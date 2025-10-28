Universo Jiménez anunció la suspensión de la segunda noche del evento Creepy Halloween 2025, que estaba prevista para el sábado 1° de noviembre en el Estadio Kempes, debido a las condiciones climáticas. 

"Debido a las condiciones climáticas adversas pronosticadas para el sábado 1° de noviembre, se ha tomado la difícil pero necesaria decisión de cancelar la segunda jornada del evento Creepy Halloween 2025”, señala el comunicado difundido a través de las redes oficiales del evento.

Creepy Halloween 2025: se suspende la segunda noche en el Kempes por tormentas
Foto captura de Instagram
Foto captura de Instagram

Según informaron, las entradas adquiridas para la fecha del sábado podrán utilizarse para la jornada del viernes o bien solicitar la devolución correspondiente, tanto a través del sitio web oficial como de manera presencial en el Museo Bar.

A pesar de la suspensión del sábado, La Mona Jiménez mantendrá su presentación programada para la noche del viernes, tal como estaba previsto originalmente.

