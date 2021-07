Córdoba escribe: un aliento al desarrollo de la escritura

El programa Córdoba escribe establece una serie de concursos literarios organizados por la Agencia Córdoba Cultura junto a distintas Bibliotecas Populares que funcionan en diversas localidades y regiones de la provincia.



Tiene por objetivo alentar el desarrollo del arte de la escritura en Córdoba a través de una iniciativa que genere nuevas producciones y una amplia participación. La iniciativa permite integrar distintos actores y comunidades de la geografía provincial a través de una actividad cultural común, junto a la Agencia Córdoba Cultura. Los concursos incluyen un amplio espectro de géneros literarios y temáticos que varían según la sede, con la finalidad de incentivar una amplia participación de escritores cordobeses (nobeles, inéditos o con trayectoria y obra publicada).



Quienes resultan ganadores del primer y segundo premio en cada una de las categorías reciben un reconocimiento económico pero, además, hay menciones para todos los ganadores y el compromiso por parte de la Agencia Córdoba Cultura de la publicación de sus obras. Las categorías de microrrelato y cuento fueron abarcadas en la primera mitad del año y ya tienen a sus ganadores. También hubo menciones especiales para los trabajos más destacados.



El género microrrelato, denominado en esta oportunidad “Córdoba en 100 palabras”, invitaba a los autores a participar con una sola obra que tratara de la vida, personajes, características, costumbres y/o lugares relacionados con la provincia de Córdoba. Este microrrelato podía tener carácter ficticio o real y su extensión no debía superar las 100 palabras. Las ganadoras de esta categoría fueron anunciadas en la sede de la Biblioteca Municipal y Popular Mariano Moreno de Villa María. Lucía Gregorczuk, de la ciudad de Unquillo, obtuvo el primer premio de $30.000 por la presentación de su escrito titulado “Lo que la humanidad arrasa”. El segundo premio fue para Laura del Carmen Moreno, de Córdoba Capital, quien se llevó $20.000 de reconocimiento económico por su microrrelato titulado “Lengua roja”.



El concurso literario en la categoría cuento, denominada “Jorge Ramallo, Homenaje”, permitía a los autores presentar un cuento de no más de cinco páginas de extensión. Los ganadores de esta categoría fueron anunciados en la sede de la Biblioteca Popular Mariano Moreno de la ciudad de Río Cuarto. El primer premio de $30.000 fue para el cuento “Hermanas” del autor Nicolás Santiago Jozami de Córdoba Capital y el segundo premio fue para el cuento “El soldado y la enfermera” de Adrián Hipólito Calvo de Córdoba Capital. Respecto del cuento que obtuvo el primer premio, el jurado destacó la calidad de la redacción, el manejo del suspenso, la tensión dramática y la economía de lenguaje. Sobre el segundo premio, se resaltó la calidad literaria y el tratamiento cuidado de los personajes involucrados en una temática sensible a la historia nacional.

Actualmente, y siempre en el marco del programa Córdoba Escribe, se encuentran en proceso de evaluación los trabajos presentados para el género crónicas denominado “Crónicas históricas cordobesas Dr. Lincoln R. Urquiza” en la que los autores podían participar con una sola obra sobre hechos o sucesos acaecidos en la provincia de Córdoba.



Por otra parte, está abierta la convocatoria (hasta el 13 de agosto) para enviar los textos para el género crónicas periodísticas denominado “Crónicas de la pandemia-Daniel Salzano”. Toda la información sobre las bases y requisitos para participar de este programa puede consultarse aquí.