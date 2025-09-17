Entre el 23 y el 28 de septiembre se realizará la XII edición del Encuentro Internacional de Literatura Negra y Policial Córdoba Mata.



Bajo el lema “Civilización y barbarie, entre los siglos XIX y XXI” se darán cita escritores, periodistas, académicos, cineastas, estudiantes y lectores que comparten la pasión por el género negro.



Córdoba Mata es el festival del género negro más antiguo del país, se realiza desde 2014, y en esta ocasión se desarrollará en dos ciudades: Córdoba Capital y Villa General Belgrano.



Entre quienes arribarán desde otras latitudes se destacan el escritor Carlos Salem (España) y los académicos Paula Martínez (Francia), Marcelo González (Chile) y David Knutson (EEUU). También estarán presentes los argentinos: Juan Sasturain, Liliana Escliar, Guillermo Orsi, Javier Chiabrando, Fernando López y Pablo Aguiar Cau, entre otros. Habrá actividades que contarán con la participación de escritores del interior de Córdoba, de la región Noroeste de nuestro país y un encuentro de cineastas cordobeses.



Un momento destacado del encuentro será la celebración de los 100 años de Andrea Camilleri, autor italiano, creador del célebre Comisario Montalbano, actividad que cuenta con el auspicio del Istituto Italiano di Cultura.



El jueves 25 se entregará un reconocimiento al programa “El dulce veneno de la novela negra” (Radio UNAJ) por los 10 años de difusión radial del género negro.



El viernes 26 se revelará el nombre del ganador o la ganadora del Concurso Internacional de Novela Negra y Policial Córdoba Mata 2025 en el que participaron 112 autores y autoras de diferentes países, principalmente de Latinoamérica, con un alto número de envíos de Argentina, México, Venezuela, España, Cuba, Brasil, Chile, Paraguay, Colombia, Rep. Dominicana, Costa Rica y Bolivia.



El encuentro, una fiesta de la cultura, excede los límites de la literatura. Habrá mesas sobre temas como periodismo, historia, y temáticas políticas, además de proyecciones de películas y videos.

Mirá la programación:



Martes 23 de septiembre

A las 18:00. Presentación de la novela Aprieta, pero no ahorca, de Irene Haimovichi. Contará con la presencia de la autora, Irene Haimovichi, que estará acompañada por Mariana Mandakovic y Matías Dreizik. Modera Javier Chiabrando. En Cispren, Obispo Trejo 365, Córdoba.



A las 21:00. Proyección de la película española El crack cero, de José Luis Garci (2019), con presentación a cargo de Alejandro Cozza. En Cineclub Municipal Hugo del Carril, Bulevar San Juan 49, Córdoba.



Miércoles 24 de septiembre

A las 16:00. A 100 años del nacimiento de Andrea Camilieri. Con Gabriel Wainstein, Daniel Teobaldi, Pablo Aguiar Cau. Modera Lucio Yudicello. En Istituto italiano di Cultura, Ayacucho 131, Córdoba.



A las 17:30. Lectura de textos breves de Andrea Camilieri.



A las 18:30. Periodistas: Muerte en las alcobas, los rincones oscuros y en las Causas judiciales. Con Hernán Vaca Narvaja, Alexis Oliva, Sergio Carreras. Modera Irene Haimovichi.



A las 20:00. La Asociación de Productores/as Audiovisuales de Córdoba (APAC) presenta “La zurda”, film de Rosendo Ruiz, con la presencia de su director.

Jueves 25 de septiembre

A las 16:00. Siglo XIX: Las montoneras federales contra los unitarios de Buenos Aires. Traiciones, muertes, masacres, genocidios. Con Carlos Ruiz (Chacho Peñaloza y los coroneles de Mitre), Martín Piqué (Felipe Varela), Víctor Robledo (Facundo Quiroga).

Siglos XX y XXI: Las luchas de los pueblos armenio, palestino y saharaui. Con Mariano Saravia. Modera Fernando López. En la Biblioteca Nacional Juan Filloy / Biblioteca Córdoba, 27 de abril 375, Córdoba.



A las 17:30. ¿Está naciendo en el mundo una nueva novela negra? Con Carlos Salem (España), Paula Martínez (Francia), Gabriel Wainstein (Argentina). Modera Gabriela Urrutibehety.



A las 19:00. La crueldad como estilo de convivencia. Sometimiento y Neofascismo. Con Jacqueline Vassallo, Moisés Dib, Guillermo Orsi. Modera Oscar Salcito.



A las 20:15. Reconocimiento a El dulce veneno de la novela negra (Radio UNAJ) por los 10 años de difusión radial del género negro.



Viernes 26 de septiembre

A las 16:00. La crisis en la industria editorial parece una novela negra. Con Javier Chiabrando (Argentina), David Knutson (EE.UU.), Marcelo González (Chile), Liliana Escliar (Argentina). Modera Javier Chiabrando.



A las 17:30. Curiosidades literarias argentinas de género negro. Con Andrea Bocco (Raimunda Torres y Quiroga), Ariadna Tabera (El caso Visitación Sibila, Jujuy), Carlos Müller (Kellotikar), Ezequiel Rogna (Calíbar y otros detectives “bárbaros”). Modera Ezequiel Rogna.



A las 19:00. Presentación de la antología de la Biblioteca Nacional Asociación ilícita (varios autores). Con Fernando López, Juan Sasturain, Matías Rodeiro. Modera Mirian Pino.



A las 20:30. Revelación del ganador/a del concurso de novela negra Córdoba Mata 2025. Palabras de despedida.

Sábado 27 de septiembre

A las 15:00. Escrituras mediterráneas. Con Carola Ferrari, Nicolás Jozami. Modera Carlos Ruiz. En Casa C, Pasaje Ricardo Stagnaro 40, Villa Gral. Belgrano, provincia de Córdoba.



A las 17:00. True Crime Films: Entre el morbo y la justicia poética. Diálogo con guionistas de cine negro: Gaston Tremsal (La pulpera) y Francisco Varone (Monzón). En Casa del Bicentenario, Los Manantiales 45, Villa Gral. Belgrano, provincia de Córdoba.



A las 21:00. Proyección del film “Algo incorrecto”, de la cineasta Susana Nieri con la actuación de Eleonora Wexler y César Bordón. Con Susana Nieri.



Domingo 28 de septiembre

A las 11:00. Vermú y lecturas. Con Fernando López, Carlos Müller, Carlos Salem, David Knutson, Gabriel Wainstein, Gabriela Urrutibehety, Hernán Vaca Narvaja, Irene Haimovichi, Javier Chiabrando, Juan Sasturain, Liliana Escliar, Lucio Yudicello, Marcelo González, Martín Piqué, Pablo Aguiar Cau, Paula Martínez Domínguez y Víctor Robledo. Cierre del evento.