Este martes a la tarde, la Legislatura cordobesa reconoció al cantautor Raúl Porchetto por su canción “Reina madre”, que compuso durante la Guerra de Malvinas, fue prohibida por la dictadura cívico-militar y se publicó en 1983. Así, la provincia de Córdoba se convirtió en la primera del país que declara “de interés legislativo” a esta obra musical, debido a “su relevante aporte al acervo cultural y a la memoria colectiva” nacional, en el marco del contexto histórico del conflicto bélico.

El proyecto es de la legisladora Inés Contrera y fue respaldado a principios de abril, por unanimidad, por los integrantes de la Comisión de Cultura de la Unicameral. Días más tarde, durante la sexta sesión ordinaria de la Legislatura, todos los parlamentarios avalaron la declaración que le dio interés legislativo a la canción.

Desde el Auditorio de la Democracia de la Unicameral, este martes Porchetto agradeció el homenaje legislativo, recibió una plaqueta de reconocimiento y explicó cómo y por qué creó la canción. Finalmente, tomó el piano electrónico y entonó –embargado por la emoción– “Reina madre”, “Tan grande es tu amor” y “Bailando en las veredas”. El minirrecital finalizó con una ovación del público presente, que terminó de pie y rendido ante las interpretaciones.

Además de Contrera, estuvieron presentes los legisladores Nancy Almada, Carlos Briner, Karen Acuña, José Bría, Ariela Szpanin, Edgardo Russo, Alejandra Ferrero, Rodrigo Agrelo, Matías Gvozdenovich, Carlos Carignano y Alfredo Nigro; el secretario Legislativo, Guillermo Arias; y el director de Asuntos Culturales y Patrimoniales, Federico Menis. También participaron familiares y amigos del cantautor.

Porchetto vive desde hace 38 años en la provincia de Córdoba (en la localidad de San Clemente, exactamente). “Es el primer reconocimiento legislativo en el país que me hacen por “Reina madre”; me sorprendió cuando la legisladora Contrera me lo comunicó y me contó que nunca la Legislatura de Córdoba había reconocido una canción”, expresó el cantautor.

“La letra y la música de esta canción nos une a todos; esta canción recorrió el mundo y nos representa a los argentinos en distintas partes del planeta”, ponderó Contrera a su turno.

La canción

“Reina madre” fue escrita por Porchetto en pleno conflicto bélico en Malvinas, en 1982. “Salió publicada recién en 1983 porque en aquel momento de la guerra me prohibieron, me amenazaron, me tildaron de traidor a la patria, y no solo la dictadura sino hasta periodistas y músicos”, comentó.

En palabras de Porchetto, es “una canción de amor cuyo verdadero ADN es la paz”. Su letra invita a la reflexión sobre los horrores de la guerra y la necesidad de conciencia social.

El tema del cantautor se convirtió en un himno y su éxito permitió la venta de casi 600 mil copias, pese a que salió a la calle de manera independiente.

“Esto es inolvidable e invaluable para mí; estoy agradecido con la legisladora que promovió el reconocimiento y con todos los legisladores por acompañar; son 70 voluntades que se unieron, 70 agradecimientos y 70 gracias”, destacó Porchetto en la Unicameral.

Y completó: “Después de las vicisitudes que tuve que pasar con esta canción, de la que me siento orgulloso, digo ´valió la pena’”.

Fundamentos de la iniciativa

Según el proyecto de Contrera (42095), la canción “Reina madre” es “una obra sobresaliente de la cultura musical de nuestro país y no solo es importante por su melodía y la belleza de sus acordes, sino que, en el contexto de su creación, está marcada en la memoria y el espíritu de todos los argentinos”.

“Transmite un profundo mensaje de reflexión y sensibilidad de aquel momento histórico de la Guerra de Malvinas, representando una crítica poética y armoniosa a los horrores de aquel conflicto bélico”, indica la iniciativa.

Luego prosigue: “Esta canción constituye para nosotros un ícono cultural de memoria colectiva y conciencia social, que nos recuerda cada día los horrores de la guerra y los beneficios inconmensurables de la paz y la libertad”. Y concluye: “Este tipo de manifestaciones culturales nos ayuda a sostener nuestros principios republicanos, democráticos y humanitarios, fortaleciendo nuestra identidad nacional”.