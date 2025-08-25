Reconocido por su fuerte influencia en la música latinoamericana, el festival más esperado del verano suma una nueva sede: Cosquín Rock cruza las fronteras y desembarca por primera vez en Brasil. El próximo 13 de enero, el Stage Music Park de Jurerê Internacional, en Florianópolis, se convertirá en el epicentro donde miles de seguidores se reunirán para vivir una experiencia inolvidable.

Con capacidad para 13.000 asistentes, el Stage Music Park es uno de los espacios más importantes para conciertos y festivales en el sur de Brasil, y ha recibido a figuras internacionales de la talla de Amy Winehouse, Guns N’ Roses, Creamfields, Ivete Sangalo, Tiësto y David Guetta, entre muchos otros. En esta ocasión, el emblemático escenario será sede de un nuevo hito: Cosquín Rock Brasil.

Las entradas se pondrán a la venta desde el lunes 1 de septiembre a través de la boletería oficial ingresse.com, invitando a todos a ser parte de un evento que promete encender el verano con la energía del rock latinoamericano.

Desde su nacimiento en 2001, Cosquín Rock se ha consolidado como un pilar esencial de la industria musical. No solo ha sido una vidriera para artistas emergentes y consagrados, sino también un motor clave en el crecimiento cultural y musical de la región.

En más de dos décadas de trayectoria, el festival ha convocado a cientos de miles de personas, alcanzando un récord histórico en Argentina durante su 25.ª edición, cuando más de 110.000 asistentes agotaron las entradas para dos jornadas inolvidables en seis escenarios repletos de espectáculos únicos.

Por sus tablas han pasado algunos de los nombres más influyentes de la música mundial, lo que le ha valido el reconocimiento como uno de los encuentros más prestigiosos y queridos del circuito internacional de festivales. La próxima edición de 2026 en Brasil seguirá esa tradición: aunque el line-up aún no fue revelado, la organización anticipa un cartel de artistas de primer nivel para esta gran celebración musical.

La llegada a Brasil marca un nuevo capítulo en la expansión global del festival, que ya ha tenido ediciones en países como Uruguay, Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos, México, Bolivia, Paraguay, España y muchos más. Una nueva ocasión para que miles de fanáticos de toda la región vivan el ritual más poderoso del verano.

Sus primeras ediciones tuvieron lugar en la emblemática Plaza Próspero Molina, en la ciudad de Cosquín. Sin embargo, el crecimiento constante en convocatoria y la diversidad de propuestas llevaron al festival a mudarse, primero a la Comuna de San Roque y luego a su sede actual, el Aeródromo de Santa María de Punilla.