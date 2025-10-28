Creepy Halloween 2025: se suspende la segunda noche en el Kempes por tormentas

Universo Jiménez anunció la suspensión de la segunda noche del evento Creepy Halloween 2025, que estaba prevista para el sábado 1° de noviembre en el Estadio Kempes, debido a las condiciones climáticas.

"Debido a las condiciones climáticas adversas pronosticadas para el sábado 1° de noviembre, se ha tomado la difícil pero necesaria decisión de cancelar la segunda jornada del evento Creepy Halloween 2025”, señala el comunicado difundido a través de las redes oficiales del evento.

Según informaron, las entradas adquiridas para la fecha del sábado podrán utilizarse para la jornada del viernes o bien solicitar la devolución correspondiente, tanto a través del sitio web oficial como de manera presencial en el Museo Bar.

A pesar de la suspensión del sábado, La Mona Jiménez mantendrá su presentación programada para la noche del viernes, tal como estaba previsto originalmente.

