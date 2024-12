La Agencia Córdoba Cultura organiza el certamen “Córdoba es mi canción” mediante el cual invita participar, a través de una convocatoria, a todos los/las cantautores/ras que residan en los diferentes departamentos de la provincia de Córdoba enviando sus piezas.



Se seleccionarán 12 canciones que serán premiadas con un aporte económico. El plazo de recepción de las obras será hasta el 28 de febrero de 2025.



Córdoba es mi canción es una iniciativa que busca promover y estimular a los intérpretes a través del aliento la creación, el registro y la divulgación de canciones de raíz folklórica de autores/as y compositores/as de la provincia. Todos aquellos interesados en participar deben completar el formulario y la declaración jurada.



La letra de la canción enviada deberá abordar alguna temática referida a la identidad regional dentro del territorio cordobés, es decir, al territorio que el autor y desee darle visibilidad (ciudad, pueblo, paraje, paisaje, ríos, lagos, sierras, etc) y a la cultura particular de esa región (comidas, costumbres, fiestas, personajes, etc). No es necesario que el compositor resida en la localidad o región que elija homenajear a través de su obra.



Para la selección final y premiación se distribuirán los 26 departamentos provinciales en seis regiones: Norte (Sobremonte, Tulumba, Río Seco, Ischilín, Totoral, Punilla, Colón); Centro (Río Primero, Córdoba Capital, Río Segundo, Santa María, Calamuchita, Tercero Arriba, San Martín); Oeste (Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto, San Javier); Este (San Justo, Marcos Juárez, Unión); Sur (Río Cuarto, Juárez Celman, Roque Sáenz Peña, Gral. Roca); y Capital (Ciudad de Córdoba). La selección de las canciones será dos por región y sus autores recibirán un premio económico.



A través de este certamen se busca, además, revalorizar a la “canción folklórica” como género musical y a los/las “cantautores/ras” como artífices necesarios en la construcción y difusión de una parte valiosa e intangible del patrimonio cultural de la provincia de Córdoba, como lo son su poesía y su música.

Documentación necesaria:

Las bases y condiciones pueden consultarse aquí.

El formulario para completar se puede descargar aquí.

La declaración jurada se puede descargar aquí.