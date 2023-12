La programación del Cosquín Rock 2024 ha sido oficialmente revelada. Babasónicos, Divididos, Skay y Los Fakires, Slash, Ciro y Los Persas son solo algunos de los destacados artistas que encabezarán las dos jornadas del festival, programado para los días 10 y 11 de febrero en el Aeródromo de Santa María de Punilla, en la provincia de Córdoba.

Desde la entidad organizadora, se anunció que las bandas más destacadas de la escena musical argentina e internacional estarán presentes, contribuyendo a dos días colosales que quedarán grabados en la historia de la música popular global y en el corazón de aquellos que aprecian la emoción de los espectáculos y vibran frente a un escenario.

La edición del año 2024 se llevará a cabo nuevamente durante el extenso fin de semana de carnaval, anticipando la llegada de entusiastas procedentes de diversas partes del país. A lo largo de las dos jornadas, los seguidores tendrán la oportunidad de sumergirse en una variedad de géneros musicales, que abarcan desde el rock, pop, electrónica, trap, reggae, cumbia, tango, jazz, hasta electrónica y blues.

La invitación se extiende una vez más a todos los interesados a ser parte de este festival tan arraigado en el corazón de miles de personas. Se alienta a sumarse con respeto, cuidándonos mutuamente y disfrutando de las bellezas de las sierras, el río y la naturaleza en el marco de un evento verdaderamente singular.

Respecto a la adquisición de boletos para el Cosquín Rock 2024, las entradas salieron a la venta a finales de agosto y experimentaron una considerable demanda, según señaló José Palazzo. Actualmente, el festival se encuentra en la fase de preventa Viajando, donde el abono para ambos días tiene un costo de $130.000 (más $19.500 de cargo de servicio). Adquirir entradas para cada día por separado tiene un precio de $69.000, con un costo adicional de $10.350 por transacción.

El abono VIP, llamado Fanático Rock 2024, se puede comprar en formato de abono por ambos días a $400.000. Cada día por separado sale $220.000 (menores $ 200.000).

Cosquín Rock: la grilla completa del 10 y 11 de febrero

Sábado 10:

Claptone, Babasónicos, Divididos, Tiago PZK, Lali, DJ Gordo, Airbag, Dillom, Skay y Los Fakires, Miranda!, La Vela Puerca, Los Auténticos Decadentes, Bándalos Chinos, Conociendo Rusia, Dante Spinetta, La Delio Valdez, Ke Personajes, Bresh, Sueño de Pescado, Caras Extrañas, Los Pericos y Amigos, Polenta, Nafta, Silvestre y La Naranja, La Chancha Muda, Victoria Engel, Escalandrum, Sabor Canela, La Mississippi, 1915, Alan Sutton y Las Criaturitas de la Ansiedad, Winona Riders, Los Tabaleros, Natalie Pérez, Sara Hebe, Julieta Laso, Los Peñaloza, Ivan Singh y Alicia Ya Yah Townsend, Wayra Iglesias, Blair, Ventiuno, Pedro Pastor, León Cordero, Broke Carrey, Melanie Williams, Isla de Caras, Miau Trío, Martín Giusta, Fiesta Sabor, Villa Diamante, La Coneja China, Luana, Kamada, Agrupación Marlene, The Rockmen.

Domingo 11:

Slash ft. Myles Kennedy and The Conspirators, Duki, Steve Aoki, Ciro y Los Persas, YSY A, Molotov, Catupecu Machu, Las Pelotas, El Kuelgue, Las Pastillas del Abuelo, Usted Señálemelo, Alborosie, Milo J, Snow Tha Product, Cruzando El Charco, Peces Raros, Muerejoven, Koino Yokan, Neo Pistea, Damas Gratis, Los Caligaris, El Bordo, Estelares, El Zar, Paz Carrara, Alika, Don Carlos, Los Tipitos, Mimí Maura, Dancing Mood, Ben Yart, Stailok, Odd Mami, Leo Rizzi, Anita B. Queen, Yami Safdie, Rosa Profunda, Nenagenix, Santi Muk, Simona, Pax and The Baby Boys, Army Of Dub, Ill Quentin, Boconas, Panal, Laretha Weathersby, Bourbon Sweethearts, Toyo + Taryn Spilzman, Camilú, Alapar, The Last Train, Só, La Golo’s Band.