadana. Con una mezcla equilibrada de tradición y modernidad, Recodo Trío ofrece un espectáculo que atrae tanto a los amantes del tango clásico como a aquellos que buscan explorar nuevas expresiones dentro del género. Joaquin Aguilar en bandoneón, Federico Deschutter en contrabajo, Eugenia Lauria en voz y Lucas Leguizamón (piano, arreglos y composición). Destinado a público en general. Entrada libre y gratuita.

Sábado 31

A las 14. 6° Edición del Festival de Ciencia Ficción “Pórtico”. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



El encuentro se desarrollará los días 30 y 31 de agosto, de 14 a 20 hs, en UTN FRC y Centro Cultural Córdoba, respectivamente y tiene como principal objetivo unir propósitos entre los aficionados al género y la cuestión académica. Además de charlas y presentaciones, la jornada cuenta con stands de feria de productos vinculados a la temática ficción literaria y cinematográfica, stands de coleccionistas y maquetistas, entre otros. El programa de charlas incluye la presentación de varias obras literarias, algunas de autores cordobeses, como “Notas para una Tesis” de Álvaro Ruiz de Mendarozqueta o la colección completa de Antologías de Ciencia Ficción de Pórtico, con todos sus títulos, que es un producto editorial generado por la misma organización del evento. Asimismo esta edición suma también más de 10 ponencias científicas y de divulgación variadas, con temáticas que van desde la Inteligencia Artificial, la responsabilidad social de la ciencia y la tecnología, la ética en la robótica y otras temáticas de valor social y divulgativo. En el ámbito artístico, se contará con una muestra gráfica, fotográfica y escultórica, ilustradores en vivo, talleres de doblaje y actuación de voz, la presentación de la banda “Hysteria” en vivo entre otros shows que amenizarán la jornada del sábado, a desarrollarse en el Centro Cultural Córdoba. Entrada libre y gratuita.

A las 15. Taller de pixel art. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411



Propuesta de diseño de personajes con la técnica de dibujo Pixel art. Coordina Cecilia Candia. Actividad gratuita destinada a adolescentes. Con cupo completando aquí el formulario. En la sala de creación del MEC.

A las 15. La voz que tengas vos. Juegos cantados y cantos jugados. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411



En este taller se abordará el uso de la voz, los sonidos vocales y la palabra a través de distintos recursos artísticos presentados de manera lúdica, teniendo por objetivo brindar y generar en conjunto un abanico de posibilidades expresivas partiendo de las posibilidades de cada voz. Actividad gratuita. Destinada para infancias. Coordina Valeria Cabrera. Inscripciones completando aquí el formulario.

A las 16. A jugar con IA. Centro de Arte Contemporáneo. Chateau – Antonio Seguí – Parque del Chateau



Desarrollo de la creatividad mediante IA en base a historietas, dibujos y mucho más. Dirigido a niños/as a partir de los 6 años de edad. Niños/as entrada gratuita. Valor de la entrada general $1.000, jubilados y estudiantes gratis. Las entradas se adquieren en la puerta de ingreso.

A las 16. Archivo maldito: memorias y escrituras en torno al peronismo. Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55



En el marco de la muestra “La más maravillosa música”, se realiza este Taller de producción lúdica y creativa con materiales de archivo. La iniciativa es una invitación a poner en diálogo las dimensiones política, cultural y afectiva del peronismo con memorias singulares e íntimas ligadas a este fenómeno. A resignificar y actualizar acervos patrimoniales a partir de las resonancias del pasado en el presente. Es abierto a todo el público y se puede traer documentos, objetos o piezas con historias para contar (libros, cartas, fotografías, servilletas, manteles, revistas, poesías, canciones, etc.). Los interesados pueden inscribirse aquí

A las 19. Comedia Cordobesa: Útero bicorne. Teatro Real – Azucena Carmona– San Jerónimo 66



Una obra dirigida por Brenda Sorbera. En escena: Patricia Rojo. Viaje íntimo e introspectivo de Eliana: una mujer descubre haber nacido con una malformación congénita llamada Útero Bicorne. “Este órgano que en su normalidad es como una pera, en ella, es como un sombrero de arlequín, como un corazón: Está partido al medio.” Metáfora profunda sobre cómo el ideal social y científico de perfección del cuerpo femenino y el mandato sobre las formas hegemónicas de la maternidad, producen heridas irreparables. Generación tras generación de mujeres de una misma familia compartiendo hilos, costuras, voces, derrotas, felicidades, poéticas, sangre, un útero maldito que, sin embargo, no necesita compasiones para desestimar a la muerte; no necesita redenciones para saber que, del arte, también puede nacer la vida. Edad recomendada: mayores de 16 años. Entrada general $2.000 disponibles a través de Autoentrada y en boletería

A las 20. Baila Hernan Piquín. Teatro del Libertador San Martín – Av. Vélez Sarsfield 365



El notable bailarín argentino realiza una gira nacional con La despedida: el último tango, junto a su partenaire, la paranaense Soledad Mangia, y compañía de baile. El artista encuentra en el tango el lenguaje apropiado para contar su historia con la danza y despedirse de esta manera de los escenarios. Entradas desde $14.300 disponibles a través del sitio autoentrada y en boletería del teatro.

Domingo 1

A las 11. Tejiendo Infancias: Ceci Raspo presenta “Taracatún”. Teatro Real – Hall – San Jerónimo 66



Hasta las 16, el hall del Teatro Real se transforma en un espacio participativo para los más chicos con espectáculos musicales, actividades artísticas, lúdicas y creativas, donde los niños y niñas son protagonistas. En esta oportunidad Ceci Raspo presenta “Taracatún”, es todo lo que pasa en un día normal, pero narrado en los tiempos de un niño. Sale el sol, es tiempo de ir a la casa de los abuelos, hay momentos para saltar y jugar y bailar hasta que el trotecito del caballo nos avisa que está llegando la luna y ya es tiempo de volver a descansar. En este caso la narración va entonada en canciones que surgen del encuentro con el público y su activa participación. Edad recomendada: todo público. Entrada libre y gratuita.

A las 15. Batería Libre. Paseo del Buen Pastor – Hipólito Yrigoyen 325



Ciclo de conciertos espontáneos que convoca a una vez por mes a bateristas de todos los estilos a tocar en formato solista o sobre pistas grabadas. El instrumento se instala al aire libre, en las explanadas del Paseo del Buen Pastor, donde intérpretes y visitantes pueden encontrarse y compartir la música. Allí se dan cita percusionistas, estudiantes de música y melómanos de todas las edades en un evento plural y transversal a todos los géneros y niveles. Entrada libre y gratuita.

A las 16:30. Concierto Estos NO Son Ruidos – Volumen 2. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411

Concierto del taller de luthería electrónica con elementos cotidianos. Laureano Cantarutti y Samuel Majul.Entrada gratuita

A las 17. Comedia Infanto Juvenil: “Cenicienta Desencadenada”. Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66



Bajo la autoría y dirección de Cristian Palacios se presenta la historia mil veces contada de Cenicienta y el zapato se pone patas para arriba cuando la protagonista descubre que vivir entre la realeza puede darle más de un dolor de cabeza (a ella y a la realeza). Una Cenicienta distinta, capaz de mirar la vida desde su propio lugar de origen, en una historia que nos habla sobre la necesidad de trascender las diferencias y sobre las dificultades que debe enfrentar el amor cuando el primer flechazo pasa y los amantes se enfrentan a la aventura de vivir juntos en un mundo donde para la felicidad, nada está ni remotamente preparado. A la manera de los antiguos espectáculos medievales el relato está contado a través de la participación de payasos, acróbatas y malabaristas que invaden la escena, cambiando de personaje según la ocasión. En escena: Matías Etchezar, Pedro Parolini, Martin Gaetán, Carolina Godoy, Belinda Gómez, Eugenia Hadandoniou, Eric Venzon. Edad Recomendada: mayores de 6 años. Entrada general $2.000 disponibles a través de Autoentrada y en boletería.

A las 15. Música en el Paseo: Encuentro de Coros. Paseo del Buen Pastor – Hipólito Yrigoyen 325

En el marco del ciclo “Música en el Paseo”, se presenta el Coro Vorágine bajo la dirección de Matias Arias. De Mayo a Diciembre, diversas agrupaciones corales participan de esta actividad que se realiza los Domingos en la Capilla del Paseo. Para participar del ciclo, envíanos tu propuesta al correo produccionbuenpastor@gmail.com. Entrada libre y gratuita.

A las 19. Música en el Real: “Collegium de Película”. Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66

Es un espectáculo musical realizado por los Coros y Conjuntos Vocales de los Niveles Primario y Secundario de la Escuela Musical Collegium. En esta oportunidad se interpretarán canciones que pertenecen a bandas sonoras de películas de animación de Disney, con arreglos y dirección del Director Sebastián Tello y acompañamiento instrumental de la banda formada por docentes y egresados de la Institución, especialmente para el show. Edad recomendada: todo público. Entrada general $4.000 disponibles a través de Autoentrada y en boletería.