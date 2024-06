Cosquín Rock España llega a Valladolid: Zoe Gotusso y Ciro y Los Persas entre las bandas que presentan show

El Festival Cosquín Rock España llega a Valladolid el 28 de septiembre, con una gran programación de shows internacionales junto al talento local.

Las bandas que se presentan son: Steve Aoki, Hombres G, Arde Bogotá, Gipsy Kings Ft. Nicolás Reyes, Ciro y Los Persas, Crystal Fighters, Nafta, Veintiuno, Arizona Baby, Zoe Gotusso, We Are Not Dj´s, Anita B Queen, Barry B, Comandante Twin, Sienna, Ani Queen, Gara Durán, Andreew, Cuatro Pesos de Propina.



Las entradas salen a la venta el jueves 20 a las 12:00 horas en seetickets.es