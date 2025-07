La llegada de las vacaciones de invierno llena de vida los espacios culturales de la provincia. Durante esta semana Córdoba ofrece una programación cultural diversa, con propuestas para todos los públicos.

Desde experiencias inmersivas y muestras históricas, hasta festivales pensados para el disfrute de las infancias. Invitamos a conocer algunos de los eventos destacados que marcarán la agenda cultural de esta semana.



Hasta el domingo 20 de julio, continúa la Feria Infantil del Libro, que este año celebra su 15ª edición bajo el lema “Buscá el libro que te busca”. Con más de 36 actividades programadas —entre obras de teatro, narraciones, títeres, talleres y encuentros con autores— la feria se convierte en un espacio ideal para disfrutar en familia, compartir lecturas y acercarse a los libros desde el juego y la creatividad.



El martes 9, a las 11, se inaugura “Espacios Ilusorios” en el Espacio Cultural Museo de las Mujeres (Rivera Indarte 55). Esta muestra inmersiva, creada por el Grupo Espilus, propone un recorrido sensorial único con obras que juegan con la percepción a través de espejos, sonidos, aromas y materiales. Con instalaciones de “arte de techo” y arte anamórfico, la experiencia invita a ver el mundo desde nuevas perspectivas. La entrada es libre y gratuita.



En Río Cuarto, del 8 al 19 de julio, se celebra la 12ª edición del Festival Infantil Vacaciones de Invierno (FIVI), una propuesta cargada de color, música y teatro pensada para que las niñas y los niños disfruten a pleno su receso escolar. Las actividades se desarrollarán en el Centro Cultural Leonardo Favio, el Viejo Mercado y el Teatro Municipal, con funciones a cargo de destacados artistas de la escena local y provincial.



Además, el jueves 11, a las 19, el Museo Emilio Caraffa (Av. Poeta Lugones 411) abre dos exposiciones imperdibles. Por un lado, “Colección IKA en Córdoba, 1958-1966” pone en diálogo arte, industria y cultura a partir de obras surgidas de los salones y bienales organizadas por la empresa IKA. Por otro, Rosa Farsac y el teatro de las flores recupera el legado de una artista local poco reconocida, con pinturas, manuscritos y partituras que revelan la riqueza de su universo creativo. Ambas muestras con entrada libre y gratuita.





Mirá la programación:

Martes 8

Río Cuarto: Festival Infantil Vacaciones de Invierno (FIVI)



Del 8 al 19 de julio, llega a Río Cuarto la 12ª edición del Festival Infantil Vacaciones de Invierno 2025 (FIVI) con espectáculos llenos de música y color para llenar de alegría y diversión los corazones de los más pequeños y sus familias. Con el objetivo de que las niñas y los niños puedan disfrutar del receso escolar con una entretenida agenda, que ofrecerá funciones de cine en el Centro Cultural Leonardo Favio, además de otros espectáculos artísticos de la mano de destacados artistas de la escena provincial, con locación en el Centro Cultural Viejo Mercado y el Teatro Municipal.

A las 11. Inauguración de "Espacios Ilusorios": arte inmersivo que trastoca la percepción Espacio Cultural Museo de las Mujeres - Rivera Indarte 55

Muestra inmersiva creada por el Grupo Espilus, esta exhibición analógica e interdisciplinaria ofrece un recorrido sensorial disruptivo. Incluye "arte de techo" con obras observadas a través de un dispositivo espejado que distorsiona la percepción, y arte anamórfico que crea ilusiones tridimensionales al ser fotografiado desde un punto específico. La experiencia se complementa con elementos sonoros, aromáticos y materiales. Entrada libre y gratuita

A las 15. Taller infantil: “Vení a dibujar al museo” Museo Evita- Palacio Ferreyra - Av. Hipólito Yrigoyen 511

Hasta el viernes 18 de julio el museo ofrece una actividad gratuita para niñas y niños que incluye un recorrido por la historia de la institución y su colección, seguido de un espacio creativo para intervenir obras con imaginación. Cupo limitado (20 participantes por día). Inscripción previa vía WhatsApp: 351-8576742. Entrada general para adultos: se abona el ingreso al museo (miércoles con entrada libre y gratuita).

A las 16. 15ª Feria Infantil del Libro Córdoba: Abramos la puerta para Salir a jugar Centro Cultural Córdoba - Av. Poeta Lugones 401

Con doble función todos los días, a las 16 y 18 hs, la edición número 15 de la Feria Infantil del Libro Córdoba además de abrir sus puertas a la lectura; la imaginación, el juego y el teatro se dan cita en una nueva edición de la feria más esperada por las infancias. Ceci Raspo música para jugar, ofrece un show musical dedicado a niños de todas las edades a partir de los 2 años. Repite a las 18 hs. Entradas gratuitas, se retiran una hora antes de cada función - 200 Entradas por función.

A las 16. Taller: “Música con patas y plumas”. Museo Histórico Provincial Marqués de Sobre Monte - Rosario de Santa Fe 218



A cargo de Christian Gómez y Florencia De María. Este taller se realiza para explorar la rica conexión entre la música y el mundo animal, promoviendo el aprendizaje a través del juego y la creatividad; buscando generar un espacio lúdico que estimule la curiosidad de los niños y niñas, permitiéndoles descubrir cómo los sonidos de los animales han influido en diversas manifestaciones musicales a lo largo de la historia. Destinado a niños y niñas entre 5 y 10 años. Entrada libre y gratuita. Con cupo por orden de llegada.

A las 16. “Mi Niñera Favorita, el musical” Teatro Real - Sala Carlos Giménez - San Jerónimo 66

Danza Viva Centro de Estudios. Juana y Miguel son dos niños traviesos con quienes ninguna niñera puede lidiar, sus padres no consiguen dar con la persona justa para ocuparse de ellos hasta que llega una joven extravagante y simpática que logrará educar a los chicos de manera divertida. El pintor Bertoldo se sumará a las aventuras y los cuatro juntos vivirán grandes experiencias. Edad Recomendada: todo público. Entradas desde $15.000, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 16. La música de Disney. Teatro del Libertador San Martín - Vélez Sarsfield 365

Disney en concierto: un recorrido sinfónico. Espectáculo visual y musical con orquesta, cantantes y bailarines.

Repone a las 19:30, miércoles 9 y jueves 10 a las 16 y 19:30, y viernes 11 a las 16. Localidades disponibles a través de Edenentradas.ar, o en Edén disquería (Obispo Trejo 15, esquina Deán Funes, de lunes a viernes de 9 a 18:30 y sábados de 9 a 13; como así también en boletería del Teatro del Libertador. Precios: Platea, 77.000; cazuela, 66.000; Caz. Lateral, 63.800, Caz. Lat, 60.500; tertulia, 49.500; paraíso, 38.500 pesos.

A las 18:30. Cine en Río Cuarto: Después, la niebla (de Martín Sappia, Argentina, 2025) Centro Cultural Leonardo Favio - Bs. As. 55, Río Cuarto



César es sereno en una fábrica de productos químicos desde hace más de veinte años. Una tarde recibe una carta de su hermana en la que le avisa que ha vendido el terreno familiar de la montaña. César decide abandonar su trabajo y emprende un viaje hacia esa zona, con el objetivo de recuperar la urna con las cenizas de Elena enterradas allí. Caminando se enfrenta al duelo velado por años.

Repite el miércoles 9 a las 21. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

A las 20:30. Cine por la diversidad: “Cuando Harry conoció a Sally” (de Rob Reiner, Estados Unidos, 1989) Centro Cultural Leonardo Favio, Buenos Aires 55 - Río Cuarto



Durante julio, se propone cine para suspirar, reír y declamar (una vez más) que el amor en pantalla sí existe. "Soy la Meg Ryan de este delirio” es un viaje al corazón del cine romántico de los noventa. Harry Burns (Billy Cristal) y Sally Albright (Meg Ryan) son dos estudiantes universitarios que se conocen por casualidad, cuando ella se ofrece a llevar a Harry en su coche. Durante el viaje hablan sobre la amistad entre personas de diferente sexo y sus opiniones son absolutamente divergentes: mientras que Harry está convencido de que la amistad entre un hombre y una mujer es imposible, Sally cree lo contrario. A pesar de ello, pasan los años y su relación continúa. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Cine en Río Cuarto: Quinografía (de Mariano Donoso y Federico Cardone, España-Argentina, 2025) Centro Cultural Leonardo Favio - Bs. As. 55, Río Cuarto



Un recorrido a través del mundo, con grabaciones en seis países y entrevistados referentes de la cultura internacional y al mismo Quino, para abordar la vida de uno de los argentinos más talentosos y sensibles, la de sus personajes más conocidos y también descubrir el humor mordaz, irónico, a veces ingenuo, de toda su obra. Repite miércoles 9 a las 19 hs. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

Miércoles 9

A las 10. Hoy te convertís en héroe, Bustos (historia en comic)Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba - Hall de entrada - Av. Poeta Lugones 401



Se exhibirá un comic con ilustraciones de un artista local, idea y guión del AHPC, sobre la escena del traspaso de mando del Ejército del Norte de Manuel Belgrano a Juan Bautista Bustos, quien cumple esta misión y al regresar se convierte en el primer Gobernador constitucional de Córdoba. La historieta tendrá un tamaño total de 0.90 de alto x 2 mts de ancho, más un panel vertical. Se dispondrá de un espacio para que las personas puedan sacarse una foto como si fuera Belgrano o Bustos. También se dejarán disponibles hojas con las siluetas de los comics para que los niños y niñas puedan pintarlos. Entrada libre y gratuita.

A las 16. Taller de Retratos Museo Histórico Provincial Marqués de Sobre Monte - Rosario de Santa Fe 218

Se utiliza la técnica del Collage. A cargo de Guillermo Valarolo. Tomando como punto de partida las imágenes de los retratos de la colección del Museo, se va a plantear la creación de bustos híbridos (torso de obra impreso y creación de cabeza animal/ cabeza de retrato impresa y creación de un torso de animal). Se tomarán a modo de referencia, algunas obras de la muestra, que tengan esta impronta de trabajo. Destinado a niños y niñas entre 4 y 99 años. Entrada libre y gratuita. Con cupo por orden de llegada.

A las 16. 15ª Feria Infantil del Libro Córdoba: Proyección de “Manuelita” Centro Cultural Córdoba - Av. Poeta Lugones 401



Con doble función todos los días, a las 16 y 18 hs, la edición número 15 de la Feria Infantil del Libro Córdoba además de abrir sus puertas a la lectura; la imaginación, el juego y el teatro se dan cita en una nueva edición de la feria más esperada por las infancias. Manuelita nació en una isla fantástica y creció en un hogar lleno de ternura, cuidada por su familia y por sus dos grandes amigos. Es Manuelita, una pequeña tortuga curiosa y carismática que, enamorada de un atractivo galápago, decide un día volar en globo hasta París. Entradas gratuitas, se retiran una hora antes de cada función - 200 Entradas por función.

A las 18. 15ª Feria Infantil del Libro Córdoba: Proyección de “Anteojito y Antifaz en mil intentos y un invento” Centro Cultural Córdoba - Av. Poeta Lugones 401



Con doble función todos los días, a las 16 y 18 hs, la edición número 15 de la Feria Infantil del Libro Córdoba además de abrir sus puertas a la lectura; la imaginación, el juego y el teatro se dan cita en una nueva edición de la feria más esperada por las infancias. Película de dibujos animados en la que los protagonistas, Antifaz y Anteojito, buscan inventar la fórmula de la invisibilidad, y mediante maquinaciones de la bruja Cachavacha, alejan a Anteojito de Antifaz enrolando en una carrera como cantante lírico. Entradas gratuitas, se retiran una hora antes de cada función - 200 Entradas por función.

Jueves 10

A las 10. Taller integral de circo para infancias. Salón de los Gobernadores - Parque las Tejas



Taller integral de circo para infancias de entre 9 y 13 años. La propuesta consta de juego de postas en donde podrán atravesar diferentes recorridos que invitan a las acrobacias. Medialunas, rolls, giros, volteretas y saltos. En el aire podrán experimentar algunas figuras desde donde iniciar pequeños trucos. Cupos limitados por orden de llegada.



A las 11. Taller de juguetes: Fabriclaje Museo Evita- Palacio Ferreyra - Av. Hipólito Yrigoyen 511



Taller creativo de reciclaje para infancias y familias, inspirado en la obra de Joaquín Torres García. Se construirán juguetes, títeres, instrumentos y más, reutilizando materiales. Actividad gratuita para niñas y niños (cupo limitado: 15 participantes). Inscripción por WhatsApp al 351-8576742.

Repite a las 14 hs. Adultos abonan entrada al museo.



A las 16. A jugar con IACentro de Arte Contemporáneo. Chateau - Antonio Seguí Se construirá una historia con inteligencia artificial junto a los más chicos. Repite viernes 11 y sábado 12 a las 16. Entrada gratuita

A las 16. Taller de cuentos/fanzines Museo Histórico Provincial Marqués de Sobre Monte - Rosario de Santa Fe 218



A cargo de Analía Colque. La libertad en el hacer y las múltiples interpretaciones en el objeto terminado, que ofrece el fanzine, son parte de la esencia que se desea transmitir con este taller. A partir de la interconexión del código visual y lingüístico se construyen significados narrativos y emocionales que impulsan y promueven el potencial imaginativo en los niños. Para la actividad se va a realizar una secuencia de trabajo en donde va a intervenir el azar y el potencial creativo de los participantes. Cada asistente deberá tomar distintas pistas que van a guiar su historia, primero tomarán un papel en donde se detallará algún rasgo del personaje principal, luego sacarán otro en el que se le indicará una acción y así sucesivamente. Destinado a niños y niñas entre 6 y 99 años. Entrada libre y gratuita. Con cupo por orden de llegada.

A las 16. 15ª Feria Infantil del Libro Córdoba: La era de plástico. Centro Cultural Córdoba - Av. Poeta Lugones 401



Con doble función todos los días, a las 16 y 18 hs, la edición número 15 de la Feria Infantil del Libro Córdoba además de abrir sus puertas a la lectura; la imaginación, el juego y el teatro se dan cita en una nueva edición de la feria más esperada por las infancias. Teatro de objeto para niños a partir de los 4 años. En un monte con un hermoso río, aparece un Super Héroe muy particular: Súper Desechín quien comparte sus conocimientos del cuidado del planeta para que todos se conviertan en Eco Guardianes. Repite a las 18 hs. Entradas gratuitas, se retiran una hora antes de cada función - 200 Entradas por función.

A las 17:30. Presentación de la novela “Los que pudieron”. Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375



De la autora María F. Trivillone. En el umbral de la Segunda Guerra Mundial, Pierina y Pascual emprenden un viaje hacia la tierra de las oportunidades: Argentina. Aunque sus razones y realidades son diferentes, sus caminos se cruzarán en un destino que los reunirá. En este relato emocionante, la autora destaca la fuerza de trabajo y el impacto cultural de los inmigrantes del siglo XX en la construcción social de Argentina. A través de historias personales y colectivas, te sumergirás en una época entrañable donde las experiencias políticas, sociales y culturales forjaron el espíritu de estos personajes que vivirán para siempre en tu memoria y tu corazón. Entrada libre y gratuita

A las 19. Inauguración de dos grandes muestras: “Colección IKA” y “Rosa Farsac”Museo Emilio Caraffa - Av. Poeta Lugones 411

Se inaugura “Colección IKA en Córdoba, 1958- 1966: Arte, Cultura e Industria”, obras de arte de los míticos salones y bienales americanas de arte IKA acompañadas de producciones culturales y objetos industriales. El arte de la modernidad en contexto. También abre la muestra “Rosa Farsac y el teatro de las flores”, pinturas, dibujos, manuscritos, partituras y material de archivo para acercarse a una figura prolífica y, al mismo tiempo, poco reconocida en la historia del arte local. Entrada libre y gratuita

A las 19. Feria de Clásicos: Corre, Lola, corre (Tom Tykwer, Alemania, 1998) Centro Cultural Leonardo Favio - Bs. As. 55, Río Cuarto



Feria de clásicos es un recorrido por joyas del cine que nos hicieron reír, temblar, correr, llorar y cantar. Una selección tan ecléctica como inolvidable: de la ultraviolencia estilizada a los amores adolescentes, de los sustos legendarios a los viajes en el tiempo. Un festín para jóvenes, adolescentes eternos y fanáticos del cine sin etiquetas. Dos amantes disponen tan sólo de unos minutos para cambiar el curso de sus vidas. Lola recibe una llamada desesperada de su novio Manni, que acaba de perder una pequeña fortuna que pertenece a un jefe de la mafia para la que trabaja. Si Lola no consigue el dinero en veinte minutos, Manni sufrirá las consecuencias. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

A las 20. “Épico Magic Dream” Teatro Real - Sala Carlos Giménez - San Jerónimo 66



Mago Matus y Willy Magia presentan el espectáculo que reúne a los dos magos más prestigiosos de Argentina. En esta mega producción, la magia, el humor y la tecnología se fusionan para crear un show único, emocionante de nivel internacional. Para disfrutar en familia y hacer realidad los sueños de grandes y chicos.



Edad recomendada: mayores de 16 años. Repone viernes 11 a las 20; sábado 13 a las 18 y domingo 13 a las 16. Entradas: Platea fila 1 A 10 $29.700, Fila 11 A 16 $24.200, 1° nivel $19.800, niveles 2 y 3 $13.200, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20:30. Jueves de comedia: “Hotel Open” Teatro Real - Sala Azucena Carmona- San Jerónimo 66



Con dirección de Gonzalo Tolosa. Cinco mujeres atrapadas en un hotel derruido del que no pueden salir, la muerte como premisa para poder liberarse de su martirio, una lucha constante contra el flagelo de la depresión, afuera las ratas, afuera la peste que todo lo invade, adentro el dolor, la angustia, las ganas efímeras de sobrevivir. Un drama psicológico sobre la naturaleza humana. Entrada general $4.000 disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 21. Feria de Clásicos: Scream (Wes Craven, Estados Unidos, 1996) Centro Cultural Leonardo Favio - Bs. As. 55, Río Cuarto



Feria de clásicos es un recorrido por joyas del cine que nos hicieron reír, temblar, correr, llorar y cantar. Una selección tan ecléctica como inolvidable: de la ultraviolencia estilizada a los amores adolescentes, de los sustos legendarios a los viajes en el tiempo. Un festín para jóvenes, adolescentes eternos y fanáticos del cine sin etiquetas. Un año después del asesinato de su madre, Sidney (Neve Campbell) vuelve a vivir una situación angustiosa: mientras un terrible psicópata tiene aterrorizado al barrio, su padre está siempre ausente y su novio está a punto de romper con ella. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

Viernes 11

A las 10. “Un torino con RASTIS” Museo Emilio Caraffa - Av. Poeta Lugones 411



Durante todas las vacaciones escolares, hasta las 19 hs, el museo invita a los niños a armar con “RASTIS”, maquetas del icónico automóvil torino fabricado por IKA-Renault, el patrocinante en los años 60 de los salones de pintura que adquirieron trascendencia internacional y que hoy el museo visibiliza con la muestra “Colección IKA, Córdoba 1958-1966: arte, cultura e industria”. Los RASTI para armar son modelos de bloques de construcción, típicamente de plástico o madera, que permiten armar maquetas de los vehículos. Los sets de RASTIS han sido cedidos para esta actividad por Renault Argentina y son parte del “Proyecto Rasti Renault” por el que la firma automotriz combina la diversión del juego de construcción con el reconocimiento de las marcas automotrices.

A las 15:30. ¡Del Plano al Espacio! Visita lúdica Museo Emilio Caraffa - Av. Poeta Lugones 411

Un recorrido mediado por las salas de la muestra “Colección IKA, Córdoba 1958-1966: arte, cultura e industria” conectando al público con los conceptos de la exhibición y de un artista en particular, Marcelo Bonevardi, una de cuyas obras es el disparador para que los visitantes armen una escultura tridimensional. Actividad destinada a infancias de 8 a 12 años.

Repite viernes 18 a las 15:30. Inscripción completando el formulario: https://forms.gle/5we3LAf6GtRJkJJ78

A las 16. 15ª Feria Infantil del Libro Córdoba: La Sombrera de María Elena Walsh Centro Cultural Córdoba - Av. Poeta Lugones 401



Con doble función todos los días, a las 16 y 18 hs, la edición número 15 de la Feria Infantil del Libro Córdoba además de abrir sus puertas a la lectura; la imaginación, el juego y el teatro se dan cita en una nueva edición de la feria más esperada por las infancias. La Compañía Rey Sifón presenta una obra basada en el cuento "Capitulo 128", de María E. Walsh (del libro “Cuentopos de Gulubú”), donde narra esta historia a través de escenas divertidas en código de comedia, matizadas con momentos emotivos. Repite a las 18 hs. Entradas gratuitas, se retiran una hora antes de cada función - 200 Entradas por función.

A las 16. Varieté de circo. Salón de los Gobernadores - Parque las Tejas



El espectáculo es en el formato clásico de varieté de circo y contará con la participación de 8 artistas y docentes. Entrada libre y gratuita.



A las 16. Realización de la "Sexta edición feria El Refugio". Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375



Esta feria nuclea a una treintena de editoriales independientes de la provincia de Córdoba. Se trata de una propuesta nómade y autogestiva de ferias itinerantes en diversos espacios vinculados a la producción, comercialización y/o difusión de libros y obras en papel. La jornada de feria contempla la presentación y comercialización de las publicaciones, lecturas, música en vivo y la disposición de un espacio gourmet. Entrada libre y gratuita.

A las 16:30. Teatro Estable de Títeres: “Nachokan, una de piratas” Teatro Real - Sala Azucena Carmona - San Jerónimo 66



Nacho es un niño que regresa de la escuela viviendo una completa fantasía de piratas porque la seño les leyó a él y sus amigos "Las aventuras de Sandokan". La tarde de un barrio tranquilo será escenario de auténticas aventuras de piratas. Titiritero: Luis Miceli. Edad Recomendada: mayores de 3 años. Repite sábado 12 a las 16:30. Entradas desde $4.000, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 18:50. Feria de Clásicos: Los Goonies (de Richard Donner, Estados Unidos, 1985) Centro Cultural Leonardo Favio - Bs. As. 55, Río Cuarto

Feria de clásicos es un recorrido por joyas del cine que nos hicieron reír, temblar, correr, llorar y cantar. Una selección tan ecléctica como inolvidable: de la ultraviolencia estilizada a los amores adolescentes, de los sustos legendarios a los viajes en el tiempo. Un festín para jóvenes, adolescentes eternos y fanáticos del cine sin etiquetas. Mikey es un niño de trece años que junto con su hermano mayor y sus amigos forman un grupo que se hace llamar "Los Goonies". Un día deciden subir al desván de su casa, donde su padre guarda antigüedades. Allí encuentran el mapa de un tesoro perdido que data del siglo XVII, de la época de los piratas, y deciden salir a buscarlo repletos de espíritu aventurero. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

A las 20:30. Ciclo Lunáticos en el Ciencias: “Luna Llena”. Museo de Ciencias Naturales – Av. Poeta Lugones 395

Te proponemos observar a la luna, y a ver toda su geografía a través de nuestro telescopio Newtoniano de 300 mm y conversar sobre este cautivante e inspirador satélite natural y su relación con nosotros y nuestro planeta. Inicia con una charla introductoria y a las 21 hs observación desde nuestros telescopios. IMPORTANTE: en caso de nubosidad muy abundante o mal clima se brindará la charla dentro del museo a las 20h y se reprogramará para otra fecha la observación por telescopio. Con entrada gratuita, reservas por mail en astrotaller.mcnc@gmail.com

A las 21:10. Feria de Clásicos: El Gran Lebowski (de Joel y Ethan Coen, EE.UU.,1998) Centro Cultural Leonardo Favio - Bs. As. 55, Río Cuarto



Feria de clásicos es un recorrido por joyas del cine que nos hicieron reír, temblar, correr, llorar y cantar. Una selección tan ecléctica como inolvidable: de la ultraviolencia estilizada a los amores adolescentes, de los sustos legendarios a los viajes en el tiempo. Un festín para jóvenes, adolescentes eternos y fanáticos del cine sin etiquetas. El Nota (Jeff Bridges), un holgazán que vive en Los Ángeles, es confundido un día por un par de matones con el millonario Jeffrey Lebowski, con quien sólo comparte nombre y apellido. Después de que orinen en su alfombra, el Nota inicia la búsqueda de "El gran Lebowski". De su encuentro surgirá un trato: el Nota recibirá una recompensa si consigue encontrar a la mujer del magnate. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

Sábado 12

A las 10. Taller de pintura con témperas: Imitando a Van Gogh. Museo Emilio Caraffa - Av. Poeta Lugones 411

Continúan los talleres, en el marco del programa educativo al corazón del arte (Heart for Art) junto al museo Van Gogh de Amsterdam y DHL, con el objetivo de conocer a los artistas y sus obras y crear a partir de ellas. El taller propone a las infancias aprender a imitar a Van Gogh en esta oportunidad aprenderemos a reproducir su obra Almendro en Flor a través de la témpera, nos inspiramos en el artista y trataremos de imitar su estilo y técnicas.No se requieren conocimientos previos. Actividad gratuita. Destinado a niñas y niños de 6 a 16 años y sus familias. Repite Sábado 19, de 10 a 12hs. Para pre inscribirse hay que completar este formulario: https://forms.gle/fR3cmJj2Nmez8oNL8

A las 12:30. “Los Gordini de IKA” - Exposicion de automoviles y dibujos Museo Emilio Caraffa - Av. Poeta Lugones 411



Hasta las 18 hs y en el 65º Aniversario de la presentación del primer Renault Dauphine, bautizado popularmente como “Gordini”, se expondrán en la playa del Museo Caraffa una docena de estos vehículos de colección y dibujos de Alejandro Salvay, un artista que realiza obras de vehículos. El 12 de julio de 1960 salía de la planta fabril de Santa Isabel en Córdoba el primer Renault argentino fabricado por Industrias Kaiser Argentina (IKA), un hecho trascendente dado que los automóviles Renault que circulaban por el país eran importados. IKA, la empresa de capitales estadounidenses, además del impulso inédito al sector automotriz nacional, producía en forma paralela una experiencia inédita de articulación entre arte e industria con el patrocinio de salones de pintura, los Salones IKA y posteriormente las Bienales Americana de Arte que hoy, en una muestra retrospectiva se exhiben en el Museo Caraffa.

A las 15. De Paseo en el Buen Pastor “Desencajadas S.C.I” Paseo del Buen Pastor - Explanada - Hipólito Yrigoyen 325

Marakatu y Ela son dos excéntricas trabajadoras encargadas de realizar envíos y entregas. Su rutina diaria transcurre entre cajas de cartón y universos que cobran vida al ser descubiertos, generando delirantes rutinas de clown cargadas de humor físico y poesía visual. Entrada libre y gratuita

A las 15. "Exploradores de Detalles" Museo Evita- Palacio Ferreyra - Av. Hipólito Yrigoyen 511

Los niños y sus acompañantes mayores podrán embarcarse en una búsqueda del tesoro en las increíbles obras de la colección del museo. A través de adivinanzas, versos y divertidos disparadores, los participantes descubrirán secretos escondidos en cada pintura, escultura y obra de arte. Cada pista será una oportunidad para mirar más de cerca, para imaginar historias y para encontrar detalles que quizás nunca habías notado. Repite el sábado 19 de julio a las 15 hs. Actividad gratuita para niñas y niños (cupo limitado: 20 participantes). Inscripción por WhatsApp al 351-8576742. Adultos abonan entrada al museo.

A las 16. 15ª Feria Infantil del Libro Córdoba: Flap! circo de formas Centro Cultural Córdoba - Av. Poeta Lugones 401



Con doble función todos los días, a las 16 y 18 hs, la edición número 15 de la Feria Infantil del Libro Córdoba además de abrir sus puertas a la lectura; la imaginación, el juego y el teatro se dan cita en una nueva edición de la feria más esperada por las infancias. Flap! circo de formas”, unipersonal absurdo y cómico empeñado en recuperar la magia de los juegos perdida en la sociedad de consumo: nos sorprenderá con números de malabarismo, equilibrio, humor, música y mucho swing. Repite a las 18 hs. Entradas gratuitas, se retiran una hora antes de cada función - 200 Entradas por función.

A las 18. “Épico Magic Dream” Teatro Real - Sala Carlos Giménez - San Jerónimo 66

Mago Matus y Willy Magia presentan el espectáculo que reúne a los dos magos más prestigiosos de Argentina. En esta mega producción, la magia, el humor y la tecnología se fusionan para crear un show único, emocionante a nivel internacional. Para disfrutar en familia y hacer realidad los sueños de grandes y chicos. Repone domingo 13 a las 16. Entradas: Platea fila 1 A 10 $29.700, fila 11 a 16 $24.200, 1° nivel $19.800, niveles 2 y 3 $13.200, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 19. Feria de Clásicos: El club de los cinco (de John Hughes, Estados Unidos, 1985) Centro Cultural Leonardo Favio - Bs. As. 55, Río Cuarto

Feria de clásicos es un recorrido por joyas del cine que nos hicieron reír, temblar, correr, llorar y cantar. Una selección tan ecléctica como inolvidable: de la ultraviolencia estilizada a los amores adolescentes, de los sustos legendarios a los viajes en el tiempo. Un festín para jóvenes, adolescentes eternos y fanáticos del cine sin etiquetas. Cinco estudiantes de distinta educación, formación y gustos son castigados a pasar un sábado en el instituto en el que estudian. Pronto las desavenencias entre ellos aparecen, especialmente cuando el director que les vigila se ausenta del aula. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

A las 21. Feria de Clásicos: Eterno resplandor de una mente sin recuerdos (de Michel Gondry, EE.UU.,2004) Centro Cultural Leonardo Favio - Bs. As. 55, Río Cuarto

Feria de clásicos es un recorrido por joyas del cine que nos hicieron reír, temblar, correr, llorar y cantar. Una selección tan ecléctica como inolvidable: de la ultraviolencia estilizada a los amores adolescentes, de los sustos legendarios a los viajes en el tiempo. Un festín para jóvenes, adolescentes eternos y fanáticos del cine sin etiquetas. Joel (Jim Carrey) recibe un terrible golpe cuando descubre que su novia Clementine (Kate Winslet) ha hecho que borren de su memoria todos los recuerdos de su tormentosa relación. Desesperado, se pone en contacto con el creador del proceso, el Dr. Howard Mierzwiak, para que borre a Clementine de su memoria. Pero cuando los recuerdos de Joel empiezan a desaparecer de pronto redescubre su amor por Clementine. Desde lo más profundo de su cerebro intentará parar el proceso. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

Domingo 13

A las 11. Tejiendo infancias Teatro Real - Hall de ingreso – San Jerónimo 66

Hasta las 14, el hall del Teatro Real se transforma en un espacio participativo para los más chicos con espectáculos musicales, actividades artísticas, lúdicas y creativas, donde los niños y niñas son protagonistas. Entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita.

A las 11:30. Teatro Estable de Títeres: “Giro, calesita de estaciones” Teatro Real - Sala Azucena Carmona - San Jerónimo 66

Dos titiriteros ponen en marcha una máquina que gira y gira... y en las vueltas pasan los días y las noches: florece la primavera, se escucha el bullicio del verano, luego el otoño y sus hojas coloridas y con la nieve blanca y tranquila llega el invierno…Giro, un caballito de madera, recorre las estaciones como quien pasea entre los juegos de una calesita. Autor y Dirección: Hernán Danza. Repone domingo 20 a las 11:30. Entrada general $4.000 disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 15. De Paseo en el Buen Pastor “Bicho (live set)” Paseo del Buen Pastor - Explanada - Hipólito Yrigoyen 325

La Termostática, compañía dominguera de circo propone un personaje irrumpe de un dudoso universo, adentra a la cena con su elemento rodante, descubre lentamente la pieza y sus objetualidades, despliega de ella capas de sonido, superposiciones de melodías, “en busca de un sonido, una canción..., que tenga aroma a justicia social, equidad de diversidades, que sea una puerta a múltiples sorpresas sonoras en tiempo /espacio teatral”. Repite domingo 20 a las 15. Entrada libre y gratuita.

A las 16. 15ª Feria Infantil del Libro Córdoba: Cuentos para sanar el planeta Centro Cultural Córdoba - Av. Poeta Lugones 401



Con doble función todos los días, a las 16 y 18 hs, la edición número 15 de la Feria Infantil del Libro Córdoba además de abrir sus puertas a la lectura; la imaginación, el juego y el teatro se dan cita en una nueva edición de la feria más esperada por las infancias. La Compañía Los palitos no son basura presenta teatro de objetos para niños a partir de los 3 años. Una viajera intergaláctica se encuentra perdida en el universo. Viene del planeta de los colores, donde cada color tiene su personalidad y donde la problemática está relacionada a dos colores muy especiales, el Rosa y el Azul. Repite a las 18 hs. Entradas gratuitas, se retiran una hora antes de cada función - 200 Entradas por función.

A las 16. Ciclo Piano Libre Paseo del Buen Pastor - Explanada - Hipólito Yrigoyen 325

La propuesta consiste en la instalación de un piano en la explanada del Paseo del Buen Pastor, disponible para que intérpretes de todos los niveles, géneros y trayectorias —desde estudiantes y aficionados hasta profesionales y concertistas— puedan expresarse libremente y compartir su arte con el público. Piano Libre se presenta como una invitación abierta a toda la comunidad, reafirmando el compromiso con una cultura participativa, inclusiva y en constante movimiento. Entrada libre y gratuita

A las 16:30. Tardes payasas. Centro de Arte Contemporáneo. Chateau - Antonio Seguí

Encuentros para disfrutar, jugar y reír en familia. Coordina Balbuceandoteatro. Entrada gratuita