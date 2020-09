Pregunto y me pregunto porque se dice Cartagena a secas y no Cartagena de indias.

Y una de las posibles respuestas es que hay una parte oculta, porque la importancia capital del nombre es que puede mostrar, pero también ocultar

Como vieron en 2007 en un Congreso en Cartagena, claro que de Indias.

Ejemplo: ¿Dónde están los indios en Iberoamérica?

Saramago, como de costumbre, va más allá y se preguntaba: ¿Cómo sería la historia de América escrita por los indígenas?

En un reportaje con El Espectador, Saramago se preguntó y dijo:

“¿Cuántos millones de indios quedan?

A veces digo, no con autoritas, sino con cierto espíritu romántico, mejor dicho, con el espíritu característico del romanticismo, que los indios eran los dueños de la tierra. Cuando aquí llegó Colón y cuando a Brasil, a lo que después se llamó Brasil, llegó Pedro Álvares Cabral, encontraron gente y culturas, algunas de ellas muy avanzadas. Había idiomas, había literatura, aunque en algunos casos solo se expresara oralmente, pero el cuento, aún no escrito, es ya una manifestación literaria.”

Y se seguía preguntando.

“¿Qué hemos hecho? ¿Qué hacemos? O mejor, ¿qué pueden hacer ustedes? Cómo ven, yo no puedo hacer nada más que preguntar. Sorprendido, asombrado, perplejo. ¿Por qué se olvidada, se ignora, a los indios, a los indios de Colombia, que están aquí, al lado de esta sala, en la puerta? A los de Guatemala, que son el 50% de la población. A los de México, que son millones... ¿Qué harán con ellos, con esa gente? ¿Seguirán habitando la cara oculta de la luna?”

Y se sinceró.

“Seamos sinceros: si aplicamos la palabra, y el concepto que la palabra encierra, a los indios de América, de esta América, me gustaría saber qué integración estarían dispuestas a conceder las clases privilegiadas y dominantes, qué parte de los indígenas iban a reclamar como propias. Me temo que ninguna, que integración significa que “ellos” se incorporen a los valores dominantes. O sea, a puesto que no habrá integración, y lo sabéis, en el sentido de inter-actuación, a los indios no les quedan más que dos alternativas: desaparecer y, por así decir, limpiar el terreno, que más o menos es la idea que tiene, por ejemplo, Israel con respecto a los palestinos, sencillamente espera que se acaben y está haciendo todo para que eso ocurra, que adopten los modos y las maneras hegemónicas.”

Sin embargo, creo yo humildemente, convendría recordar a Yupanqui con su propia voz en el video que acompaña estas líneas.

Luego te preguntará: Vos crees que es así?

Y seguramente me responderás: “creo que sí…”

Pero si te agrego:

Y si de todos los lados nos están mirando los indios, nosotros sin saberlo los estamos nombrando: cancha, pucho, carpa, morocho, caucho, chacra, ojota, mate, choclo y poncho…sólo en quechua…

Seguramente tu respuesta será más económica y más certera.

Dirás, simplemente: “Si”